Аполлон
0:0
Перерыв
АЕЛ Лимаcсол
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака
Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +14 =4 -2АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон
Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок
Победитель
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