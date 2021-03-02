Росарио Сентраль
2:2
Конец матча
Годой Крус
0:1
3' ГолRenzo Tesuri
18' Желтая карточкаRafael Sangiovani
0:1
24' Не забитый пенальтиGaston Avilla
1:1
25' ПенальтиEmiliano Vecchio
2:1
31' ГолLuca Martinez Dupuy
61' Желтая карточкаMatias Ramirez
2:2
64' ГолRenzo Tesuri
76' Желтая карточкаIan Escobar
78' Желтая карточкаJoaquin Laso
79' Желтая карточкаEzequiel Adrian Cirigliano
90' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
90' Желтая карточкаMateo Tanlongo
19
Броун
Хорхе
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
Ход матча
3'
0:1
24'
0:1
25'
1:1
31'
61'
64'
2:2
76'
78'
90'
Предыдущие игры
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Росарио Сентраль 0:3 Бока Унидос Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль
Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =2 -12Годой Крус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Годой Крус 3:1 Хусто Хосе де Уркиса Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль Примера А
Победитель
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