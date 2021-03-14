Киндия Тырговиште
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
Астра
14' Желтая карточкаДиас Томас
20' Желтая карточкаЯкоб Паул
33' Желтая карточкаБоэ-Кан Янн
0:1
74' ГолРаспопович Момчило
25
Айоани
Михай
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
66
Якоб
Паул
14
Диас
Томас
20
Бруну
Давид
91
Боэ-Кан
Янн
90
Рэдуц
Михай
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Daniel CeleaЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Якоб ПаулПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Диас ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коцич МиланЗащитник
- Защитник
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Рэдуц МихайНападающий
- Запасные игроки
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
Ход матча
14'
20'
33'
74'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|6 (2)
|0.22
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.15
|3.
|Негуц Кристиан
|2
|0.07
|4.
|Думитрашку Денис
|2
|0.07
|5.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.07
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.04
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.04
|8.
|Якоб Паул
|1
|0.04
|9.
|Дулка Марко
|1
|0.04
|10.
|Костя Михай
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|8 (3)
|0.3
|2.
|Георге Валентин
|6
|0.22
|3.
|Монтини Маттиа
|3
|0.11
|4.
|Вютрих Себастьен
|3
|0.11
|5.
|Стахл Алберт
|3
|0.11
|6.
|Радунович Ристо
|2 (1)
|0.07
|7.
|Шломи Азулай
|2
|0.07
|8.
|Крпич Сулейман
|2
|0.07
|9.
|Рэдуц Михай
|1
|0.04
|10.
|Соуза Уго
|1
|0.04
|11.
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|12.
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|13.
|Распопович Момчило
|1
|0.04
|14.
|Риза Роберт
|1
|0.04
|15.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.04
|16.
|Бруну Давид
|0
|0
|17.
|Граовац Даниэль
|0
|0
|18.
|Дима Константин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Якоб Паул
|6
|1
|2.
|Раца Вадим
|7
|0
|3.
|Дулка Марко
|7
|0
|4.
|Думитрашку Денис
|5
|1
|5.
|Флоря Даниэль
|6
|0
|6.
|Попа Даньел
|6
|0
|7.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|8.
|Дину Корнел
|4
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|3
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|11.
|Диас Томас
|3
|0
|12.
|Пициан Андрей
|2
|0
|13.
|Айоани Михай
|2
|0
|14.
|Костя Михай
|1
|0
|15.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|16.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
|17.
|Daniel Celea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|6
|2
|2.
|Соуза Уго
|6
|0
|3.
|Радунович Ристо
|5
|0
|4.
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|5.
|Боэ-Кан Янн
|5
|0
|6.
|Граовац Даниэль
|5
|0
|7.
|Рэдуц Михай
|4
|0
|8.
|Будеску Константин
|2
|1
|9.
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|10.
|Монтини Маттиа
|3
|0
|11.
|Дима Константин
|3
|0
|12.
|Мерлой Джордже
|3
|0
|13.
|Дандя Александру
|2
|0
|14.
|Црепуля Любян
|2
|0
|15.
|Лазар Давид
|2
|0
|16.
|Попа Михай
|2
|0
|17.
|Вютрих Себастьен
|1
|0
|18.
|Алибек Денис
|1
|0
|19.
|Йованович Игор
|1
|0
|20.
|Бруну Давид
|1
|0
|21.
|Крпич Сулейман
|1
|0
|22.
|Граур Дини
|1
|0
|23.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|24.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|25.
|Байку Раул
|1
|0
|26.
|Стахл Алберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
|Астра
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште
Астра Последние 20 матчей: +9 =7 -4Астра 2:1 Германнштадт Петролул Плоешти 0:3 Астра Академика Клинчени 1:1 Астра Астра 2:0 Динамо Бухарест
Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени Астра 4:0 Политехника Яссы
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Астра: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|53 - 21
|57
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|37 - 12
|57
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|31 - 14
|53
|4.
|Сепси
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|39 - 26
|40
|5.
|Ботошани
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 32
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|24 - 23
|37
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 23
|35
|8.
|Астра
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|37 - 38
|35
|9.
|Арджеш
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|26 - 34
|33
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|24 - 34
|33
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|30 - 40
|28
|12.
|Волунтари
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|30 - 38
|28
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|33 - 33
|27
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|24 - 34
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|24 - 37
|23
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|25 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|13 - 8
|24
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 7
|23
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 11
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|20 - 20
|15
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|20 - 5
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|18 - 6
|29
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|5.
|Сепси
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|8 - 5
|19
|7.
|Астра
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|8.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|10.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|11.
|Волунтари
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 13
|12
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 30
|8
Победитель
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