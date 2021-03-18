  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Астра
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Ботошани
0'
20' Желтая карточка
Папа Энрико
31' Желтая карточка
Рэдуц Михай
31' Желтая карточка
Браун Кристофер
32'
1
Лазар
Давид
28
Распопович
Момчило
2
Соуза
Уго
4
Граовац
Даниэль
20
Бруну
Давид
7
Чанаджия
Дарио
91
Боэ-Кан
Янн
44
Пахонцу
Мариус
77
Стахл
Алберт
9
Крпич
Сулейман
90
Рэдуц
Михай
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
6
Киндриш
Андрей
3
Мелеке
Ульрих
90
Хольцманн
Марсель
67
Папа
Энрико
27
Флореску
Эдуард
9
Аль-Мавас
Махмуд
10
Онгенда
Эрвин
7
Кейта
Амиду
21
Кроитору
Дэвид
Астра
Ботошани

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 8 (3) 0.29
2. Георге Валентин 6 0.21
3. Монтини Маттиа 3 0.11
4. Вютрих Себастьен 3 0.11
5. Стахл Алберт 3 0.11
6. Радунович Ристо 2 (1) 0.07
7. Шломи Азулай 2 0.07
8. Крпич Сулейман 2 0.07
9. Рэдуц Михай 1 0.04
10. Соуза Уго 1 0.04
11. Гэман Валеричэ 1 0.04
12. Чанаджия Дарио 1 0.04
13. Распопович Момчило 1 0.04
14. Риза Роберт 1 0.04
15. Алибек Денис 1 (1) 0.04
16. Бруну Давид 0 0
17. Граовац Даниэль 0 0
18. Дима Константин 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейта Амиду 13 (5) 0.46
2. Аль-Мавас Махмуд 3 0.11
3. Фили Реалдо 3 0.11
4. Роман Михай 2 0.07
5. Дуганджич Марко 2 0.07
6. Киндриш Андрей 2 0.07
7. Флореску Эдуард 2 (1) 0.07
8. Камара Секу 1 0.04
9. Онгенда Эрвин 1 0.04
10. Офусу Риги 1 0.04
11. Папа Энрико 1 0.04
12. Тирковеану Андрей 1 0.04
13. Харуц Денис 1 0.04
14. Кымпану Георге 1 0.04
15. Патаке Андрей 0 0
16. Цигэнашу Александр 0 0
17. Родригес Хонатан II 0 0
18. Хольцманн Марсель 0 0
19. Туту Юссеф 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 6 2
2. Радунович Ристо 6 0
3. Соуза Уго 6 0
4. Чанаджия Дарио 5 0
5. Боэ-Кан Янн 5 0
6. Граовац Даниэль 5 0
7. Рэдуц Михай 4 0
8. Будеску Константин 2 1
9. Гэман Валеричэ 3 0
10. Монтини Маттиа 3 0
11. Дима Константин 3 0
12. Мерлой Джордже 3 0
13. Дандя Александру 2 0
14. Црепуля Любян 2 0
15. Лазар Давид 2 0
16. Попа Михай 2 0
17. Вютрих Себастьен 1 0
18. Алибек Денис 1 0
19. Йованович Игор 1 0
20. Бруну Давид 1 0
21. Крпич Сулейман 1 0
22. Граур Дини 1 0
23. Балауре Сильвиу 1 0
24. Мойсе Ромарио 1 0
25. Байку Раул 1 0
26. Стахл Алберт 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Шерони Алин 8 1
2. Родригес Хонатан II 8 1
3. Онгенда Эрвин 6 1
4. Киндриш Андрей 5 1
5. Тирковеану Андрей 6 0
6. Флореску Эдуард 5 0
7. Роман Михай 4 0
8. Кейта Амиду 4 0
9. Папа Энрико 4 0
10. Каскини Баутиста 2 1
11. Туту Юссеф 3 0
12. Харуц Денис 3 0
13. Моэску Адриан 1 1
14. Цигэнашу Александр 2 0
15. Асковски Стефан 2 0
16. Аль-Мавас Махмуд 2 0
17. Ганкич Гидает 2 0
18. Дуганджич Марко 1 0
19. Пап Эдуард 1 0
20. Патаке Андрей 1 0
21. Кымпану Георге 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 13.89% (5) 8.33% (3) 22.22% (8) 16.67% (6) 16.67% (6) 22.22% (8)
 Ботошани 5.88% (2) 20.59% (7) 23.53% (8) 11.76% (4) 17.65% (6) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Киндия Тырговиште 0:1 Астра Астра 2:1 Германнштадт Петролул Плоешти 0:3 Астра Академика Клинчени 1:1 Астра
Астра 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ботошани 1:2 Сепси Университатя Крайова 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Ботошани
Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани

