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Ницца
 
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Монако

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рони 2 2
2. Лис-Мелу Пьерр 1 1
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Монако 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ницца 2:1 Ним Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца
ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л
Монако Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян
Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако

Последние игры между собой

Ницца: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Монако: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Монако 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 2:3 Монако Товарищеские матчи Ницца 2:1 Монако Лига 1
Монако 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Ницца 6.9% (4)
    X 20.7% (12)
    Монако 72.4% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Монако
    3.50
    3.96
    2.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.46 3.90 2.12
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.96 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.55 2.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75
    4.12 1.20 2.65 1.43 2.10 1.85 1.58 2.25 1.35 2.97 1.20 4.12 1.12 5.30 1.06 7.40 1.01 11.00
    10.75 1.00 4.33 1.17 3.62 1.25 2.24 1.62 1.79 2.02 1.57 2.74 1.26 3.85 1.19 4.33 1.06 7.60 1.04 8.10
    1.93 1.82 1.71 2.06 1.58 2.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.91 1.41 1.82 1.99 1.40 2.95 1.17 4.98
    3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.24 4.05 1.15 5.55
    2.44 1.52 1.60 2.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.44 1.21 2.32 1.61 1.70 2.15 1.33 3.28
    5.05 1.19 3.45 1.31 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.42
    1.47 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    3.50 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.88 1.42
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    Прогнозы на матч Ницца - Монако

    Исход игры
    Ницца
    6.9% (4)
    Ничья
    20.7% (12)
    Монако
    72.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (36)
    Меньше
    36.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (48)
    Нет
    15.79% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    58.6% (34)
    1:1 Ничья
    20.7% (12)
    0:1 Монако
    8.6% (5)
    0:2 Монако
    3.4% (2)
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