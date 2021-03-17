Вииторул Констанца
0:0
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
Киндия Тырговиште
25' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
59' Желтая карточкаМатей Космин
62' Желтая карточкаDaniel Celea
73' Желтая карточкаПопа Даньел
84' Желтая карточкаДумитрашку Денис
88' Желтая карточкаМаркиньос Педрозо
90' Желтая карточкаАртян Андрей
13
Матей
Космин
18
Артян
Андрей
19
Юхвель
Тсуму
80
Питу
Алекси
25
Айоани
Михай
95
Daniel
Celea
15
Дину
Корнел
22
Раца
Вадим
14
Диас
Томас
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Юхвель ТсумуНападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Daniel CeleaЗащитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Диас ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Бурама ФомбаЗащитник
-
23 Коцич МиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Костя МихайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
59'
62'
73'
84'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|9
|0.35
|2.
|Чобану Андрей
|6 (2)
|0.23
|3.
|Янку Габриэль
|4 (1)
|0.15
|4.
|Добросавлевичи Алин
|3
|0.12
|5.
|Ганя Джордже
|2 (1)
|0.08
|6.
|Юхвель Тсуму
|2
|0.08
|7.
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|8.
|Эли Лопес
|1
|0.04
|9.
|Матей Космин
|1 (1)
|0.04
|10.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.04
|11.
|Жоалиссон Сантос
|1
|0.04
|12.
|Касап Карло
|1
|0.04
|13.
|Артян Андрей
|1
|0.04
|14.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|15.
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|16.
|Раду Бобок
|0
|0
|17.
|Питу Алекси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попа Даньел
|6 (2)
|0.21
|2.
|Флоря Даниэль
|4
|0.14
|3.
|Негуц Кристиан
|2
|0.07
|4.
|Думитрашку Денис
|2
|0.07
|5.
|Бериша Вальмир
|2 (1)
|0.07
|6.
|Раца Вадим
|1
|0.04
|7.
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.04
|8.
|Якоб Паул
|1
|0.04
|9.
|Дулка Марко
|1
|0.04
|10.
|Костя Михай
|0
|0
|11.
|Диас Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Артян Андрей
|5
|1
|2.
|Младен Себастьян
|5
|0
|3.
|Гастаньяга Йон
|5
|0
|4.
|Кожокару Валентин
|3
|1
|5.
|Бензар Ромарио
|4
|0
|6.
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|7.
|Чобану Андрей
|4
|0
|8.
|Добросавлевичи Алин
|4
|0
|9.
|Гицэ Вирджил
|2
|1
|10.
|Матей Космин
|3
|0
|11.
|Янку Габриэль
|3
|0
|12.
|Лукассен Кевин
|2
|0
|13.
|Мэцан Александру
|2
|0
|14.
|Раду Бобок
|2
|0
|15.
|Ганя Джордже
|2
|0
|16.
|Бабунски Давид
|1
|0
|17.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|18.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|19.
|Маркиньос Педрозо
|1
|0
|20.
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|21.
|Тордой Арпад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Якоб Паул
|6
|1
|2.
|Думитрашку Денис
|6
|1
|3.
|Раца Вадим
|7
|0
|4.
|Попа Даньел
|7
|0
|5.
|Дулка Марко
|7
|0
|6.
|Флоря Даниэль
|6
|0
|7.
|Негуц Кристиан
|6
|0
|8.
|Дину Корнел
|4
|0
|9.
|Кэпушэ Тибериу
|3
|0
|10.
|Ямеого Блэз
|3
|0
|11.
|Диас Томас
|3
|0
|12.
|Пициан Андрей
|2
|0
|13.
|Айоани Михай
|2
|0
|14.
|Daniel Celea
|2
|0
|15.
|Костя Михай
|1
|0
|16.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|17.
|Ионицэ Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|25% (8)
|Киндия Тырговиште
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +4 =10 -6Германнштадт 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:5 Вииторул Констанца Арджеш 1:0 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 0:1 Волунтари ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 3:3 Сепси Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Германнштадт Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Академика Клинчени 1:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =6 -8Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова
ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца Астра 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Сепси Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 ФКСБ
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|27
|18
|6
|3
|41 - 12
|60
|2.
|ФКСБ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|53 - 21
|57
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|33 - 14
|56
|4.
|Сепси
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|41 - 27
|43
|5.
|Ботошани
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 34
|37
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|24 - 23
|37
|7.
|Арджеш
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 35
|36
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|22 - 23
|36
|9.
|Астра
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|37 - 38
|35
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|24 - 36
|33
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|26
|5
|13
|8
|33 - 33
|28
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|30 - 40
|28
|13.
|Волунтари
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|30 - 38
|28
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|25 - 36
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|24 - 37
|23
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|25 - 59
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|15 - 8
|27
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 7
|26
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 11
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 14
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|20 - 20
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 18
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|20 - 5
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|18 - 6
|29
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|4.
|Сепси
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 14
|25
|5.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|8 - 5
|20
|7.
|Астра
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|8.
|Арджеш
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 20
|19
|9.
|Ботошани
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 20
|18
|10.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|11.
|Волунтари
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 13
|12
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 34
|8
Победитель
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