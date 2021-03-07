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  3. Украина
Динамо Киев
0:0
Перерыв

Стадион:
Минай
0'
3' Желтая карточка
Mislav Matic
19' Желтая карточка
Лопырёнок Максим
25' Желтая карточка
Милевский Артём
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
41
Беседин
Артём
1
Попович
Андрей
71
Лопырёнок
Максим
50
Ковтун
Алексей
44
Mislav
Matic
8
Малепе
Репо
96
Снижко
Александр
27
Rustam
Akhmedzade
20
Пыняшко
Василий
33
Хахлев
Алексей
17
Кныш
Данило
10
Милевский
Артём
Динамо Киев
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 10 (4) 0.59
2. Вербич Беньямин 3 0.18
3. Беседин Артём 3 0.18
4. Буяльский Виталий 2 0.12
5. Шапаренко Николай 2 0.12
6. Гармаш Денис 2 0.12
7. Супряга Владислав 2 0.12
8. Де Пена Карлос 1 0.06
9. Кедзёра Томаш 1 0.06
10. Родригес Жерсон 1 0.06
11. Андриевский Александр 1 0.06
12. Леднёв Богдан 1 0.06
13. Попов Денис II 1 0.06
14. Караваев Александр 0 0
15. Миколенко Виталий 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуриев Анатолий 8 (5) 0.5
2. Шиндер Антон 3 0.19
3. Пыняшко Василий 1 0.06
4. Сакив Тарас 0 0
5. Кожанов Денис 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 3 1
2. Сидорчук Сергей 2 1
3. Шапаренко Николай 2 1
4. Кедзёра Томаш 3 0
5. Де Пена Карлос 3 0
6. Попов Денис II 3 0
7. Цыганков Виктор 2 0
8. Беседин Артём 2 0
9. Родригес Жерсон 2 0
10. Миколенко Виталий 2 0
11. Шепелев Владимир 0 1
12. Нещерет Руслан 0 1
13. Гармаш Денис 1 0
14. Бойко Денис 1 0
15. Буяльский Виталий 1 0
16. Андриевский Александр 1 0
17. Вербич Беньямин 1 0
18. Супряга Владислав 1 0
Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 6 0
2. Нуриев Анатолий 3 1
3. Лопырёнок Максим 4 0
4. Mislav Matic 4 0
5. Попович Андрей 3 0
6. Kyrylo Melichenko 3 0
7. Пыняшко Василий 1 1
8. Dmytro Pavlish 1 1
9. Ткачук Андрей 2 0
10. Голодюк Олег 2 0
11. Снижко Александр 2 0
12. Shemmy Mayembe 2 0
13. Rustam Akhmedzade 2 0
14. Милевский Артём 1 0
15. Кожанов Денис 1 0
16. Кныш Данило 1 0
17. Ковтун Алексей 1 0
18. Сакив Тарас 1 0
19. Маткобожик Александр 1 0
20. Малепе Репо 1 0
21. Хахлев Алексей 1 0
22. Oleksandr Petrusenko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 20% (6) 6.67% (2) 16.67% (5) 13.33% (4) 6.67% (2) 36.67% (11)
 Минай 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев
Минай Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Александрия 3:0 Минай Минай 0:3 Заря Минай 3:2 Днепр-1 Десна 1:0 Минай Минай 0:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 2:2 Минай Минай 0:1 Мариуполь Ингулец 1:1 Минай Минай 0:4 Динамо Киев Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Минай 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Минай 0:2 Динамо Киев Кубок Минай 1:3 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 17 11 5 1 33 - 13 38
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 9 6 1 33 - 12 33
3. Заря Заявка 15 8 5 2 27 - 11 29
4. Ворскла Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
6. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 7 4 21 - 18 22
8. Олимпик Донецк Заявка 16 5 2 9 22 - 28 17
9. Мариуполь Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Минай 0:0 Заявка 16 3 5 8 12 - 29 14
12. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
13. Львов Заявка 15 3 3 9 11 - 33 12
14. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 6 2 1 23 - 7 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Динамо Киев 0:0 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
5. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
8. Олимпик Донецк Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
9. Минай 0:0 Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
11. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
14. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Заря Заявка 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
4. Ворскла Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
5. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Минай 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 16 4
14. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Милевский Артём получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Лопырёнок Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Mislav Matic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Динамо Киев 99.3% (147)
X 0.7% (1)
Минай 0% (0)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Минай
1.29
7.00
14.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.19 6.95 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.00 14.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 4.40 14.50
  1.29 4.38 13.84

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Минай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Минай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Минай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 8.70 1.07 5.00 1.17 3.15 1.35 2.30 1.57 1.64 2.16 1.52 2.51 1.32 3.34 1.21 4.36
11.25 1.00 11.25 1.00 5.15 1.13 4.10 1.19 2.63 1.51 2.02 1.74 1.59 2.21 1.33 2.98 1.22 3.72 1.09 5.85 1.07 6.45 1.00 10.75
6.50 1.11 4.75 1.18 2.35 1.58 1.75 2.05 1.44 2.75 2.15 1.70 1.18 4.75 1.76 2.10 1.14 5.55 1.02 9.82 1.02 10.40 1.10 8.69 1.08 7.10 1.01 11.00
2.97 1.38 2.28 1.62 1.96 1.85 1.62 2.27 1.44 2.72 1.74 2.08 1.56 2.39 1.99 1.84 1.73 2.11 1.57 2.39 1.46 2.74 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.26 1.32 1.97 1.78 1.46 2.67
3.26 1.31 2.65 1.44 1.64 2.17 1.25 3.70
1.50 2.55 1.09 7.20 1.05 9.50 1.07 6.91 1.05 8.00
1.29 3.36 1.15 4.96 1.40 2.85 1.26 3.58 1.63 2.28 1.43 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.80 1.14 2.56 1.45 1.67 1.95 1.37 2.82
3.70 1.25 2.06 1.71 1.53 2.40
4.05 1.20 3.00 1.38 1.77 2.04 1.32 3.08 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.61
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
5.30 1.15
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Минай онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Минай

Исход игры
Динамо Киев
99.3% (147)
Ничья
0.7% (1)
Минай
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.17% (51)
Меньше
64.83% (94)
Обе команды забьют
Да
17.24% (25)
Нет
82.76% (120)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
58.1% (86)
3:0 Динамо Киев
16.9% (25)
3:1 Динамо Киев
9.5% (14)
2:1 Динамо Киев
4.7% (7)
1:0 Динамо Киев
4.7% (7)
4:1 Динамо Киев
1.4% (2)
4:0 Динамо Киев
1.4% (2)
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