Последние игры между собой

Астра: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 1
Ботошани: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 11
Ботошани 1:1 Астра Первая лига Ботошани 0:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:2 Астра Первая лига
Астра 2:2 Ботошани Первая лига Астра 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:1 Астра Первая лига Астра 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:3 Астра Лига 1 Астра 3:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 Астра Первая лига Ботошани 0:1 Астра Первая лига Астра 1:0 Ботошани Первая лига Астра 2:0 Ботошани Первая лига Астра 2:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:0 Астра Первая лига Ботошани 0:2 Астра Первая лига Астра 5:0 Ботошани Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 27 18 6 3 41 - 12 60
2. ФКСБ Заявка 26 18 3 5 53 - 21 57
3. Университатя Крайова Заявка 28 16 8 4 33 - 14 56
4. Сепси Заявка 27 10 13 4 41 - 27 43
5. Ботошани 0:0 Заявка 28 10 8 10 36 - 34 38
6. Академика Клинчени Заявка 27 8 13 6 24 - 23 37
7. Арджеш Заявка 27 9 9 9 28 - 35 36
8. Киндия Тырговиште Заявка 28 9 9 10 22 - 23 36
9. Астра 0:0 Заявка 28 9 9 10 37 - 38 36
10. УТА Арад Заявка 27 8 9 10 24 - 36 33
11. Вииторул Констанца Заявка 26 5 13 8 33 - 33 28
12. Газ-Метан Медиаш Заявка 27 8 4 15 30 - 40 28
13. Волунтари Заявка 27 7 7 13 30 - 38 28
14. Динамо Бухарест Заявка 27 7 6 14 25 - 36 27
15. Германнштадт Заявка 27 4 11 12 24 - 37 23
16. Политехника Яссы Заявка 25 4 4 17 25 - 59 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 13 11 1 1 32 - 7 34
2. Университатя Крайова Заявка 14 8 3 3 15 - 8 27
3. ЧФР Клуж Заявка 14 7 5 2 21 - 7 26
4. Академика Клинчени Заявка 14 5 5 4 11 - 11 20
5. Ботошани 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 14 19
6. Сепси Заявка 13 4 6 3 19 - 13 18
7. Арджеш Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Газ-Метан Медиаш Заявка 14 5 2 7 15 - 19 17
9. Астра 0:0 Заявка 14 4 5 5 17 - 17 17
10. Вииторул Констанца Заявка 13 3 7 3 20 - 20 16
11. Киндия Тырговиште Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
12. Германнштадт Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
13. Динамо Бухарест Заявка 14 3 4 7 13 - 18 13
14. Волунтари Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
15. Политехника Яссы Заявка 12 2 2 8 13 - 25 8
16. УТА Арад Заявка 13 1 5 7 7 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 13 11 1 1 20 - 5 34
2. Университатя Крайова Заявка 14 8 5 1 18 - 6 29
3. УТА Арад Заявка 14 7 4 3 17 - 16 25
4. Сепси Заявка 14 6 7 1 22 - 14 25
5. ФКСБ Заявка 13 7 2 4 21 - 14 23
6. Киндия Тырговиште Заявка 14 5 5 4 8 - 5 20
7. Астра 0:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
8. Ботошани 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
9. Арджеш Заявка 14 5 4 5 14 - 20 19
10. Академика Клинчени Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
11. Волунтари Заявка 14 4 4 6 15 - 19 16
12. Динамо Бухарест Заявка 13 4 2 7 12 - 18 14
13. Вииторул Констанца Заявка 13 2 6 5 13 - 13 12
14. Газ-Метан Медиаш Заявка 13 3 2 8 15 - 21 11
15. Германнштадт Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
16. Политехника Яссы Заявка 13 2 2 9 12 - 34 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астра
Ничья
Ботошани
3.24
2.95
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 2.87 2.84 2.75
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 2.95 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.94 2.91 2.67
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.00 2.80
  3.07 2.95 2.72

Самый высокий коэффициент на матч «Астра» – «Ботошани» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ботошани» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астра» – «Ботошани», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.11 3.30 1.32 2.29 1.61 1.74 2.18 1.41 2.90 1.23 4.12 1.12 5.95 1.04 9.70 1.01 14.50
7.00 1.08 2.95 1.37 2.20 1.62 1.64 2.18 1.24 3.85 1.07 7.40
6.15 1.08 5.10 1.13 2.60 1.46 1.97 1.82 1.58 2.50 1.26 3.78 1.18 4.50 1.04 8.10 1.03 8.70
7.60 1.07 5.70 1.12 2.60 1.45 2.00 1.81 1.72 2.12 1.57 2.44 1.25 3.75 1.18 4.50 1.05 8.30 1.04 9.10 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 21.00
7.09 1.11 2.70 1.50 2.35 1.63 2.00 1.87 1.71 2.19 1.55 2.52 1.45 2.88 1.19 4.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.94 1.84 1.39 2.95 1.18 4.80
2.55 1.48 1.68 2.11 1.33 3.15 1.06 7.60
2.31 1.60 1.56 2.40 1.29 3.52
1.57 2.40 1.27 3.55 1.05 8.20
2.52 1.56 2.06 1.82 1.59 2.44 1.39 3.13 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.64 1.47 1.70 2.13 1.34 3.20
3.45 1.28 2.33 1.56 1.56 2.33 1.14 5.20
3.14 1.35 2.11 1.71 1.50 2.55 1.23 4.10
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
1.86 1.87
1.98 1.77
Букмекер Да Нет
5.50 1.14
4.90 1.15
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.86 1.25
3.60 1.26
3.90 1.22
Где смотреть матч Астра 0:0 Ботошани онлайн

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