ЧФР Клуж
4:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Политехника Яссы
1:0
44' ГолКипчу Александру
2:0
45' ГолОмрани Билель
54' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
3:0
61' ГолДяк Чиприан
86' Желтая карточкаПлатини Суареш
4:0
87' ГолДяк Чиприан
90' Желтая карточкаЧоботарю Денис
16
Сушич
Матео
10
Дяк
Чиприан
94
Иту
Кэтэлин
75
Джыдя
Адриан
19
Оня
Рэзван
24
Бушу
Сорин
70
Dylan
Flores
29
Стан
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
75 Джыдя АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Dylan FloresПолузащитник
-
29 Стан АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
Ход матча
44'
45'
2:0
61'
3:0
86'
87'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|10 (5)
|0.37
|2.
|Дебелюх Габриэл
|8
|0.3
|3.
|Рондон Марио
|4
|0.15
|4.
|Костаке Йонуц
|4
|0.15
|5.
|Винисиус Пауло
|3
|0.11
|6.
|Паун-Александру Константин
|2 (2)
|0.07
|7.
|Кипчу Александру
|2
|0.07
|8.
|Омрани Билель
|2
|0.07
|9.
|Иту Кэтэлин
|2
|0.07
|10.
|Хобан Овидиу
|1
|0.04
|11.
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|12.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.04
|13.
|Камора Мауру
|0
|0
|14.
|Войтуш Якуб
|0
|0
|15.
|Перейра Мишель
|0
|0
|16.
|Сигурьонссон Рунар
|0
|0
|17.
|Бордеяну Михай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джюранович Урош
|2
|0.08
|2.
|Гайтан Пабло
|1
|0.04
|3.
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.04
|4.
|Dylan Flores
|1
|0.04
|5.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|6.
|Баксеванос Николаос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иту Кэтэлин
|5
|0
|2.
|Дебелюх Габриэл
|5
|0
|3.
|Камора Мауру
|4
|0
|4.
|Перейра Мишель
|4
|0
|5.
|Сушич Матео
|4
|0
|6.
|Омрани Билель
|4
|0
|7.
|Паун-Александру Константин
|4
|0
|8.
|Бурка Андрей
|4
|0
|9.
|Дяк Чиприан
|3
|0
|10.
|Кипчу Александру
|3
|0
|11.
|Майк Сестор
|3
|0
|12.
|Рондон Марио
|3
|0
|13.
|Виллиам Соарес
|3
|0
|14.
|Маня Кристьян
|3
|0
|15.
|Костаке Йонуц
|3
|0
|16.
|Хобан Овидиу
|2
|0
|17.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|18.
|Аурелиу Луиш
|2
|0
|19.
|Бордеяну Михай
|2
|0
|20.
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|21.
|Винисиус Пауло
|1
|0
|22.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|23.
|Бэлгрэдян Кристиан
|1
|0
|24.
|Боли Кевин
|1
|0
|25.
|Жунич Ивица
|1
|0
|26.
|Чоботарю Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попадюк Дору
|2
|0
|2.
|Dylan Flores
|2
|0
|3.
|Джюранович Урош
|2
|0
|4.
|Бранеску Лорентиу
|1
|0
|5.
|Вега Дейвер
|1
|0
|6.
|Rafael Acosta I
|1
|0
|7.
|Попа Рэзван
|1
|0
|8.
|Кана Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|17.5% (7)
|2.5% (1)
|20% (8)
|12.5% (5)
|25% (10)
|22.5% (9)
|Политехника Яссы
|40% (4)
|0
|0
|20% (2)
|0
|40% (4)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =4 -4УТА Арад 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Газ-Метан Медиаш 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Волунтари
Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Астра Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 0:2 Рома ЧФР Клуж 0:1 УТА Арад Арджеш 0:2 ЧФР Клуж
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +2 =4 -14Арджеш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 Волунтари Политехника Яссы 2:3 Астра Сепси 3:3 Политехника Яссы
Политехника Яссы 0:3 Университатя Крайова ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:1 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|27
|18
|6
|3
|41 - 12
|60
|2.
|ФКСБ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|53 - 21
|57
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|31 - 14
|53
|4.
|Сепси
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|39 - 26
|40
|5.
|Ботошани
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 32
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|24 - 23
|37
|7.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 23
|35
|8.
|Астра
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|37 - 38
|35
|9.
|Арджеш
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|26 - 34
|33
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|24 - 34
|33
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|30 - 40
|28
|12.
|Волунтари
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|30 - 38
|28
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|33 - 33
|27
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|24 - 34
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|24 - 37
|23
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|25 - 59
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 7
|26
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|13 - 8
|24
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 11
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 12
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|20 - 20
|15
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|20 - 5
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|18 - 6
|29
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 14
|25
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|5.
|Сепси
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|20 - 13
|22
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|8 - 5
|19
|7.
|Астра
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|8.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|10.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|11.
|Волунтари
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 13
|12
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 34
|8
Победитель
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