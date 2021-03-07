Заря
4:0
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Львов
1:0
9' ГолГладкий Александр
2:0
13' ГолСайяд Аллахьяр
3:0
16' ГолГладкий Александр
35' Желтая карточкаMaroine Mihoubi
4:0
39' ГолСайяд Аллахьяр
60' Желтая карточкаВернидуб Виталий
78' Желтая карточкаКочергин Владислав
90' Желтая карточкаOleksandr Romanchuk
12
Костик
Орест
10
Алваро
13
Ныч
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitaly Shumsky
Ход матча
9'
13'
16'
35'
39'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гладкий Александр
|8
|0.5
|2.
|Кочергин Владислав
|5
|0.31
|3.
|Иванисеня Дмитрий
|5
|0.31
|4.
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0.25
|5.
|Громов Артём
|4
|0.25
|6.
|Юрченко Владлен
|3 (2)
|0.19
|7.
|Фаворов Денис
|1
|0.06
|8.
|Захеди Шахаб
|1
|0.06
|9.
|Кабаев Владислав
|0
|0
|10.
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|11.
|Назарина Егор
|0
|0
|12.
|Руфати Агрон
|0
|0
|13.
|Леовижилду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алваро
|2
|0.13
|2.
|Ныч Назарий
|2
|0.13
|3.
|Кравчук Юрий
|2
|0.13
|4.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.06
|5.
|Шина Алвес
|1
|0.06
|6.
|Грисьо Максим
|1
|0.06
|7.
|Maroine Mihoubi
|1
|0.06
|8.
|Maks Juraj Celic
|1
|0.06
|9.
|Чирьяк Фране
|0
|0
|10.
|Ренан Соарес
|0
|0
|11.
|Кошман Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|6
|0
|2.
|Кабаев Владислав
|4
|1
|3.
|Иванисеня Дмитрий
|4
|0
|4.
|Цвек Ловро
|4
|0
|5.
|Юрченко Владлен
|2
|1
|6.
|Фаворов Денис
|3
|0
|7.
|Абу-Ханна Джоэл
|3
|0
|8.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|1
|1
|10.
|Гладкий Александр
|2
|0
|11.
|Гречкин Максим
|2
|0
|12.
|Леовижилду
|0
|1
|13.
|Шевченко Никита
|1
|0
|14.
|Назарина Егор
|1
|0
|15.
|Василь Никола
|1
|0
|16.
|Захеди Шахаб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грисьо Максим
|7
|1
|2.
|Maroine Mihoubi
|6
|1
|3.
|Рафаэль да Сильва
|6
|0
|4.
|Махмутович Энес
|4
|0
|5.
|Шина Алвес
|2
|1
|6.
|Казлаускас Донатас
|3
|0
|7.
|Клименчук Егор
|3
|0
|8.
|Богунов Ярослав
|2
|0
|9.
|Кошман Игорь
|2
|0
|10.
|Ныч Назарий
|2
|0
|11.
|Кравчук Юрий
|2
|0
|12.
|Oleksandr Romanchuk
|2
|0
|13.
|Луис Филипе
|1
|0
|14.
|Алваро
|1
|0
|15.
|Брикнер Иван
|1
|0
|16.
|Чирьяк Фране
|1
|0
|17.
|Захаркив Юрий
|1
|0
|18.
|Борзенко Сергей
|1
|0
|19.
|Borislav Topic II
|1
|0
|20.
|Якимец Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|Львов
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +12 =4 -4Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна
Львов Последние 20 матчей: +3 =5 -12Львов 1:4 Динамо Киев Львов 0:2 Колос Ковалёвка Минай 1:2 Львов Олимпик Донецк 1:1 Львов
Львов 1:1 Ингулец Львов 1:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Александрия 1:0 Львов Львов 1:0 Ворскла Львов 1:3 Днепр-1 Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов
Последние игры между собой
Заря: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|36 - 13
|40
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 12
|33
|3.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|4.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|6.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|22 - 28
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 32
|13
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Ингулец
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|15 - 24
|12
|14.
|Львов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 6
|15
|6.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|9
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Заря» – «Львов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заря» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Львов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заря» – «Львов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Заря 4:0 Львов
Исход игры
Заря
95.3% (142)
Ничья
2.7% (4)
Львов
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.88% (48)
Меньше
67.12% (98)
Обе команды забьют
Да
28.08% (41)
Нет
71.92% (105)
Популярный счёт
2:0 Заря
45% (67)
1:0 Заря
18.1% (27)
2:1 Заря
16.1% (24)
3:1 Заря
6% (9)
3:0 Заря
5.4% (8)
1:2 Львов
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
4:0 Заря
1.3% (2)
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