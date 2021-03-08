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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
Аполлон
0:0
Перерыв
АЕЛ Лимаcсол
0'

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака
Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +14 =4 -2
АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон
Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Товарищеские матчи АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
2.56
3.32
3.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.56 3.11 2.84
Бонус: 10 000 ₽ 2.38 3.10 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.32 2.88
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.50 2.95
  2.35 2.78 3.58

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон» – «АЕЛ Лимаcсол» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕЛ Лимаcсол» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон» – «АЕЛ Лимаcсол», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.04 4.46 1.18 2.91 1.38 2.11 1.76 1.61 2.23 1.35 3.06 1.20 4.18 1.09 6.40
8.20 1.05 3.40 1.29 2.60 1.45 1.82 1.92 1.46 2.60 1.32 3.20 1.11 6.00
8.60 1.03 7.30 1.05 3.10 1.32 2.43 1.52 1.80 2.06 1.39 2.85 1.26 3.48 1.09 5.95 1.07 6.70 1.00 11.75
4.20 1.20 3.05 1.35 1.85 1.90 1.38 2.90 2.07 1.76 1.25 3.75 1.69 2.17 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 17.50
3.14 1.35 2.14 1.71 1.77 2.07 1.54 2.47 1.31 3.36 1.43 2.79 1.65 2.24 1.49 2.62 1.48 2.69 1.33 3.35 1.11 6.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.38 1.54 1.55 2.36 1.27 3.52
2.80 1.41 1.86 1.88 1.40 2.80 1.09 6.60
2.77 1.41 1.83 1.91 1.38 2.90
1.35 3.05 1.33 3.15 1.17 4.70 1.11 6.10
1.20 4.28 1.45 2.68 1.17 4.80 1.44 2.72 1.31 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 1.89 1.85 1.44 2.66
3.85 1.23 2.70 1.43 1.69 2.10 1.18 4.50
2.43 1.52 1.60 2.25 1.22 3.98
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.23
1.71 2.06
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.22 1.20
4.40 1.19
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.26 1.31
3.20 1.32
3.35 1.30
Где смотреть матч Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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