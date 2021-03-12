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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Докса Катокопия
1:0
Конец матча
Пафос
0'
35' Желтая карточка
Фор Наварон
49' Желтая карточка
Луис Карлос II
80' Желтая карточка
Филакту Герасимос
84' Желтая карточка
Vladimiro Antonio
1:0
89' Гол
Голобарт Роман
90'+4
Докса Катокопия
Пафос

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос
Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 Омония Докса Катокопия 1:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ Неа Саламина 4:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Аполлон Докса Катокопия 2:1 Анортосис Пафос 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу Омония 0:0 Докса Катокопия
Пафос Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Пафос 1:1 АПОЭЛ Пафос 2:1 Кармиотисса Пафос 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 Пафос
Пафос 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос Пафос 1:4 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:0 Пафос Пафос 2:3 АПОЭЛ Неа Саламина 2:0 Пафос Пафос 5:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 2:1 Пафос Пафос 1:1 Аполлон Анортосис 1:0 Пафос Омония 2:1 Пафос АЕК Ларнака 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Пафос Пафос 2:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Пафос Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Пафос: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Докса Катокопия 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:0 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Пафос Первый дивизион
Пафос 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:2 Пафос Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 2:1 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 2:2 Пафос Кубок Докса Катокопия 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Пафос Первый дивизион Пафос 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 3:3 Докса Катокопия Первый дивизион Пафос 5:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Фор Наварон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.06 2.72 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 2.96 2.51
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.32 5.00
  3.28 2.82 2.47

Самый высокий коэффициент на матч «Докса Катокопия» – «Пафос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Докса Катокопия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пафос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Докса Катокопия» – «Пафос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.09 3.44 1.28 2.36 1.55 1.76 2.10 1.42 2.73 1.23 3.90 1.12 5.50 1.04 8.90
6.55 1.07 5.35 1.11 2.65 1.42 2.01 1.75 1.60 2.40 1.27 3.54 1.18 4.25 1.04 7.70 1.03 8.40
1.38 2.90 1.05 8.50 1.03 10.00 1.17 4.70 1.76 2.07 1.12 5.55 1.04 9.00 1.03 10.00 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
2.60 1.49 2.09 1.75 1.84 1.99 1.58 2.38 1.44 2.75 1.58 2.40 1.43 2.85 1.21 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.01 1.75 1.41 2.77 1.18 4.44
2.40 1.53 1.61 2.23 1.30 3.32
1.30 3.30 1.23 3.90 1.12 5.55 1.07 7.40
1.99 1.83 1.66 2.21 1.33 3.20 1.41 2.95 1.32 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.65 1.44 1.70 2.08 1.33 3.14
3.14 1.33 2.11 1.68 1.49 2.51
2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.77
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.05 1.14
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.95 1.23
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