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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Росарио Сентраль
2:2
Конец матча
Годой Крус
0'
0:1
3' Гол
Renzo Tesuri
18' Желтая карточка
Rafael Sangiovani
0:1
24' Не забитый пенальти
Gaston Avilla
1:1
25' Пенальти
Emiliano Vecchio
2:1
31' Гол
Luca Martinez Dupuy
61' Желтая карточка
Matias Ramirez
2:2
64' Гол
Renzo Tesuri
76' Желтая карточка
Ian Escobar
78' Желтая карточка
Joaquin Laso
79' Желтая карточка
Ezequiel Adrian Cirigliano
90' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
90' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
90'+6
19
Броун
Хорхе
32
Facundo
Almada
6
Joaquin
Laso
22
Gaston
Avilla
3
Lautaro
Blanco
5
Rodrigo
Villagra
8
Diego
Zabala
17
Rafael
Sangiovani
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
29
Luca
Martinez
Dupuy
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
3
Leonel
Gonzalez
6
Ian
Escobar
8
Renzo
Tesuri
5
Вильдер
Картагена
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
9
Tomas
Badaloni
Росарио Сентраль
4-1-4-1
Годой Крус
4-4-2

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ривер Плейт 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Росарио Сентраль 0:3 Бока Унидос Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль
Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Годой Крус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Годой Крус 3:1 Хусто Хосе де Уркиса Расинг Авельянеда 6:1 Годой Крус Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Банфилд Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Кубок Диего Марадоны Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Кубок Диего Марадоны Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Суперлига
Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 3:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера Росарио Сентраль 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль Примера А
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Luca Martinez Dupuy бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Эмилиано Вечио из команды Росарио Сентраль забивает с точки!
  • Описание гола
    24'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Gaston Avilla пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    18'
    Rafael Sangiovani получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Renzo Tesuri бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 1.15 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.78 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.13 13.00
  3.80 1.68 5.22

Самый высокий коэффициент на матч «Росарио Сентраль» – «Годой Крус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Росарио Сентраль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Годой Крус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Росарио Сентраль» – «Годой Крус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
14.00 1.02 9.20 1.03 12.00 1.01 9.00 1.04 2.12 1.72 6.30 1.09 1.86 1.94 4.70 1.17 3.55 1.27 2.42 1.52 2.05 5.40 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.03 10.00
3.94 1.25 3.10 1.38 2.39 1.58 2.04 1.79 1.81 2.03 2.76 1.44 2.19 1.68 1.90 1.93 3.05 1.37 2.39 1.58 1.79 2.04 1.85 1.98 1.52 2.53 1.20 4.44 1.43 2.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.12 1.72 2.80 1.40 1.85 1.90 1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50
3.21 1.36 2.64 1.50 2.07 1.79 1.64 2.29 2.63 1.47 2.16 1.68 1.68 2.18 1.42 2.79 1.38 2.95 1.20 4.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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