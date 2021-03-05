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  3. Румыния
Сепси
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
29' Желтая карточка
Дулка Марко
32' Желтая карточка
Головфка Кэтэлин
0:1
53' Гол
Негуц Кристиан
59' Желтая карточка
Daniel Celea
63'
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
3
Митря
Богдан
90
Головфка
Кэтэлин
14
Гонсалес
Эдер
23
Ахабар
Анасс
30
Пурече
Флориан
11
Штефэнеску
Мариус
27
Петрила
Клаудиу
18
Шафранко
Павол
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
17
Пициан
Андрей
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
66
Якоб
Паул
22
Раца
Вадим
8
Дулка
Марко
80
Думитрашку
Денис
20
Негуц
Кристиан
9
Бериша
Вальмир
Сепси
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шафранко Павол 6 0.23
2. Васвари Габриэл 4 (3) 0.15
3. Головфка Кэтэлин 3 0.12
4. Митря Богдан 3 (1) 0.12
5. Буэнна Рашид 3 0.12
6. Фюлёп Иштван 2 (1) 0.08
7. Аганович Аднан 2 0.08
8. Ахабар Анасс 2 0.08
9. Петрила Клаудиу 2 0.08
10. Гонсалес Эдер 2 0.08
11. Фюлёп Лоран 2 (1) 0.08
12. Байрович Адмир 2 0.08
13. Фофана Бубакар II 2 0.08
14. Димитров Радослав 1 0.04
15. Ковакс Лорант 1 0.04
16. Пурече Флориан 1 0.04
17. Нувье Бриан 0 0
18. Штефан Флорин 0 0
19. Тамаш Нандор 0 0
20. Думитреску Андрес 0 0
21. Маркович Алекса 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попа Даньел 6 (2) 0.23
2. Флоря Даниэль 4 0.15
3. Негуц Кристиан 2 0.08
4. Думитрашку Денис 2 0.08
5. Бериша Вальмир 2 (1) 0.08
6. Раца Вадим 1 0.04
7. Кэпушэ Тибериу 1 0.04
8. Якоб Паул 1 0.04
9. Дулка Марко 1 0.04
10. Костя Михай 0 0
11. Диас Томас 0 0

Карточки

Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 8 0
2. Буэнна Рашид 5 1
3. Фофана Бубакар II 5 1
4. Штефэнеску Мариус 6 0
5. Головфка Кэтэлин 5 0
6. Аганович Аднан 4 0
7. Штефан Флорин 4 0
8. Димитров Радослав 3 0
9. Ахабар Анасс 3 0
10. Васвари Габриэл 3 0
11. Фюлёп Иштван 3 0
12. Шафранко Павол 3 0
13. Тинчу Разван 2 0
14. Пурече Флориан 2 0
15. Нувье Бриан 2 0
16. Чисер Балаж 2 0
17. Ковакс Лорант 1 0
18. Csongor Fejer 1 0
19. Фюлёп Лоран 1 0
20. Маркович Алекса 1 0
21. Гонсалес Эдер 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 7 0
2. Дулка Марко 7 0
3. Якоб Паул 5 1
4. Думитрашку Денис 5 1
5. Флоря Даниэль 6 0
6. Попа Даньел 6 0
7. Негуц Кристиан 6 0
8. Дину Корнел 4 0
9. Кэпушэ Тибериу 3 0
10. Ямеого Блэз 3 0
11. Пициан Андрей 2 0
12. Диас Томас 2 0
13. Айоани Михай 2 0
14. Костя Михай 1 0
15. Бериша Вальмир 1 0
16. Ионицэ Адриан 1 0
17. Daniel Celea 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сепси 7.89% (3) 21.05% (8) 23.68% (9) 13.16% (5) 7.89% (3) 26.32% (10)
Киндия Тырговиште 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Германнштадт 1:2 Сепси Сепси 0:0 Академика Клинчени Арджеш 1:1 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Сепси
Сепси 3:3 Политехника Яссы Сепси 2:2 Волунтари Вииторул Констанца 3:3 Сепси Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

Сепси: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Первая лига Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Лига 1 Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Товарищеские матчи Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Лига 1
Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 0:0 Сепси Первая лига Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Лига II Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Лига II
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 25 17 3 5 51 - 21 54
2. ЧФР Клуж Заявка 25 16 6 3 36 - 12 54
3. Университатя Крайова Заявка 25 13 8 4 28 - 14 47
4. Сепси 0:1 Заявка 26 9 13 4 39 - 26 40
5. Ботошани Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
6. Академика Клинчени Заявка 25 8 12 5 23 - 21 36
7. Киндия Тырговиште 1:0 Заявка 26 9 8 9 22 - 22 35
8. УТА Арад Заявка 25 8 9 8 24 - 32 33
9. Арджеш Заявка 25 7 9 9 24 - 33 30
10. Астра Заявка 25 7 8 10 34 - 37 29
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 25 8 4 13 30 - 37 28
12. Динамо Бухарест Заявка 25 7 5 13 23 - 33 26
13. Вииторул Констанца Заявка 23 5 10 8 32 - 32 25
14. Волунтари Заявка 25 6 6 13 28 - 37 24
15. Германнштадт Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
16. Политехника Яссы Заявка 23 4 4 15 24 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. ЧФР Клуж Заявка 13 6 5 2 17 - 7 23
3. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
4. Академика Клинчени Заявка 13 5 5 3 11 - 10 20
5. Ботошани Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
6. Сепси 0:1 Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 5 2 6 15 - 17 17
8. Киндия Тырговиште 1:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
9. Вииторул Констанца Заявка 11 3 5 3 19 - 19 14
10. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Астра Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
12. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
13. Германнштадт Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
14. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
15. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 13 - 25 8
16. УТА Арад Заявка 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 12 10 1 1 19 - 5 31
2. Университатя Крайова Заявка 13 7 5 1 16 - 6 26
3. УТА Арад Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 20 - 14 23
5. Сепси 0:1 Заявка 13 5 7 1 20 - 13 22
6. Киндия Тырговиште 1:0 Заявка 13 5 4 4 8 - 5 19
7. Ботошани Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
8. Академика Клинчени Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
9. Астра Заявка 13 4 4 5 19 - 21 16
10. Арджеш Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
11. Динамо Бухарест Заявка 12 4 1 7 11 - 17 13
12. Волунтари Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
13. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
14. Вииторул Констанца Заявка 12 2 5 5 13 - 13 11
15. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
16. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Киндия Тырговиште
2.70
1.82
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 1.82 5.25

Самый высокий коэффициент на матч «Сепси» – «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сепси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сепси» – «Киндия Тырговиште», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.15 1.65 1.42 2.75 1.22 4.00 1.81 2.00 1.03 10.00 1.68 2.18 1.03 10.00 1.11 5.80 1.08 7.00 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 19.50 0.00 18.00 0.00 23.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.08 1.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.68 2.11 1.32 3.20 1.08 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
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