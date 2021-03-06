Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рони
|2
|2
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Монако
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца
Монако Последние 20 матчей: +14 =2 -4Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Монако: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Монако 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ницца - Монако
Исход игры
Ницца
6.9% (4)
Ничья
20.7% (12)
Монако
72.4% (42)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (36)
Меньше
36.84% (21)
Обе команды забьют
Да
84.21% (48)
Нет
15.79% (9)
Популярный счёт
1:2 Монако
58.6% (34)
1:1 Ничья
20.7% (12)
0:1 Монако
8.6% (5)
0:2 Монако
3.4% (2)
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