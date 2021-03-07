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  2. Матчи
  3. Украина
Ингулец
0:0
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
3' Желтая карточка
Чурко Вячеслав
15' Желтая карточка
Коваленко Илья
25' Желтая карточка
Ореховский Павел
58' Желтая карточка
Запорожец Евгений
69' Желтая карточка
Козак Александр
0:0
87' Не забитый пенальти
Ореховский Павел
90'+4
73
Малыш
Артем
39
Балан
Денис
4
Салем
Мохамед
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
23
Кучеренко
Александр
5
Запорожец
Евгений
13
Коваленко
Илья
35
Шишка
Михаил
10
Козак
Александр
49
Ситчинава
Ника
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
35
Золотов
Николай
20
Чурко
Вячеслав
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
94
Данфа
Мамаду
48
Ореховский
Павел
7
Лысенко
Владимир
Ингулец
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартулович Младен 5 (4) 0.31
2. Ситчинава Ника 4 (1) 0.25
3. Балан Денис 2 0.13
4. Янаков Денис 2 (1) 0.13
5. Коваленко Илья 1 0.06
6. Козак Александр 1 0.06
7. Щедрый Артём 0 0
8. Запорожец Евгений 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 5 (5) 0.29
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.18
3. Ореховский Павел 3 (2) 0.18
4. Морозко Евгений 2 0.12
5. Антюх Денис 1 0.06
6. Исаенко Евгений 1 0.06
7. Милько Вадим 1 0.06
8. Гавриш Виталий 1 0.06
9. Смирный Евгений 1 0.06
10. Костишин Денис 1 0.06
11. Данфа Мамаду 1 0.06
12. Богданов Андрей 0 0
13. Кравченко Никита 0 0
14. Ильин Олег 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 7 0
2. Козак Александр 5 1
3. Кучеренко Александр 5 1
4. Балан Денис 5 0
5. Квасный Николай 5 0
6. Коваленко Илья 4 0
7. Ситчинава Ника 4 0
8. Бартулович Младен 3 0
9. Семенко Андрей 3 0
10. Плохотнюк Михаил 1 1
11. Щедрый Артём 2 0
12. Синегуб Олег 2 0
13. Янаков Денис 2 0
14. Крынский Владимир 2 0
15. Запорожец Евгений 2 0
16. Павлов Виталий 0 1
17. Ковалёв Максим 1 0
18. Мкомола Йохана 1 0
19. Малыш Артем 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Костишин Денис 4 1
2. Ильин Олег 5 0
3. Селезнёв Евгений 4 0
4. Задоя Евгений 4 0
5. Петров Кирилл 4 0
6. Лысенко Владимир 3 0
7. Милько Вадим 3 0
8. Кравченко Никита 3 0
9. Черноморец Александр 3 0
10. Антюх Денис 3 0
11. Максименко Максим 1 1
12. Богданов Андрей 2 0
13. Гавриш Виталий 2 0
14. Чурко Вячеслав 2 0
15. Новак Евгений 2 0
16. Смирный Евгений 2 0
17. Ореховский Павел 2 0
18. Волынец Евгений 2 0
19. Бондаренко Александр 1 0
20. Зозуля Алексей 1 0
21. Данфа Мамаду 1 0
22. Емец Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4) 0
 Колос Ковалёвка 10% (2) 25% (5) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +2 =13 -5
Десна 3:0 Ингулец Ингулец 2:2 Ворскла Днепр-1 2:0 Ингулец Львов 1:1 Ингулец
Ингулец 2:1 Олимпик Донецк Ингулец 0:2 Динамо Киев Рух Львов 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Заря Ингулец 1:1 Мариуполь Александрия 4:3 Ингулец Ингулец 1:1 Минай Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Ингулец 1:1 Десна Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Львов 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Колос Ковалёвка: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Премьер-лига Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион Ингулец 1:0 Колос Ковалёвка Кубок Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Первый дивизион
Ингулец 4:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 1:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка Первый дивизион Колос Ковалёвка 2:2 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 17 12 4 1 36 - 13 40
2. Шахтёр Донецк Заявка 16 9 6 1 33 - 12 33
3. Заря Заявка 16 9 5 2 31 - 11 32
4. Ворскла Заявка 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Десна Заявка 16 7 6 3 23 - 14 27
6. Колос Ковалёвка Заявка 17 5 8 4 21 - 18 23
7. Александрия Заявка 16 6 4 6 24 - 21 22
8. Олимпик Донецк Заявка 16 5 2 9 22 - 28 17
9. Мариуполь Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
