Сепси
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Киндия Тырговиште
29' Желтая карточкаДулка Марко
32' Желтая карточкаГоловфка Кэтэлин
0:1
53' ГолНегуц Кристиан
59' Желтая карточкаDaniel Celea
23
Ахабар
Анасс
25
Айоани
Михай
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
66
Якоб
Паул
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Чисер БалажЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рапп СимонеНападающий
- Нападающий
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
10 Фюлёп ЛоранНападающий
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Daniel CeleaЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
66 Якоб ПаулПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коцич МиланЗащитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Диас ТомасНападающий
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
29'
32'
53'
0:1
59'
89'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шафранко Павол
|6
|0.23
|2.
|Васвари Габриэл
|4 (3)
|0.15
|3.
|Головфка Кэтэлин
|3
|0.12
|4.
|Митря Богдан
|3 (1)
|0.12
|5.
|Буэнна Рашид
|3
|0.12
|6.
|Фюлёп Иштван
|2 (1)
|0.08
|7.
|Аганович Аднан
|2
|0.08
|8.
|Ахабар Анасс
|2
|0.08
|9.
|Петрила Клаудиу
|2
|0.08
|10.
|Гонсалес Эдер
|2
|0.08
|11.
|Фюлёп Лоран
|2 (1)
|0.08
|12.
|Байрович Адмир
|2
|0.08
|13.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.08
|14.
|Димитров Радослав
|1
|0.04
|15.
|Ковакс Лорант
|1
|0.04
|16.
|Пурече Флориан
|1
|0.04
|17.
|Нувье Бриан
|0
|0
|18.
|Штефан Флорин
|0
|0
|19.
|Тамаш Нандор
|0
|0
|20.
|Думитреску Андрес
|0
|0
|21.
|Маркович Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|6 (2)
|0.23
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.15
|3.
|Негуц Кристиан
|2
|0.08
|4.
|Думитрашку Денис
|2
|0.08
|5.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.08
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.04
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.04
|8.
|Якоб Паул
|1
|0.04
|9.
|Дулка Марко
|1
|0.04
|10.
|Костя Михай
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|8
|0
|2.
|Буэнна Рашид
|5
|1
|3.
|Фофана Бубакар II
|5
|1
|4.
|Штефэнеску Мариус
|6
|0
|5.
|Головфка Кэтэлин
|5
|0
|6.
|Аганович Аднан
|4
|0
|7.
|Штефан Флорин
|4
|0
|8.
|Димитров Радослав
|3
|0
|9.
|Ахабар Анасс
|3
|0
|10.
|Васвари Габриэл
|3
|0
|11.
|Фюлёп Иштван
|3
|0
|12.
|Шафранко Павол
|3
|0
|13.
|Тинчу Разван
|2
|0
|14.
|Пурече Флориан
|2
|0
|15.
|Нувье Бриан
|2
|0
|16.
|Чисер Балаж
|2
|0
|17.
|Ковакс Лорант
|1
|0
|18.
|Csongor Fejer
|1
|0
|19.
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|20.
|Маркович Алекса
|1
|0
|21.
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|7
|0
|2.
|Дулка Марко
|7
|0
|3.
|Якоб Паул
|5
|1
|4.
|Думитрашку Денис
|5
|1
|5.
|Флоря Даниэль
|6
|0
|6.
|Попа Даньел
|6
|0
|7.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|8.
|Дину Корнел
|4
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|3
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|11.
|Пициан Андрей
|2
|0
|12.
|Диас Томас
|2
|0
|13.
|Айоани Михай
|2
|0
|14.
|Костя Михай
|1
|0
|15.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|16.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|17.
|Daniel Celea
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сепси
|7.89% (3)
|21.05% (8)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|7.89% (3)
|26.32% (10)
|Киндия Тырговиште
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +8 =10 -2Германнштадт 1:2 Сепси Сепси 0:0 Академика Клинчени Арджеш 1:1 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Сепси
Сепси 3:3 Политехника Яссы Сепси 2:2 Волунтари Вииторул Констанца 3:3 Сепси Сепси 4:1 Астра Сепси 0:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:0 Сепси ФКСБ 1:1 Сепси Сепси 3:0 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 0:3 Сепси Сепси 2:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Сепси 1:1 Германнштадт Академика Клинчени 2:0 Сепси Сепси 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 1:4 Сепси Сепси 1:0 Арджеш
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =6 -8Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад
Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
Сепси: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|51 - 21
|54
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|36 - 12
|54
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|28 - 14
|47
|4.
|Сепси
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|39 - 26
|40
|5.
|Академика Клинчени
|1:0 Заявка
|26
|9
|12
|5
|24 - 21
|39
|6.
|Ботошани
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|22 - 22
|35
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 32
|33
|9.
|Арджеш
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|24 - 33
|30
|10.
|Астра
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|34 - 37
|29
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|30 - 37
|28
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 33
|26
|13.
|Вииторул Констанца
|0:1 Заявка
|24
|5
|10
|9
|32 - 33
|25
|14.
|Волунтари
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 37
|24
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|24 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 7
|23
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|4.
|Академика Клинчени
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 10
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Вииторул Констанца
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|19 - 20
|14
|10.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Астра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|16 - 6
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 14
|23
|5.
|Сепси
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|8 - 5
|19
|7.
|Академика Клинчени
|1:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|8.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|10.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|14.
|Вииторул Констанца
|0:1 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 13
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|13.00
|3.50
|1.33
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