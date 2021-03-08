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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Этникос Ахна
1:0
Второй тайм: 60'
Докса Катокопия
0'
1:0
28' Гол
Майдевац Андрия
60'

Ход матча

28'
Майдевац Андрия
1:0

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 Этникос Ахна Омония 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:4 Аполлон Анортосис 1:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:3 Омония Докса Катокопия 1:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ Неа Саламина 4:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон Докса Катокопия 2:1 Анортосис Пафос 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу Омония 0:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Докса Катокопия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:3 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:5 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Майдевац Андрия бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Докса Катокопия
2.38
4.31
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.38 2.74 3.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.14 3.25 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.26 3.08
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.10 11.00
  1.34 4.31 10.79

Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «Докса Катокопия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 6 6
8.90 1.05 4.34 1.20 2.78 1.41 2.04 1.82 1.64 2.29 1.34 3.10 1.20 4.20 1.09 6.40
8.00 1.06 3.15 1.33 2.42 1.52 1.74 2.02 1.42 2.70 1.28 3.50 1.09 6.60
8.90 1.03 7.30 1.05 3.30 1.28 2.43 1.52 1.80 2.06 1.45 2.62 1.30 3.20 1.10 5.90 1.07 6.40 1.00 10.75
6.80 1.08 5.00 1.15 4.30 1.18 2.15 1.65 2.01 1.80 1.50 2.48 1.17 4.70 1.12 5.55 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 11.00 0.00 17.50
2.82 1.43 2.20 1.68 3.06 1.37 2.37 1.59 1.76 2.08 1.51 2.55 1.34 3.22 1.43 2.88 1.29 3.62 1.10 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.57 2.31 1.27 3.54
2.65 1.44 1.76 1.99 1.36 3.00 1.07 7.20
2.77 1.41 1.82 1.92 1.38 2.90
1.92 1.82 1.25 3.75 1.30 3.30 1.09 6.20
1.79 2.02 1.48 2.59 1.18 4.51 1.47 2.63 1.17 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.14 1.34 1.88 1.86 1.44 2.66
3.75 1.25 2.55 1.47 1.63 2.15 1.16 4.80
2.51 1.49 1.63 2.19 1.26 3.62
2.60 1.47 1.63 2.17 1.27 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.97
1.81 1.94
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.70 1.17
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.26 1.31
3.40 1.29
3.35 1.29
Где смотреть матч Этникос Ахна 1:0 Докса Катокопия онлайн

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