10. Днепр-1 Заявка 16 4 3 9 22 - 30 15
11. Минай Заявка 16 3 4 9 12 - 32 13
12. Рух Львов Заявка 16 2 7 7 15 - 27 13
13. Ингулец Заявка 16 1 10 5 15 - 24 13
14. Львов Заявка 16 3 3 10 11 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 9 6 2 1 23 - 7 20
2. Десна Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3. Динамо Киев Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Заря Заявка 8 4 3 1 16 - 6 15
6. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Колос Ковалёвка Заявка 9 2 5 2 11 - 8 11
8. Олимпик Донецк Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
9. Минай Заявка 8 3 1 4 7 - 13 10
10. Ингулец Заявка 9 1 7 1 9 - 10 10
11. Рух Львов Заявка 8 1 5 2 9 - 9 8
12. Днепр-1 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Львов Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
14. Мариуполь Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 21 - 5 22
2. Заря Заявка 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
4. Ворскла Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
5. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 10 - 5 13
6. Колос Ковалёвка Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
7. Днепр-1 Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
8. Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
9. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Олимпик Донецк Заявка 6 2 0 4 8 - 11 6
11. Александрия Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Рух Львов Заявка 8 1 2 5 6 - 18 5
13. Ингулец Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
14. Минай Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Ореховский Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Коваленко Илья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Чурко Вячеслав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Ингулец 17% (25)
X 36.7% (54)
Колос Ковалёвка 46.3% (68)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.14 3.04 2.38
Бонус: 10 000 ₽ 3.20 3.05 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.10 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 1.08 14.00
  6.17 1.45 4.71

Самый высокий коэффициент на матч «Ингулец» – «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ингулец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ингулец» – «Колос Ковалёвка», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.66 1.28 2.45 1.54 1.47 2.70 1.26 3.86 1.16 5.35 1.05 10.00
6.40 1.09 2.60 1.46 1.94 1.81 1.52 2.42 1.18 4.50 1.06 8.00
7.50 1.05 5.50 1.10 2.55 1.45 1.94 1.81 1.56 2.49 1.24 3.80 1.16 4.60 1.03 8.40 1.02 9.10
1.07 8.40 1.16 5.10 1.10 6.80 1.12 6.10 1.69 2.17 1.08 7.77 1.01 21.00 1.01 21.00 1.01 21.00 1.01 21.00 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 21.00
1.50 2.57 1.28 3.56 1.57 2.39 1.38 3.00 1.42 2.84 1.53 2.49 1.31 3.41 1.68 2.20 1.53 2.54 1.44 2.84 1.18 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.14 1.67 1.44 2.69 1.20 4.30
2.34 1.55 1.55 2.36 1.27 3.50 1.05 8.60
2.45 1.51 1.60 2.25 1.28 3.42
1.53 2.50 1.09 7.20 1.06 8.80 1.05 10.50 1.04 12.00
1.32 3.28 1.16 4.84 1.57 2.43 1.38 3.12 1.33 3.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.43 1.74 2.03 1.35 3.13
3.15 1.33 2.11 1.68 1.48 2.55 1.11 6.00
3.04 1.35 2.02 1.74 1.45 2.62 1.22 4.00
2.05 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.77
2.06 1.71
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
5.40 1.13
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.74 1.25
4.10 1.21
4.10 1.21
Где смотреть матч Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка онлайн

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Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Ингулец
17% (25)
Ничья
36.7% (54)
Колос Ковалёвка
46.3% (68)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
63.19% (91)
Нет
36.81% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (46)
1:2 Колос Ковалёвка
23.1% (34)
0:1 Колос Ковалёвка
21.8% (32)
1:0 Ингулец
9.5% (14)
2:1 Ингулец
6.8% (10)
0:0 Ничья
4.8% (7)
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