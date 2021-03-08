Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рони
|2
|2
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Монако
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца
Монако Последние 20 матчей: +14 =2 -4Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Монако: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Монако 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ницца - Монако
Исход игры
Ницца
5.9% (9)
Ничья
17.8% (27)
Монако
76.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (100)
Меньше
32.43% (48)
Обе команды забьют
Да
83.11% (123)
Нет
16.89% (25)
Популярный счёт
1:2 Монако
56.6% (86)
1:1 Ничья
15.1% (23)
0:1 Монако
11.2% (17)
1:3 Монако
3.9% (6)
2:1 Ницца
2.6% (4)
0:2 Монако
2% (3)
1:0 Ницца
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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