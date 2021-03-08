Днепр-1
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Днепр-Арена
Александрия
18' Желтая карточкаЛогинов Сергей
31' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
17
Лукас
Тэйлор
22
Дуглас
Силва
25
Чуже
Марио
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лукас ТэйлорЗащитник
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Andrij Globa
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
18'
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|4 (2)
|0.24
|2.
|Назаренко Александр
|4
|0.24
|3.
|Хобленко Алексей
|3 (1)
|0.18
|4.
|Булеца Сергей
|2
|0.12
|5.
|Дуглас Силва
|2
|0.12
|6.
|Когут Игорь
|1
|0.06
|7.
|Цуриков Андрей
|1
|0.06
|8.
|Чичиков Алексей
|1
|0.06
|9.
|Сваток Александр
|1
|0.06
|10.
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|11.
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.06
|12.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|13.
|Пихалёнок Александр
|0
|0
|14.
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|15.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ситало Артём
|3
|0.18
|2.
|Банада Евгений
|3
|0.18
|3.
|Лучкевич Валерий
|2
|0.12
|4.
|Третьяков Максим
|2 (1)
|0.12
|5.
|Безбородько Денис
|2
|0.12
|6.
|Бондаренко Валерий
|2
|0.12
|7.
|Шастал Дмитрий
|2
|0.12
|8.
|Мышенко Богдан
|1
|0.06
|9.
|Грицук Василий
|1
|0.06
|10.
|Бабогло Владислав
|1
|0.06
|11.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.06
|12.
|Гордиенко Артём
|1
|0.06
|13.
|Вантух Роман
|1
|0.06
|14.
|Устименко Денис
|1
|0.06
|15.
|Mykyta Dudka
|1
|0.06
|16.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|5
|1
|2.
|Назаренко Александр
|6
|0
|3.
|Цуриков Андрей
|2
|1
|4.
|Кравченко Сергей
|3
|0
|5.
|Логинов Сергей
|3
|0
|6.
|Сваток Александр
|3
|0
|7.
|Адамюк Владимир
|3
|0
|8.
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|9.
|Хобленко Алексей
|1
|1
|10.
|Дуглас Силва
|2
|0
|11.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|12.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|13.
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|14.
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|15.
|Де Соуза Вагнер
|1
|0
|16.
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|8
|0
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|5
|0
|3.
|Ситало Артём
|5
|0
|4.
|Банада Евгений
|3
|1
|5.
|Мышенко Богдан
|4
|0
|6.
|Безбородько Денис
|2
|1
|7.
|Бондаренко Валерий
|2
|1
|8.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|9.
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|10.
|Третьяков Максим
|2
|0
|11.
|Бабогло Владислав
|2
|0
|12.
|Мельник Александр
|2
|0
|13.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|14.
|Довгий Алексей
|1
|0
|15.
|Панькив Юрий
|1
|0
|16.
|Задерака Максим
|1
|0
|17.
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|18.
|Грицук Василий
|1
|0
|19.
|Дубра Каспар
|1
|0
|20.
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|21.
|Стецков Тимур
|1
|0
|22.
|Вантух Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|Александрия
|12.5% (3)
|0
|25% (6)
|33.33% (8)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +6 =4 -10Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец
Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Минай 3:2 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Динамо Киев Львов 1:3 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1
Александрия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Днепр-1 1:1 Александрия Ворскла 3:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Мариуполь 0:1 Александрия
Александрия 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Александрия 3:0 Минай Александрия 0:0 Рух Львов Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Александрия 1:0 Львов Александрия 2:2 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Александрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|36 - 13
|40
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 12
|33
|3.
|Заря
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 11
|32
|4.
|Десна
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|24 - 14
|30
|5.
|Ворскла
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Александрия
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 18
|23
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|22 - 28
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|10.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|22 - 30
|16
|11.
|Минай
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 32
|13
|12.
|Ингулец
|Заявка
|16
|1
|10
|5
|15 - 24
|13
|13.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|14.
|Львов
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 7
|20
|2.
|Десна
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Александрия
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 6
|15
|6.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|9.
|Минай
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|9 - 10
|10
|11.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|12.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 10
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|4.
|Ворскла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|7.
|Десна
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 18
|8
|9.
|Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 19
|8
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|11.
|Александрия
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Рух Львов
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 18
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|14.
|Минай
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Днепр-1» – «Александрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Днепр-1» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Александрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Днепр-1» – «Александрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Днепр-1 0:0 Александрия
Исход игры
Днепр-1
35.6% (53)
Ничья
39.6% (59)
Александрия
24.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
30.61% (45)
Меньше
69.39% (102)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (56)
1:0 Днепр-1
15.4% (23)
2:1 Днепр-1
15.4% (23)
1:2 Александрия
13.4% (20)
0:1 Александрия
10.7% (16)
2:0 Днепр-1
3.4% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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