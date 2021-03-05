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Вииторул Констанца
1:1
Конец матча

Стадион:
Академика Клинчени
0'
0:1
42' Гол
Андроник Разван
1:1
90' Гол
Юхвель Тсуму
90'+5
12
Кожокару
Валентин
4
Дюссо
Дамьен
5
Младен
Себастьян
21
Добросавлевичи
Алин
77
Раду
Бобок
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
17
Чобану
Андрей
11
Жоалиссон
Сантос
49
Андронаке
Лука
30
Грэдинару
Рэзван
1
Вылчану
Октавиан
3
Аким
Флорин
4
Билали
Амир
5
Гардош
Флорин
22
Пырвулеску
Пауль
25
Кордя
Андрей
7
Мулин
Тибо
37
Чеботару
Евгений
10
Тэнасе
Кристиан
23
Чунчуков
Цветелин
28
Андроник
Разван
Вииторул Констанца
Академика Клинчени

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 9 0.38
2. Чобану Андрей 6 (2) 0.25
3. Янку Габриэль 4 (1) 0.17
4. Добросавлевичи Алин 3 0.13
5. Ганя Джордже 2 (1) 0.08
6. Юхвель Тсуму 2 0.08
7. Мэцан Александру 1 0.04
8. Эли Лопес 1 0.04
9. Матей Космин 1 (1) 0.04
10. Гастаньяга Йон 1 0.04
11. Жоалиссон Сантос 1 0.04
12. Касап Карло 1 0.04
13. Артян Андрей 1 0.04
14. Дюссо Дамьен 0 0
15. Де Нойер Брадлей 0 0
16. Раду Бобок 0 0
17. Питу Алекси 0 0
Академика Клинчени
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чунчуков Цветелин 4 0.15
2. Чеботару Евгений 3 (1) 0.12
3. Русеску Раул 2 0.08
4. Попа Адриан 2 0.08
5. Патрике Разван 2 0.08
6. Каскини Баутиста 2 0.08
7. Андроник Разван 2 0.08
8. Пашов Георгий 1 0.04
9. Ютрич Младен 1 0.04
10. Маркович Йован 1 0.04
11. Билали Амир 1 0.04
12. Чандаров Асен 1 0.04
13. Сербан Марьян 1 0.04
14. Тэнасе Кристиан 0 0
15. Кордя Андрей 0 0
16. Бойчук Александр 0 0
17. Добреску Михай 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Артян Андрей 4 1
2. Гастаньяга Йон 5 0
3. Кожокару Валентин 3 1
4. Бензар Ромарио 4 0
5. Дюссо Дамьен 4 0
6. Младен Себастьян 4 0
7. Чобану Андрей 4 0
8. Гицэ Вирджил 2 1
9. Янку Габриэль 3 0
10. Добросавлевичи Алин 3 0
11. Матей Космин 2 0
12. Лукассен Кевин 2 0
13. Мэцан Александру 2 0
14. Раду Бобок 2 0
15. Ганя Джордже 2 0
16. Бабунски Давид 1 0
17. Кицу Аурелиан 1 0
18. Кастанеда Хосе 1 0
19. Де Нойер Брадлей 1 0
20. Тордой Арпад 1 0
Академика Клинчени
# Игрок      
1. Патрике Разван 8 0
2. Пашов Георгий 7 0
3. Гардош Флорин 5 0
4. Ютрич Младен 5 0
5. Кордя Андрей 5 0
6. Добреску Михай 5 0
7. Чунчуков Цветелин 3 1
8. Пырвулеску Пауль 4 0
9. Каскини Баутиста 4 0
10. Тэнасе Кристиан 3 0
11. Чеботару Евгений 3 0
12. Мулин Тибо 3 0
13. Аким Флорин 3 0
14. Думитриу Лучан 3 0
15. Андроник Разван 3 0
16. Вылчану Октавиан 3 0
17. Вентура Денис 2 0
18. Бойчук Александр 2 0
19. Петреску Петришор 2 0
20. Попа Адриан 1 0
21. Маркович Йован 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 18.75% (6) 9.38% (3) 21.88% (7) 15.63% (5) 9.38% (3) 25% (8)
Академика Клинчени 16.67% (4) 4.17% (1) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Динамо Бухарест 0:5 Вииторул Констанца Арджеш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 Волунтари ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца
Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:3 Сепси Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра Сепси 1:1 Вииторул Констанца
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени
Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Арджеш Волунтари 3:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:0 Сепси Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Академика Клинчени

