Кармиотисса
4:2
Конец матча
Эносис
1:0
8' ГолJose Romo
1:1
22' Гол в свои воротаJose Romo
2:1
34' ГолJose Romo
60' Желтая карточкаAndreas Christou
64' Желтая карточкаAdrian Oscar Lucero
77' Желтая карточкаDimitris Theodorou
3:1
77' ГолХадьивасилис Иоаннис
3:2
90' ГолФелипе Жуан
4:2
90' ГолХадьивасилис Иоаннис
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
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22 Сасси ИсмаилНападающий
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17 Yarin Perez
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- Запасные игроки
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11 Kenan BarganЗащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Chrysis Michael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael NgooНападающий
-
14 Loizos Kosma
-
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- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
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Главный тренер: Алос Карлос
Ход матча
8'
1:0
22'
1:1
34'
2:1
60'
77'
90'
3:2
90'
Предыдущие игры
Кармиотисса Последние 20 матчей: +2 =6 -12Пафос 2:1 Кармиотисса Кармиотисса 1:2 Анортосис Неа Саламина 4:0 Кармиотисса Кармиотисса 0:3 Олимпиакос Никосия
Этникос Ахна 2:1 Кармиотисса Кармиотисса 1:1 Аполлон Анортосис 2:1 Кармиотисса Кармиотисса 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:0 Кармиотисса Кармиотисса 1:1 Докса Катокопия Эносис 2:2 Кармиотисса Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 1:0 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса Кармиотисса 1:5 Омония Кармиотисса 0:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 3:2 Кармиотисса Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Аполлон 1:2 Кармиотисса Кармиотисса 1:1 Анортосис
Эносис Последние 20 матчей: +6 =5 -9Неа Саламина 1:2 Эносис Аполлон 2:1 Эносис Эносис 1:2 Анортосис Пафос 2:1 Эносис
Эносис 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:0 Эносис Эносис 0:1 Омония Олимпиакос Никосия 0:1 Эносис Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Эносис Эносис 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 0:2 Эносис Эносис 1:3 Неа Саламина Эносис 0:0 Этникос Ахна Эносис 1:5 Аполлон Анортосис 4:2 Эносис Эносис 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Эносис Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия Эносис 0:0 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Кармиотисса: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
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