Аполлон
0:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
16' Желтая карточкаПедру Жоау
23' Желтая карточкаЗдравковски Давор
30' Желтая карточкаМедоевич Слободан
64' Желтая карточкаМаркович Саша
73' Желтая карточкаСакетти Эстебан
75' Желтая карточкаEuller II
76' Желтая карточкаРоберж Валентин
77' Желтая карточкаПантич Александар
82' Желтая карточкаГеоргиу Энтони
90' Желтая карточкаДенич Джордже
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ryan MmaeeНападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич Матко
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
16'
64'
73'
75'
76'
82'
90'
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака
Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +14 =4 -2АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон
Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок
Победитель
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