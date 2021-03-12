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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
АЕК Ларнака
0:2
Конец матча
Аполлон
0'
17' Желтая карточка
Хэйтли Том
0:1
39' Гол
Дигин Николя
41' Желтая карточка
Маркович Саша
0:2
52' Гол
Дабо Багали
90'+5
АЕК Ларнака
Аполлон

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +8 =4 -8
АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна
Аполлон 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:3 Омония АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 0:0 Пафос АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон
Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Товарищеские матчи Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Маркович Саша уходит с поля. Денич Джордже выходит вместо него
  • Желтая карточка
    41'
    Маркович Саша получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  5.40 3.66 1.66
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.90 1.64
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 10.00 1.03
  4.82 3.61 1.71

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК Ларнака» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК Ларнака» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК Ларнака» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 5.15 1.14 3.30 1.28 2.30 1.55 1.84 2.00 1.44 2.56 1.28 3.32 1.14 4.82
10.50 1.01 9.20 1.02 3.48 1.26 2.97 1.36 2.00 1.85 1.53 2.40 1.35 2.93 1.14 4.75 1.11 5.45 1.02 9.70
4.60 1.17 3.45 1.28 4.70 1.17 3.30 1.30 1.80 1.95 1.77 2.01 1.20 4.20 1.11 5.80 1.13 5.40 1.09 6.50 1.03 9.90 1.02 9.70 0.00 15.50
3.82 1.26 2.82 1.43 2.21 1.67 1.63 2.29 1.37 3.04 1.66 2.23 1.44 2.77 1.35 3.21 1.12 6.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.51 1.46 1.63 2.19 1.30 3.32
3.12 1.33 2.08 1.73 1.44 2.66
1.35 3.05 1.03 10.00 1.17 4.70 1.13 5.20
3.00 1.37 2.48 1.53 1.95 1.86 1.57 2.37 1.40 2.87
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.42 1.28 2.04 1.73 1.49 2.51
2.77 1.41 1.72 2.05 1.32 3.20
2.90 1.39 1.75 2.00 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.01
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
4.36 1.19
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.42 1.28
3.35 1.30
Где смотреть матч АЕК Ларнака 0:2 Аполлон онлайн

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