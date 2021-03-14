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  2. Матчи
  3. Румыния
Киндия Тырговиште
0:1
Конец матча

Стадион:
Астра
0'
14' Желтая карточка
Диас Томас
20' Желтая карточка
Якоб Паул
33' Желтая карточка
Боэ-Кан Янн
0:1
74' Гол
Распопович Момчило
90'+5
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
17
Пициан
Андрей
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
66
Якоб
Паул
20
Негуц
Кристиан
14
Диас
Томас
80
Думитрашку
Денис
11
Флоря
Даниэль
1
Лазар
Давид
28
Распопович
Момчило
2
Соуза
Уго
4
Граовац
Даниэль
20
Бруну
Давид
7
Чанаджия
Дарио
91
Боэ-Кан
Янн
44
Пахонцу
Мариус
80
Мерлой
Джордже
9
Крпич
Сулейман
90
Рэдуц
Михай
Киндия Тырговиште
Астра

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попа Даньел 6 (2) 0.22
2. Флоря Даниэль 4 0.15
3. Негуц Кристиан 2 0.07
4. Думитрашку Денис 2 0.07
5. Бериша Вальмир 2 (1) 0.07
6. Раца Вадим 1 0.04
7. Кэпушэ Тибериу 1 0.04
8. Якоб Паул 1 0.04
9. Дулка Марко 1 0.04
10. Костя Михай 0 0
11. Диас Томас 0 0
Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 8 (3) 0.3
2. Георге Валентин 6 0.22
3. Монтини Маттиа 3 0.11
4. Вютрих Себастьен 3 0.11
5. Стахл Алберт 3 0.11
6. Радунович Ристо 2 (1) 0.07
7. Шломи Азулай 2 0.07
8. Крпич Сулейман 2 0.07
9. Рэдуц Михай 1 0.04
10. Соуза Уго 1 0.04
11. Гэман Валеричэ 1 0.04
12. Чанаджия Дарио 1 0.04
13. Распопович Момчило 1 0.04
14. Риза Роберт 1 0.04
15. Алибек Денис 1 (1) 0.04
16. Бруну Давид 0 0
17. Граовац Даниэль 0 0
18. Дима Константин 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Якоб Паул 6 1
2. Раца Вадим 7 0
3. Дулка Марко 7 0
4. Думитрашку Денис 5 1
5. Флоря Даниэль 6 0
6. Попа Даньел 6 0
7. Негуц Кристиан 6 0
8. Дину Корнел 4 0
9. Кэпушэ Тибериу 3 0
10. Ямеого Блэз 3 0
11. Диас Томас 3 0
12. Пициан Андрей 2 0
13. Айоани Михай 2 0
14. Костя Михай 1 0
15. Бериша Вальмир 1 0
16. Ионицэ Адриан 1 0
17. Daniel Celea 1 0
Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 6 2
2. Соуза Уго 6 0
3. Радунович Ристо 5 0
4. Чанаджия Дарио 5 0
5. Боэ-Кан Янн 5 0
6. Граовац Даниэль 5 0
7. Рэдуц Михай 4 0
8. Будеску Константин 2 1
9. Гэман Валеричэ 3 0
10. Монтини Маттиа 3 0
11. Дима Константин 3 0
12. Мерлой Джордже 3 0
13. Дандя Александру 2 0
14. Црепуля Любян 2 0
15. Лазар Давид 2 0
16. Попа Михай 2 0
17. Вютрих Себастьен 1 0
18. Алибек Денис 1 0
19. Йованович Игор 1 0
20. Бруну Давид 1 0
21. Крпич Сулейман 1 0
22. Граур Дини 1 0
23. Балауре Сильвиу 1 0
24. Мойсе Ромарио 1 0
25. Байку Раул 1 0
26. Стахл Алберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4) 20% (4) 10% (2)
 Астра 13.89% (5) 8.33% (3) 22.22% (8) 16.67% (6) 16.67% (6) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште
Астра Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Астра 2:1 Германнштадт Петролул Плоешти 0:3 Астра Академика Клинчени 1:1 Астра Астра 2:0 Динамо Бухарест
Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Астра: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Астра 0:0 Киндия Тырговиште Первая лига Астра 1:2 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:0 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 26 18 3 5 53 - 21 57
2. ЧФР Клуж Заявка 26 17 6 3 37 - 12 57
3. Университатя Крайова Заявка 27 15 8 4 31 - 14 53
4. Сепси Заявка 26 9 13 4 39 - 26 40
5. Ботошани Заявка 26 10 7 9 35 - 32 37
6. Академика Клинчени Заявка 27 8 13 6 24 - 23 37
7. Киндия Тырговиште Заявка 27 9 8 10 22 - 23 35
8. Астра Заявка 27 9 8 10 37 - 38 35
9. Арджеш Заявка 26 8 9 9 26 - 34 33
10. УТА Арад Заявка 26 8 9 9 24 - 34 33
