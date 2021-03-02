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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Атлетико Тукуман
 
Прерван
Уракан
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
33
Вергини
Сантьяго
24
Guillermo
Luis
Ortiz
3
Монсон
Лусиано
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
19
Nicolas
Aguirre
II
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
22
Javier
Fabian
Toledo
32
Sebastian
Meza
4
Raul
Lozano
2
Сивельи
Ренато
6
Lucas
Merolla
13
Walter
Perez
11
Кристальдо
Франко
21
Эстебан
Ролон
8
Якоб
Клаудио
24
Nicolas
Alexis
Silva
9
Чавес
Андрес
10
Бриаско-Балекян
Норберто
Атлетико Тукуман
4-4-2
Уракан
4-4-2

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман
Уракан Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уракан 1:1 Эстудиантес Сан-Луис Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:2 Уракан Арсенал Саранди 1:0 Уракан
Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Уракан Уракан 1:3 Ривер Плейт Уракан 3:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:0 Патронато де Парана Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:2 Уракан Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Банфилд 0:3 Уракан Уракан 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Уракан: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Суперлига Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Суперлига Уракан 0:2 Атлетико Тукуман Кубок Уракан 3:2 Атлетико Тукуман Суперлига
Атлетико Тукуман 0:2 Уракан Примера Атлетико Тукуман 2:1 Уракан Примера Уракан 4:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:2 Уракан Примера Б Уракан 2:1 Атлетико Тукуман Примера Б Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Уракан Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Примера Б Уракан 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Уракан Националь Б Атлетико Тукуман 0:0 Уракан Примера А Уракан 0:2 Атлетико Тукуман Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Marcelo Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Вергини Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Эрбес Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Lucas Merolla бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Эрбес Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Augusto Lotti бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Ramiro Carrera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Якоб Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Уракан
2.28
3.42
3.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 2.13 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.42 3.14
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 2.03 1.95

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Тукуман» – «Уракан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Тукуман» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уракан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Тукуман» – «Уракан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60
8.50 1.05 6.50 1.09 5.70 1.11 4.20 1.20 2.03 1.81 2.20 1.62 1.44 2.65 1.22 4.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.03 10.00 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
2.48 1.50 1.60 2.25 1.60 2.25 1.13 5.40 1.08 7.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
2.55 1.48 1.62 2.21 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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