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  3. Украина
Заря
4:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Львов
0'
1:0
9' Гол
Гладкий Александр
2:0
13' Гол
Сайяд Аллахьяр
3:0
16' Гол
Гладкий Александр
35' Желтая карточка
Maroine Mihoubi
4:0
39' Гол
Сайяд Аллахьяр
57'
23
Василь
Никола
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
10
Хомченовский
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
21
Иванисеня
Дмитрий
7
Кочергин
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
11
Гладкий
Александр
12
Костик
Орест
47
Грисьо
Максим
21
Oleksandr
Romanchuk
99
Maroine
Mihoubi
24
Якимец
Владимир
5
Довгий
Алексей
7
Шина
Алвес
10
Алваро
8
Брикнер
Иван
30
Ньярко
Эрнест
13
Ныч
Назарий
Заря
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гладкий Александр 8 0.5
2. Кочергин Владислав 5 0.31
3. Иванисеня Дмитрий 5 0.31
4. Сайяд Аллахьяр 4 0.25
5. Громов Артём 4 0.25
6. Юрченко Владлен 3 (2) 0.19
7. Фаворов Денис 1 0.06
8. Захеди Шахаб 1 0.06
9. Кабаев Владислав 0 0
10. Хомченовский Дмитрий 0 0
11. Назарина Егор 0 0
12. Руфати Агрон 0 0
13. Леовижилду 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алваро 2 0.13
2. Ныч Назарий 2 0.13
3. Кравчук Юрий 2 0.13
4. Рафаэль да Сильва 1 0.06
5. Шина Алвес 1 0.06
6. Грисьо Максим 1 0.06
7. Maroine Mihoubi 1 0.06
8. Maks Juraj Celic 1 0.06
9. Чирьяк Фране 0 0
10. Ренан Соарес 0 0
11. Кошман Игорь 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Кабаев Владислав 4 1
2. Вернидуб Виталий 5 0
3. Иванисеня Дмитрий 4 0
4. Цвек Ловро 4 0
5. Юрченко Владлен 2 1
6. Фаворов Денис 3 0
7. Абу-Ханна Джоэл 3 0
8. Хомченовский Дмитрий 1 1
9. Гладкий Александр 2 0
10. Кочергин Владислав 2 0
11. Гречкин Максим 2 0
12. Леовижилду 0 1
13. Шевченко Никита 1 0
14. Назарина Егор 1 0
15. Василь Никола 1 0
16. Захеди Шахаб 1 0
Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 7 1
2. Maroine Mihoubi 6 1
3. Рафаэль да Сильва 6 0
4. Махмутович Энес 4 0
5. Шина Алвес 2 1
6. Казлаускас Донатас 3 0
7. Клименчук Егор 3 0
8. Богунов Ярослав 2 0
9. Кошман Игорь 2 0
10. Ныч Назарий 2 0
11. Кравчук Юрий 2 0
12. Луис Филипе 1 0
13. Алваро 1 0
14. Брикнер Иван 1 0
15. Чирьяк Фране 1 0
16. Захаркив Юрий 1 0
17. Борзенко Сергей 1 0
18. Borislav Topic II 1 0
19. Якимец Владимир 1 0
20. Oleksandr Romanchuk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 7.41% (2) 14.81% (4) 22.22% (6) 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6)
 Львов 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 0

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна
Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1 Заря 1:0 Лестер Минай 0:3 Заря АЕК 0:3 Заря Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря
Львов Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов
Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов

Последние игры между собой

Заря: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Львов 0:5 Заря Премьер-лига Заря 2:0 Львов Премьер-лига Львов 0:0 Заря Премьер-лига Львов 0:0 Заря Премьер-лига
Заря 2:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Заря Кубок Львов 0:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Львов Премьер-лига Заря 1:0 Львов Премьер-лига Львов 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 12 4 1 36 - 13 40
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 9 6 1 33 - 12 33
3. Заря 4:0 Заявка 16 9 5 2 31 - 11 32
4. Ворскла Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
6. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
7. Колос Ковалёвка Заявка 16 5 7 4 21 - 18 22
8. Олимпик Донецк Заявка 16 5 2 9 22 - 28 17
9. Мариуполь Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Минай Заявка 16 3 4 9 12 - 32 13
12. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
13. Ингулец Заявка 15 1 9 5 15 - 24 12
14. Львов 0:4 Заявка 16 3 3 10 11 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 6 2 1 23 - 7 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Динамо Киев Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Заря 4:0 Заявка 8 4 3 1 16 - 6 15
6. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
8. Олимпик Донецк Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
9. Минай Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 8 1 6 1 9 - 10 9
11. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов 0:4 Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
14. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Заря 4:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
4. Ворскла Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
5. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Колос Ковалёвка Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов 0:4 Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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Прогнозы
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Прогнозы 149
Заря 95.3% (142)
X 2.7% (4)
Львов 2% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Львов
1.28
5.76
9.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.25 5.60 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.35 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.70 12.50
  1.26 5.76 12.31

Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
12.50 1.01 6.05 1.10 3.70 1.25 2.48 1.50 1.53 2.40 1.33 3.11 1.18 4.96 1.11 5.80
11.25 1.00 9.70 1.01 3.82 1.22 3.12 1.33 2.16 1.73 1.66 2.14 1.39 2.76 1.18 4.30 1.13 4.80 1.03 8.70 1.03 8.80
16.50 0.00 10.50 1.04 4.40 1.19 3.55 1.27 2.28 1.63 2.04 1.78 1.79 2.02 9.50 1.05 7.77 1.08 3.15 1.35 2.40 1.57 1.72 2.10 1.37 3.05 1.27 3.70 1.10 6.80 1.08 7.77 1.06 8.80 1.05 10.50
4.54 1.20 2.70 1.47 2.25 1.65 2.01 1.83 1.75 2.10 1.58 2.41 1.47 2.70 1.18 5.00 2.59 1.48 2.17 1.68 1.78 2.03 1.57 2.36 1.42 2.81 1.61 2.29 1.49 2.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.80 1.43 1.74 2.03 1.37 3.02
3.20 1.32 2.14 1.66 1.49 2.51
2.23 1.65 1.51 2.44 1.15 4.50 1.62 2.27 1.13 5.80 1.07 8.40 1.09 7.20 1.07 8.40
3.28 1.34 2.91 1.42 2.29 1.64 1.76 2.10 1.53 2.54 1.35 3.23 1.36 2.98 1.19 4.33 1.50 2.50 1.32 3.20
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25
3.86 1.24 2.20 1.60 1.61 2.23 1.30 3.32
3.04 1.35 1.78 1.97 1.34 3.10
3.45 1.28 1.94 1.81 1.45 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.61
1.80 1.90
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
3.65 1.31
Где смотреть матч Заря 4:0 Львов онлайн

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Прогнозы на матч Заря 4:0 Львов

Исход игры
Заря
95.3% (142)
Ничья
2.7% (4)
Львов
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.88% (48)
Меньше
67.12% (98)
Обе команды забьют
Да
28.08% (41)
Нет
71.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Заря
45% (67)
1:0 Заря
18.1% (27)
2:1 Заря
16.1% (24)
3:1 Заря
6% (9)
3:0 Заря
5.4% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
1:2 Львов
2% (3)
5:1 Заря
1.3% (2)
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