Ингулец
0:0
Конец матча
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
Колос Ковалёвка
3' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
15' Желтая карточкаКоваленко Илья
25' Желтая карточкаОреховский Павел
58' Желтая карточкаЗапорожец Евгений
69' Желтая карточкаКозак Александр
0:0
87' Не забитый пенальтиОреховский Павел
73
Малыш
Артем
39
Балан
Денис
35
Шишка
Михаил
14
Милько
Вадим
94
Данфа
Мамаду
- Основной состав
-
73 Малыш АртемВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
15'
25'
69'
87'
0:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартулович Младен
|5 (4)
|0.31
|2.
|Ситчинава Ника
|4 (1)
|0.25
|3.
|Балан Денис
|2
|0.13
|4.
|Янаков Денис
|2 (1)
|0.13
|5.
|Коваленко Илья
|1
|0.06
|6.
|Козак Александр
|1
|0.06
|7.
|Щедрый Артём
|0
|0
|8.
|Запорожец Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|5 (5)
|0.29
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.18
|3.
|Ореховский Павел
|3 (2)
|0.18
|4.
|Морозко Евгений
|2
|0.12
|5.
|Антюх Денис
|1
|0.06
|6.
|Исаенко Евгений
|1
|0.06
|7.
|Милько Вадим
|1
|0.06
|8.
|Гавриш Виталий
|1
|0.06
|9.
|Смирный Евгений
|1
|0.06
|10.
|Костишин Денис
|1
|0.06
|11.
|Данфа Мамаду
|1
|0.06
|12.
|Богданов Андрей
|0
|0
|13.
|Кравченко Никита
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|7
|0
|2.
|Козак Александр
|5
|1
|3.
|Кучеренко Александр
|5
|1
|4.
|Балан Денис
|5
|0
|5.
|Квасный Николай
|5
|0
|6.
|Коваленко Илья
|4
|0
|7.
|Ситчинава Ника
|4
|0
|8.
|Бартулович Младен
|3
|0
|9.
|Семенко Андрей
|3
|0
|10.
|Плохотнюк Михаил
|1
|1
|11.
|Щедрый Артём
|2
|0
|12.
|Синегуб Олег
|2
|0
|13.
|Янаков Денис
|2
|0
|14.
|Крынский Владимир
|2
|0
|15.
|Запорожец Евгений
|2
|0
|16.
|Павлов Виталий
|0
|1
|17.
|Ковалёв Максим
|1
|0
|18.
|Мкомола Йохана
|1
|0
|19.
|Малыш Артем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Костишин Денис
|4
|1
|2.
|Ильин Олег
|5
|0
|3.
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|4.
|Задоя Евгений
|4
|0
|5.
|Петров Кирилл
|4
|0
|6.
|Лысенко Владимир
|3
|0
|7.
|Милько Вадим
|3
|0
|8.
|Кравченко Никита
|3
|0
|9.
|Черноморец Александр
|3
|0
|10.
|Антюх Денис
|3
|0
|11.
|Максименко Максим
|1
|1
|12.
|Богданов Андрей
|2
|0
|13.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|14.
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|15.
|Новак Евгений
|2
|0
|16.
|Смирный Евгений
|2
|0
|17.
|Ореховский Павел
|2
|0
|18.
|Волынец Евгений
|2
|0
|19.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|20.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|21.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|22.
|Емец Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|0
|Колос Ковалёвка
|10% (2)
|25% (5)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +2 =13 -5Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Львов 1:1 Ингулец
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =7 -5Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|36 - 13
|40
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 12
|33
|3.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|4.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|23 - 14
|27
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 18
|23
|7.
|Александрия
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 21
|22
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|22 - 28
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 30
|15
|11.
|Минай
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 32
|13
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|13.
|Ингулец
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|15 - 24
|13
|14.
|Львов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 6
|15
|6.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|9 - 10
|10
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|8.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|9.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Ингулец
17% (25)
Ничья
36.7% (54)
Колос Ковалёвка
46.3% (68)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
63.19% (91)
Нет
36.81% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (46)
1:2 Колос Ковалёвка
23.1% (34)
0:1 Колос Ковалёвка
21.8% (32)
1:0 Ингулец
9.5% (14)
2:1 Ингулец
6.8% (10)
0:0 Ничья
4.8% (7)
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