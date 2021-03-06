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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
Омония
0:0
Конец матча
Анортосис
0'
48' Желтая карточка
Галициос Георгиос
54' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
55' Желтая карточка
Кусулос Янис
90' Желтая карточка
Рисванис Спирос
90'+4
Омония
Анортосис

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония
Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 0:1 Омония Омония 2:0 Этникос Ахна Аполлон 0:0 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис
Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис Анортосис 1:0 Этникос Ахна Аполлон 3:2 Анортосис Омония 3:0 Анортосис Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис Докса Катокопия 2:1 Анортосис Анортосис 4:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос

Последние игры между собой

Омония: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Анортосис: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион
Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.93 3.17 4.34
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.30 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 1.52 6.80
  4.02 1.45 7.56

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Анортосис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анортосис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Анортосис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 3.52 1.27 2.39 1.54 1.80 2.06 1.44 2.69 1.23 3.92 1.12 5.60 1.04 9.00
7.50 1.05 5.80 1.09 2.65 1.42 2.01 1.75 1.60 2.40 1.26 3.62 1.17 4.35 1.04 7.90 1.03 8.60
1.66 2.13 1.15 5.00 1.09 6.50 1.11 5.80 1.74 2.10 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 20.00
1.51 2.54 1.29 3.55 1.61 2.33 1.38 3.02 1.39 2.96 1.45 2.73 1.72 2.12 1.53 2.51 1.56 2.46 1.44 2.81 1.20 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.09 1.69 1.44 2.66 1.20 4.28
2.51 1.49 1.64 2.17 1.30 3.32
1.45 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00 1.05 8.50 1.03 10.00
1.33 3.20 1.17 4.74 1.32 3.25 1.37 3.16 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.66 1.44 1.69 2.09 1.33 3.14
3.14 1.33 2.09 1.69 1.48 2.54 1.21 4.10
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.75
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.15 1.14
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.98 1.22
4.00 1.22
Где смотреть матч Омония 0:0 Анортосис онлайн

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