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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Бока Хуниорс
1:1
Конец матча
Сармиенто
0'
43' Желтая карточка
Монтеро Фаусто
64' Желтая карточка
Lautaro Montoya
0:1
65' Гол
Gabriel Alanis
66' Желтая карточка
1:1
69' Гол
Лопес Лисандро II
71' Желтая карточка
Кампусано Хорман
78' Желтая карточка
Кардона Эдвин
82' Желтая карточка
Cristian Medina
90'+5
1
Андрада
Эстебан
14
Nicolas
Capaldo
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
11
Сальвио
Эдуардо
21
Кампусано
Хорман
36
Cristian
Medina
8
Кардона
Эдвин
22
Вилья
Себастьян
19
Сарате
Мауро
1
Manuel
Vicentini
4
Luis
Yamil
Garnier
14
Marcelo
Herrera1
23
Nicolas
Bazzana
24
Lautaro
Montoya
22
Браво
Федерико
6
Federico
Vismara
7
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
30
Монтеро
Фаусто
17
Gabriel
Alanis
9
Jonathan
Torres
Бока Хуниорс
4-4-2
Сармиенто
4-2-3-1

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:2 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Сантос 3:0 Бока Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс
Сармиенто Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Сармиенто Атлетико Рафаэла 0:0 Сармиенто Сармиенто 1:0 Дефенсорес де Бельграно
Сармиенто 1:1 Тигре Депортиво Риестра 1:2 Сармиенто Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман Химназия Мендоса 2:3 Сармиенто Сармиенто 0:0 Вилья Дальмине Сармиенто 3:0 Дуглас Хайг Вилья Дальмине 1:0 Сармиенто Сармиенто 0:1 Альмагро Сан-Мартин Тукуман 2:0 Сармиенто Сармиенто 2:1 Институто Сантамарина 1:1 Сармиенто Химнасия Хухуй 1:3 Сармиенто Сармиенто 1:0 Олл Бойз Атлетико Рафаэла 1:1 Сармиенто Сармиенто 3:1 Кильмес Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сармиенто

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сармиенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто Примера Сармиенто 0:1 Бока Хуниорс Примера
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.30 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.23 16.00

Самый высокий коэффициент на матч «Бока Хуниорс» – «Сармиенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бока Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сармиенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бока Хуниорс» – «Сармиенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.45 1.28 2.31 1.57 2.20 1.62 1.42 2.75 2.17 1.69 1.25 3.75 1.72 2.11 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 9.70 1.01 10.50 0.00 16.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.05 1.17 4.70 1.09 6.50 1.11 5.80 1.08 7.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.44 1.67 2.14 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
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