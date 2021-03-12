Докса Катокопия
1:0
Конец матча
Пафос
35' Желтая карточкаФор Наварон
49' Желтая карточкаЛуис Карлос II
80' Желтая карточкаФилакту Герасимос
84' Желтая карточкаVladimiro Antonio
1:0
89' ГолГолобарт Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 КикашНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Глишич ДаркоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Carlitos IX
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аурелиу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Ракель ДенисНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stephen Constantine
Ход матча
35'
49'
79'
89'
1:0
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =7 -9Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос
Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 Омония Докса Катокопия 1:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ Неа Саламина 4:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон Докса Катокопия 2:1 Анортосис Пафос 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу Омония 0:0 Докса Катокопия
Пафос Последние 20 матчей: +6 =7 -7Пафос 1:1 АПОЭЛ Пафос 2:1 Кармиотисса Пафос 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 Пафос
Пафос 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос Пафос 1:4 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:0 Пафос Пафос 2:3 АПОЭЛ Неа Саламина 2:0 Пафос Пафос 5:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:1 Пафос Пафос 1:1 Аполлон Анортосис 1:0 Пафос Омония 2:1 Пафос АЕК Ларнака 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Пафос Пафос 2:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Пафос Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Пафос: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Пафос 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:2 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 2:2 Пафос Кубок Докса Катокопия 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 3:3 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 5:0 Докса Катокопия Первый дивизион
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