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ЧФР Клуж
 
Позже

Стадион:
Политехника Яссы
12
Сандомерски
Гжегож
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
14
Латовлевич
Ясмин
10
Дяк
Чиприан
37
Бордеяну
Михай
94
Иту
Кэтэлин
75
Джыдя
Адриан
9
Омрани
Билель
7
Паун-Александру
Константин
12
Бранеску
Лорентиу
19
Оня
Рэзван
23
Фрасинеску
Козмин
3
Баксеванос
Николаос
24
Бушу
Сорин
6
Попа
Рэзван
11
Ванцо
Флориано
90
Калкан
Андреас
70
Dylan
Flores
29
Стан
Антонио
28
Джюранович
Урош
ЧФР Клуж
Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 8 (5) 0.31
2. Дебелюх Габриэл 8 0.31
3. Рондон Марио 4 0.15
4. Костаке Йонуц 4 0.15
5. Винисиус Пауло 3 0.12
6. Паун-Александру Константин 2 (2) 0.08
7. Иту Кэтэлин 2 0.08
8. Кипчу Александру 1 0.04
9. Омрани Билель 1 0.04
10. Хобан Овидиу 1 0.04
11. Чоботарю Денис 1 0.04
12. Петрила Клаудиу 1 0.04
13. Камора Мауру 0 0
14. Войтуш Якуб 0 0
15. Перейра Мишель 0 0
16. Бордеяну Михай 0 0
Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джюранович Урош 2 0.08
2. Гайтан Пабло 1 0.04
3. Де Ириондо Мануэль 1 0.04
4. Dylan Flores 1 0.04
5. Вега Дейвер 1 0.04
6. Баксеванос Николаос 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Иту Кэтэлин 5 0
2. Дебелюх Габриэл 5 0
3. Камора Мауру 4 0
4. Перейра Мишель 4 0
5. Сушич Матео 4 0
6. Омрани Билель 4 0
7. Паун-Александру Константин 4 0
8. Бурка Андрей 4 0
9. Дяк Чиприан 3 0
10. Кипчу Александру 3 0
11. Майк Сестор 3 0
12. Рондон Марио 3 0
13. Виллиам Соарес 3 0
14. Маня Кристьян 3 0
15. Костаке Йонуц 3 0
16. Хобан Овидиу 2 0
17. Джокович Дамьян 2 0
18. Аурелиу Луиш 2 0
19. Бордеяну Михай 2 0
20. Латовлевич Ясмин 1 0
21. Винисиус Пауло 1 0
22. Войтуш Якуб 1 0
23. Бэлгрэдян Кристиан 1 0
24. Боли Кевин 1 0
25. Жунич Ивица 1 0
Политехника Яссы
# Игрок      
1. Попадюк Дору 2 0
2. Dylan Flores 2 0
3. Джюранович Урош 2 0
4. Бранеску Лорентиу 1 0
5. Вега Дейвер 1 0
6. Rafael Acosta I 1 0
7. Попа Рэзван 1 0
8. Кана Штефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 19.44% (7) 2.78% (1) 16.67% (6) 13.89% (5) 25% (9) 22.22% (8)
Политехника Яссы 40% (4) 0 0 20% (2) 0 40% (4)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =4 -4
УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари
Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Арджеш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 Волунтари Политехника Яссы 2:3 Астра Сепси 3:3 Политехника Яссы
Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Первая лига Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Политехника Яссы Первая лига Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Дивизион А
ЧФР Клуж 1:1 Политехника Яссы Дивизион А Политехника Яссы 0:1 ЧФР Клуж Дивизион А ЧФР Клуж 0:0 Политехника Яссы Дивизион А Политехника Яссы 1:0 ЧФР Клуж Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 26 18 3 5 53 - 21 57
2. ЧФР Клуж Заявка 26 17 6 3 37 - 12 57
3. Университатя Крайова Заявка 27 15 8 4 31 - 14 53
4. Сепси Заявка 26 9 13 4 39 - 26 40
5. Ботошани Заявка 26 10 7 9 35 - 32 37
6. Академика Клинчени Заявка 27 8 13 6 24 - 23 37
7. Киндия Тырговиште Заявка 27 9 8 10 22 - 23 35
8. Астра Заявка 27 9 8 10 37 - 38 35
9. Арджеш Заявка 26 8 9 9 26 - 34 33
10. УТА Арад Заявка 26 8 9 9 24 - 34 33
11. Газ-Метан Медиаш Заявка 27 8 4 15 30 - 40 28
12. Волунтари Заявка 27 7 7 13 30 - 38 28
13. Вииторул Констанца Заявка 25 5 12 8 33 - 33 27
14. Динамо Бухарест Заявка 26 7 6 13 24 - 34 27
15. Германнштадт Заявка 27 4 11 12 24 - 37 23
16. Политехника Яссы Заявка 24 4 4 16 25 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 13 11 1 1 32 - 7 34
2. Университатя Крайова Заявка 13 7 3 3 13 - 8 24
3. ЧФР Клуж Заявка 13 6 5 2 17 - 7 23
4. Академика Клинчени Заявка 14 5 5 4 11 - 11 20
5. Ботошани Заявка 13 5 4 4 17 - 12 19
6. Сепси Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
7. Арджеш Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 14 5 2 7 15 - 19 17
9. Астра Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
10. Киндия Тырговиште Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
11. Вииторул Констанца Заявка 12 3 6 3 20 - 20 15
12. Германнштадт Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
13. Динамо Бухарест Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
14. Волунтари Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
15. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 13 - 25 8
16. УТА Арад Заявка 13 1 5 7 7 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 13 11 1 1 20 - 5 34
2. Университатя Крайова Заявка 14 8 5 1 18 - 6 29
3. УТА Арад Заявка 13 7 4 2 17 - 14 25
4. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
5. Сепси Заявка 13 5 7 1 20 - 13 22
6. Киндия Тырговиште Заявка 13 5 4 4 8 - 5 19
7. Астра Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
8. Ботошани Заявка 13 5 3 5 18 - 20 18
9. Академика Клинчени Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
10. Арджеш Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
11. Волунтари Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
12. Динамо Бухарест Заявка 13 4 2 7 12 - 18 14
13. Вииторул Констанца Заявка 13 2 6 5 13 - 13 12
14. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 3 2 8 15 - 21 11
15. Германнштадт Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
16. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 12 - 30 8
  • Первый тайм
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ЧФР Клуж начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Политехника Яссы
1.20
6.50
21.63
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.20 5.85 13.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.20 5.40 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.80 12.00
  1.20 6.50 21.63

Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Политехника Яссы» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Политехника Яссы», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.04 4.44 1.20 2.88 1.41 2.09 1.80 1.61 2.29 1.35 3.16 1.21 4.34 1.09 7.00
8.20 1.05 3.30 1.31 2.55 1.48 1.81 1.94 1.43 2.70 1.30 3.35 1.10 6.20
11.00 1.02 7.90 1.06 3.35 1.31 2.65 1.51 2.08 1.75 1.82 1.98 1.42 2.65 1.29 3.40 1.12 5.80 1.10 6.50 1.01 10.50 0.00 13.00 0.00 17.00
3.40 1.33 2.87 1.45 2.60 1.53 2.11 1.77 1.85 2.03 1.63 2.35 1.42 2.98 1.28 3.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.56 1.56 2.40 1.26 3.78
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.85 1.08 6.80
1.89 1.91 1.39 2.85 1.08 5.80
2.97 1.43 2.44 1.59 1.90 1.97 1.56 2.52 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.36 1.89 1.89 1.44 2.75
3.75 1.25 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.70
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.74 1.25
3.15 1.33
3.00 1.36
Букмекер Да Нет
7.90 1.07
7.40 1.07
7.90 1.04
Букмекер Да Нет
6.20 1.11
5.80 1.11
5.40 1.13
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