Атлетико Тукуман
Прерван
Уракан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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29 Kevin Isa
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18 Ramiro Ruiz
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Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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42 Pablo Oro
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Главный тренер: Israel Damonte
Ход матча
6'
12'
18'
1:0
23'
32'
37'
44'
45'
53'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атлетико Тукуман 1:2 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман Химнасия Ла-Плата 0:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Колон
Атлетико Тукуман 1:3 Сан-Лоренсо Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Унион Санта-Фе 3:5 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман
Уракан Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уракан 1:1 Эстудиантес Сан-Луис Уракан 1:1 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 3:2 Уракан Арсенал Саранди 1:0 Уракан
Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Уракан Уракан 1:3 Ривер Плейт Уракан 3:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 1:0 Патронато де Парана Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Уракан 3:2 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:2 Уракан Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Банфилд 0:3 Уракан Уракан 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Уракан: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Тукуман 0:2 Уракан Примера Атлетико Тукуман 2:1 Уракан Примера Уракан 4:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:2 Уракан Примера Б Уракан 2:1 Атлетико Тукуман Примера Б Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Уракан Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Примера Б Уракан 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Уракан Националь Б Атлетико Тукуман 0:0 Уракан Примера А Уракан 0:2 Атлетико Тукуман Примера А
Победитель
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