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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Кармиотисса
4:2
Конец матча
Эносис
0'
1:0
8' Гол
Jose Romo
1:1
22' Гол в свои ворота
Jose Romo
2:1
34' Гол
Jose Romo
60' Желтая карточка
Andreas Christou
64' Желтая карточка
Adrian Oscar Lucero
77' Желтая карточка
Dimitris Theodorou
3:1
77' Гол
Хадьивасилис Иоаннис
3:2
90' Гол
Фелипе Жуан
4:2
90' Гол
Хадьивасилис Иоаннис
90'+6
Кармиотисса
Эносис

Предыдущие игры

Кармиотисса Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Пафос 2:1 Кармиотисса Кармиотисса 1:2 Анортосис Неа Саламина 4:0 Кармиотисса Кармиотисса 0:3 Олимпиакос Никосия
Этникос Ахна 2:1 Кармиотисса Кармиотисса 1:1 Аполлон Анортосис 2:1 Кармиотисса Кармиотисса 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:0 Кармиотисса Кармиотисса 1:1 Докса Катокопия Эносис 2:2 Кармиотисса Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 1:0 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса Кармиотисса 1:5 Омония Кармиотисса 0:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 3:2 Кармиотисса Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Аполлон 1:2 Кармиотисса Кармиотисса 1:1 Анортосис
Эносис Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Неа Саламина 1:2 Эносис Аполлон 2:1 Эносис Эносис 1:2 Анортосис Пафос 2:1 Эносис
Эносис 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:0 Эносис Эносис 0:1 Омония Олимпиакос Никосия 0:1 Эносис Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Эносис Эносис 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 0:2 Эносис Эносис 1:3 Неа Саламина Эносис 0:0 Этникос Ахна Эносис 1:5 Аполлон Анортосис 4:2 Эносис Эносис 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Эносис Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия Эносис 0:0 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Кармиотисса: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Эносис 2:2 Кармиотисса Первый дивизион Кармиотисса 2:1 Эносис Первый дивизион Эносис 3:1 Кармиотисса Второй дивизион Кармиотисса 0:2 Эносис Второй дивизион
Кармиотисса 2:1 Эносис Кубок Кипра
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 41'
    Kelly Irep уходит с поля. Димитрис Теодору выходит вместо него
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Jose Romo бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Jose Romo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Jose Romo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.56 3.74 1.71
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.80 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 3.50 17.00

Самый высокий коэффициент на матч «Кармиотисса» – «Эносис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кармиотисса» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эносис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кармиотисса» – «Эносис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 5.35 1.13 3.40 1.28 2.33 1.56 1.85 2.00 1.47 2.58 1.28 3.44 1.15 5.00 1.09 6.45
10.25 1.01 9.30 1.02 3.80 1.22 2.94 1.37 2.01 1.84 1.59 2.27 1.35 2.93 1.16 4.45 1.12 5.15 1.02 9.00 1.03 8.80
13.00 0.00 9.00 1.04 8.00 1.05 5.80 1.11 2.75 1.42 1.82 1.99 2.05 1.72 1.82 1.92 2.15 1.65 1.11 5.80 1.17 4.70 1.11 5.80 1.07 7.50 1.05 8.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.63 1.45 1.67 2.12 1.31 3.26
3.10 1.34 2.09 1.69 1.47 2.57
2.07 1.76 2.05 1.72 1.35 3.05 1.18 4.50
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25
3.54 1.28 2.08 1.70 1.54 2.38 1.27 3.54
2.90 1.38 1.73 2.04 1.31 3.26
2.95 1.41 1.73 2.04 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.01
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
4.24 1.20
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.26 1.31
3.50 1.29
Где смотреть матч Кармиотисса 4:2 Эносис онлайн

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