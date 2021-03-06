48' Желтая карточкаГалициос Георгиос
54' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
55' Желтая карточкаКусулос Янис
90' Желтая карточкаРисванис Спирос
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Branko VrgocЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Миха ДорПолузащитник
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20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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55 Assaf Tzur
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Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +14 =5 -1Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония
Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 0:1 Омония Омония 2:0 Этникос Ахна Аполлон 0:0 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =5 -4Анортосис 2:2 Аполлон Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис
Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис Анортосис 1:0 Этникос Ахна Аполлон 3:2 Анортосис Омония 3:0 Анортосис Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис Докса Катокопия 2:1 Анортосис Анортосис 4:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос
Последние игры между собой
Омония: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Анортосис: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион
Победитель
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