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Лига 1 Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени Первая лига
Академика Клинчени 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 25 17 3 5 51 - 21 54
2. ЧФР Клуж Заявка 25 16 6 3 36 - 12 54
3. Университатя Крайова Заявка 25 13 8 4 28 - 14 47
4. Сепси Заявка 26 9 13 4 39 - 26 40
5. Ботошани Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
6. Академика Клинчени Заявка 26 8 13 5 24 - 22 37
7. Киндия Тырговиште Заявка 26 9 8 9 22 - 22 35
8. УТА Арад Заявка 25 8 9 8 24 - 32 33
9. Арджеш Заявка 25 7 9 9 24 - 33 30
10. Астра Заявка 25 7 8 10 34 - 37 29
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 25 8 4 13 30 - 37 28
12. Вииторул Констанца Заявка 24 5 11 8 33 - 33 26
13. Динамо Бухарест Заявка 25 7 5 13 23 - 33 26
14. Волунтари Заявка 25 6 6 13 28 - 37 24
15. Германнштадт Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
16. Политехника Яссы Заявка 23 4 4 15 24 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 12 10 1 1 31 - 7 31
2. ЧФР Клуж Заявка 13 6 5 2 17 - 7 23
3. Университатя Крайова Заявка 12 6 3 3 12 - 8 21
4. Академика Клинчени Заявка 13 5 5 3 11 - 10 20
5. Ботошани Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
6. Сепси Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
7. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 5 2 6 15 - 17 17
8. Киндия Тырговиште Заявка 13 4 4 5 14 - 17 16
9. Вииторул Констанца Заявка 12 3 6 3 20 - 20 15
10. Арджеш Заявка 12 3 5 4 12 - 14 14
11. Астра Заявка 12 3 4 5 15 - 16 13
12. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
13. Германнштадт Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
14. Волунтари Заявка 12 3 2 7 14 - 18 11
15. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 13 - 25 8
16. УТА Арад Заявка 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 12 10 1 1 19 - 5 31
2. Университатя Крайова Заявка 13 7 5 1 16 - 6 26
3. УТА Арад Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 20 - 14 23
5. Сепси Заявка 13 5 7 1 20 - 13 22
6. Киндия Тырговиште Заявка 13 5 4 4 8 - 5 19
7. Ботошани Заявка 12 5 3 4 18 - 19 18
8. Академика Клинчени Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
9. Астра Заявка 13 4 4 5 19 - 21 16
10. Арджеш Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
11. Динамо Бухарест Заявка 12 4 1 7 11 - 17 13
12. Волунтари Заявка 13 3 4 6 14 - 19 13
13. Газ-Метан Медиаш Заявка 12 3 2 7 15 - 20 11
14. Вииторул Констанца Заявка 12 2 5 5 13 - 13 11
15. Германнштадт Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
16. Политехника Яссы Заявка 11 2 2 7 11 - 28 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.50 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 6.25 1.10
  13.07 3.58 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Вииторул Констанца» – «Академика Клинчени» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вииторул Констанца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Академика Клинчени» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вииторул Констанца» – «Академика Клинчени», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 6.55 1.08 2.90 1.38 2.21 1.65 1.70 2.25 1.33 3.26 1.22 4.00 1.06 7.00 1.04 7.70
5.10 1.14 3.75 1.25 1.15 5.00 1.40 2.80 1.83 1.98 1.20 4.20 1.20 4.20 1.14 5.20 1.07 7.30 1.06 8.10 1.01 13.50 0.00 12.50 0.00 19.50
3.61 1.30 2.36 1.61 1.83 2.03 1.51 2.62 1.20 4.69 1.71 2.19 1.49 2.68 1.32 3.43 1.43 2.96 1.27 3.93 1.10 7.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.68 1.46 1.74 2.07 1.35 3.14
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.07 7.30
1.44 2.82 1.24 4.05 1.50 2.63 1.32 3.36 1.33 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.31 2.27 1.62 1.55 2.42 1.22 4.20
2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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