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Жеребьёвка Лиги Европы
0:0
Первый тайм
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Жеребьёвка Лиги Европы Последние 20 матчей: +0 =20 -0
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги Европы: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 20, поражения: 0
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  • Первый тайм
  • 3'
    Ведущий Педру Пинту на сцене вещает о новых рекордах турнира. В частности этот сезон получается необычайно результативным.
  • Первый тайм начался
    1'
    Мы начинаем!
  • До матча
  • Никаких ограничений при жеребьёвке нет. Между собой могут сыграть представители одной федерации.
  • Участники стадии 1/8 финала Лиги Европы: 
    «Арсенал»
    «Манчестер Юнайтед»
    «Тоттенхэм»
    «Вильярреал»
     «Гранада»
     «Милан»
     «Рома»
    «Динамо» Киев
    «Шахтёр» Донецк
     «Аякс»
    «Славия» Прага
     «Олимпиакос»
     «Динамо» Загреб
     «Янг Бойз»
     «Рейнджерс»
     «Мольде»
     
  • Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.
     
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