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 27 8 4 15 30 - 40 28
12. Волунтари Заявка 27 7 7 13 30 - 38 28
13. Вииторул Констанца Заявка 25 5 12 8 33 - 33 27
14. Динамо Бухарест Заявка 26 7 6 13 24 - 34 27
15. Германнштадт Заявка 27 4 11 12 24 - 37 23
16. Политехника Яссы Заявка 24 4 4 16 25 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 13 11 1 1 32 - 7 34
2. Университатя Крайова Заявка 13 7 3 3 13 - 8 24
3. ЧФР Клуж Заявка 13 6 5 2 17 - 7 23
4. Академика Клинчени Заявка 14 5 5 4 11 - 11 20
5. Ботошани Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
6. Сепси Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
7. Арджеш Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 14 5 2 7 15 - 19 17
9. Астра Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
10. Киндия Тырговиште Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
11. Вииторул Констанца Заявка 12 3 6 3 20 - 20 15
12. Германнштадт Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
13. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
14. Волунтари Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
15. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 13 - 25 8
16. УТА Арад Заявка 13 1 5 7 7 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 13 11 1 1 20 - 5 34
2. Университатя Крайова Заявка 14 8 5 1 18 - 6 29
3. УТА Арад Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
5. Сепси Заявка 13 5 7 1 20 - 13 22
6. Киндия Тырговиште Заявка 13 5 4 4 8 - 5 19
7. Астра Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
8. Ботошани Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9. Академика Клинчени Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
10. Арджеш Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
11. Волунтари Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
12. Динамо Бухарест Заявка 13 4 2 7 12 - 18 14
13. Вииторул Констанца Заявка 13 2 6 5 13 - 13 12
14. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 3 2 8 15 - 21 11
15. Германнштадт Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
16. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 12 - 30 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gloria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.43 2.75 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 2.79 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 9.00 1.04
  2.49 2.95 3.43

Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «Астра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «Астра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.20 1.14 2.20 1.62 1.63 2.19 1.37 2.95 1.12 5.80
5.40 1.13 4.20 1.22 2.30 1.67 1.67 2.18 1.38 2.90 1.14 4.90 1.10 5.65 1.00 10.75
1.57 2.31 1.12 5.55 1.12 5.55 1.95 1.85 1.05 8.50 1.03 10.00 1.11 5.80 1.08 7.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 18.00 0.00 17.50 0.00 22.00
6.46 1.13 3.05 1.41 2.38 1.62 2.07 1.81 1.75 2.14 1.56 2.52 1.44 2.88 1.15 5.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.40 2.80 1.21 4.10 1.03 10.00
2.14 1.69 1.44 2.75 1.23 4.10
1.35 3.05 1.03 10.00 1.15 5.00 1.03 9.60
2.27 1.67 1.87 2.00 1.45 2.85 1.31 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.80 1.94 1.37 2.95 1.07 7.40
2.73 1.44 1.80 1.99 1.38 2.99
1.80 1.94 1.37 2.95 1.10 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.34 1.56
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
6.40 1.09
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
4.70 1.17
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:1 Астра онлайн

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