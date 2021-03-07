Динамо Киев
0:0
Перерыв
Стадион: Авангард (Ужгород)
Минай
3' Желтая карточкаMislav Matic
19' Желтая карточкаЛопырёнок Максим
25' Желтая карточкаМилевский Артём
44
Mislav
Matic
17
Кныш
Данило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Шиндер АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
3'
19'
25'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|10 (4)
|0.59
|2.
|Вербич Беньямин
|3
|0.18
|3.
|Беседин Артём
|3
|0.18
|4.
|Буяльский Виталий
|2
|0.12
|5.
|Шапаренко Николай
|2
|0.12
|6.
|Гармаш Денис
|2
|0.12
|7.
|Супряга Владислав
|2
|0.12
|8.
|Де Пена Карлос
|1
|0.06
|9.
|Кедзёра Томаш
|1
|0.06
|10.
|Родригес Жерсон
|1
|0.06
|11.
|Андриевский Александр
|1
|0.06
|12.
|Леднёв Богдан
|1
|0.06
|13.
|Попов Денис II
|1
|0.06
|14.
|Караваев Александр
|0
|0
|15.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуриев Анатолий
|8 (5)
|0.5
|2.
|Шиндер Антон
|3
|0.19
|3.
|Пыняшко Василий
|1
|0.06
|4.
|Сакив Тарас
|0
|0
|5.
|Кожанов Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|3
|1
|2.
|Сидорчук Сергей
|2
|1
|3.
|Шапаренко Николай
|2
|1
|4.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|5.
|Де Пена Карлос
|3
|0
|6.
|Попов Денис II
|3
|0
|7.
|Цыганков Виктор
|2
|0
|8.
|Беседин Артём
|2
|0
|9.
|Родригес Жерсон
|2
|0
|10.
|Миколенко Виталий
|2
|0
|11.
|Шепелев Владимир
|0
|1
|12.
|Нещерет Руслан
|0
|1
|13.
|Гармаш Денис
|1
|0
|14.
|Бойко Денис
|1
|0
|15.
|Буяльский Виталий
|1
|0
|16.
|Андриевский Александр
|1
|0
|17.
|Вербич Беньямин
|1
|0
|18.
|Супряга Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|6
|0
|2.
|Нуриев Анатолий
|3
|1
|3.
|Лопырёнок Максим
|4
|0
|4.
|Mislav Matic
|4
|0
|5.
|Попович Андрей
|3
|0
|6.
|Kyrylo Melichenko
|3
|0
|7.
|Пыняшко Василий
|1
|1
|8.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|9.
|Ткачук Андрей
|2
|0
|10.
|Голодюк Олег
|2
|0
|11.
|Снижко Александр
|2
|0
|12.
|Shemmy Mayembe
|2
|0
|13.
|Rustam Akhmedzade
|2
|0
|14.
|Милевский Артём
|1
|0
|15.
|Кожанов Денис
|1
|0
|16.
|Кныш Данило
|1
|0
|17.
|Ковтун Алексей
|1
|0
|18.
|Сакив Тарас
|1
|0
|19.
|Маткобожик Александр
|1
|0
|20.
|Малепе Репо
|1
|0
|21.
|Хахлев Алексей
|1
|0
|22.
|Oleksandr Petrusenko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|20% (6)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|36.67% (11)
|Минай
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|33 - 13
|38
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 12
|33
|3.
|Заря
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 11
|29
|4.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|22 - 28
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 29
|14
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Львов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 33
|12
|14.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|5.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|9.
|Минай
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Минай
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 16
|4
|14.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Минай
Исход игры
Динамо Киев
99.3% (147)
Ничья
0.7% (1)
Минай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.17% (51)
Меньше
64.83% (94)
Обе команды забьют
Да
17.24% (25)
Нет
82.76% (120)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
58.1% (86)
3:0 Динамо Киев
16.9% (25)
3:1 Динамо Киев
9.5% (14)
2:1 Динамо Киев
4.7% (7)
1:0 Динамо Киев
4.7% (7)
4:1 Динамо Киев
1.4% (2)
4:0 Динамо Киев
1.4% (2)
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