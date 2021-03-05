Вииторул Констанца
1:1
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
Академика Клинчени
0:1
42' ГолАндроник Разван
1:1
90' ГолЮхвель Тсуму
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
25
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Раду БобокЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Юхвель ТсумуНападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Попа АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Морар ДавидНападающий
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
42'
90'
1:1
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|9
|0.38
|2.
|Чобану Андрей
|6 (2)
|0.25
|3.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.17
|4.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0.13
|5.
|Ганя Джордже
|2 (1)
|0.08
|6.
|Юхвель Тсуму
|2
|0.08
|7.
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|8.
|Эли Лопес
|1
|0.04
|9.
|Матей Космин
|1 (1)
|0.04
|10.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.04
|11.
|Жоалиссон Сантос
|1
|0.04
|12.
|Касап Карло
|1
|0.04
|13.
|Артян Андрей
|1
|0.04
|14.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|15.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|16.
|Раду Бобок
|0
|0
|17.
|Питу Алекси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чунчуков Цветелин
|4
|0.15
|2.
|Чеботару Евгений
|3 (1)
|0.12
|3.
|Русеску Раул
|2
|0.08
|4.
|Попа Адриан
|2
|0.08
|5.
|Патрике Разван
|2
|0.08
|6.
|Каскини Баутиста
|2
|0.08
|7.
|Андроник Разван
|2
|0.08
|8.
|Пашов Георгий
|1
|0.04
|9.
|Ютрич Младен
|1
|0.04
|10.
|Маркович Йован
|1
|0.04
|11.
|Билали Амир
|1
|0.04
|12.
|Чандаров Асен
|1
|0.04
|13.
|Сербан Марьян
|1
|0.04
|14.
|Тэнасе Кристиан
|0
|0
|15.
|Кордя Андрей
|0
|0
|16.
|Бойчук Александр
|0
|0
|17.
|Добреску Михай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Артян Андрей
|4
|1
|2.
|Гастаньяга Йон
|5
|0
|3.
|Кожокару Валентин
|3
|1
|4.
|Бензар Ромарио
|4
|0
|5.
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|6.
|Младен Себастьян
|4
|0
|7.
|Чобану Андрей
|4
|0
|8.
|Гицэ Вирджил
|2
|1
|9.
|Янку Габриэль
|3
|0
|10.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|11.
|Матей Космин
|2
|0
|12.
|Лукассен Кевин
|2
|0
|13.
|Мэцан Александру
|2
|0
|14.
|Раду Бобок
|2
|0
|15.
|Ганя Джордже
|2
|0
|16.
|Бабунски Давид
|1
|0
|17.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|18.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|19.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|20.
|Тордой Арпад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрике Разван
|8
|0
|2.
|Пашов Георгий
|7
|0
|3.
|Гардош Флорин
|5
|0
|4.
|Ютрич Младен
|5
|0
|5.
|Кордя Андрей
|5
|0
|6.
|Добреску Михай
|5
|0
|7.
|Чунчуков Цветелин
|3
|1
|8.
|Пырвулеску Пауль
|4
|0
|9.
|Каскини Баутиста
|4
|0
|10.
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|11.
|Чеботару Евгений
|3
|0
|12.
|Мулин Тибо
|3
|0
|13.
|Аким Флорин
|3
|0
|14.
|Думитриу Лучан
|3
|0
|15.
|Андроник Разван
|3
|0
|16.
|Вылчану Октавиан
|3
|0
|17.
|Вентура Денис
|2
|0
|18.
|Бойчук Александр
|2
|0
|19.
|Петреску Петришор
|2
|0
|20.
|Попа Адриан
|1
|0
|21.
|Маркович Йован
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|25% (8)
|Академика Клинчени
|16.67% (4)
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +5 =9 -6Динамо Бухарест 0:5 Вииторул Констанца Арджеш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Волунтари ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца
Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:3 Сепси Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +7 =9 -4Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени
Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Арджеш Волунтари 3:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:0 Сепси Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Академика Клинчени
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|51 - 21
|54
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|36 - 12
|54
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|28 - 14
|47
|4.
|Сепси
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|39 - 26
|40
|5.
|Ботошани
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|24 - 22
|37
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|22 - 22
|35
|8.
|УТА Арад
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|24 - 32
|33
|9.
|Арджеш
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|24 - 33
|30
|10.
|Астра
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|34 - 37
|29
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|30 - 37
|28
|12.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|33 - 33
|26
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 33
|26
|14.
|Волунтари
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 37
|24
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|24 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 7
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 7
|23
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 8
|21
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|11 - 10
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|20 - 20
|15
|10.
|Арджеш
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 14
|14
|11.
|Астра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 18
|11
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|19 - 5
|31
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|16 - 6
|26
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|20 - 14
|23
|5.
|Сепси
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|8 - 5
|19
|7.
|Ботошани
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 19
|18
|8.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 21
|16
|10.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|11.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|12.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 20
|11
|14.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 13
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 28
|8
Победитель
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