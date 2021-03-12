АЕК Ларнака
0:2
Конец матча
Аполлон
17' Желтая карточкаХэйтли Том
0:1
39' ГолДигин Николя
41' Желтая карточкаМаркович Саша
0:2
52' ГолДабо Багали
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
12 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гарсия НандоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
Ход матча
17'
39'
0:1
41'
52'
0:2
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +8 =4 -8АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна
Аполлон 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:3 Омония АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 0:0 Пафос АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон
Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион
Победитель
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