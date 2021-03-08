Этникос Ахна
1:0
Второй тайм: 60'
Докса Катокопия
1:0
28' ГолМайдевац Андрия
Ход матча
28'
1:0
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +5 =6 -9Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна
Этникос Ахна 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 Этникос Ахна Омония 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:4 Аполлон Анортосис 1:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =8 -8Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:3 Омония Докса Катокопия 1:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ Неа Саламина 4:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон Докса Катокопия 2:1 Анортосис Пафос 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу Омония 0:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Докса Катокопия: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:3 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:5 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
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