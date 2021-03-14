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Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Брайтон
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
4
Вестергор
Янник
35
Беднарек
Ян
3
Бертранд
Райан
27
Диалло
Ибраима
8
Уорд-Праус
Джеймс
17
Армстронг
Стюарт
19
Минамино
Такуми
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
26
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
11
Троссар
Леандро
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
Саутгемптон
4-2-3-1
Брайтон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.29
2. Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.25
3. Адамс Че 6 0.21
4. Армстронг Стюарт 3 0.11
5. Вестергор Янник 3 0.11
6. Уолкотт Тео 2 0.07
7. Минамино Такуми 2 0.07
8. Ромеу Ориоль 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Беднарек Ян 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.26
2. Данк Льюис 3 0.11
3. Троссар Леандро 2 0.07
4. Гросс Паскаль 2 (2) 0.07
5. Коннолли Аарон 2 0.07
6. Марч Соломон 2 0.07
7. Уэлбек Данни 2 0.07
8. Лаллана Адам 1 0.04
9. Макаллистер Алексис 1 0.04
10. Лемпти Тарик 1 0.04
11. Вельтман Йоел 1 0.04
12. Биссума Ив 1 0.04
13. Альсате Стивен 1 0.04
14. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Маккарти Алекс 2 0
9. Стивенс Джек 2 0
10. Вестергор Янник 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Адамс Че 1 0
16. Рамсей Кейн 1 0
17. Уоттс Калеб 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Лемпти Тарик 3 1
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Вельтман Йоел 3 0
7. Джаханбакш Алиреза 2 0
8. Троссар Леандро 2 0
9. Уайт Бен 2 0
10. Альсате Стивен 2 0
11. Гросс Паскаль 1 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 11.43% (4) 20% (7) 31.43% (11) 17.14% (6) 5.71% (2) 14.29% (5)
 Брайтон 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6) 7.69% (2) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла
Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Брайтон 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 2:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 1:3 Саутгемптон Товарищеские матчи Брайтон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 2:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 1:3 Брайтон Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
12. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
13. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 29 5 11 13 22 - 36 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
8. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
9. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
10. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
20. Фулхэм Заявка 15 2 4 9 8 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Саутгемптон 74.8% (104)
    X 20.1% (28)
    Брайтон 5% (7)
    Все прогнозы
    3 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Брайтон
    3.28
    3.25
    2.51
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.22 3.24 2.51
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.22 2.49
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.25 2.45
      3.28 3.20 2.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.30 1.08 3.60 1.30 2.56 1.51 1.93 2.01 1.50 2.58 1.29 3.62 1.16 5.15 1.06 8.80
    6.90 1.06 6.15 1.09 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.40 1.29 3.60 1.20 4.35 1.06 7.80 1.03 8.40
    7.80 1.05 6.60 1.12 2.90 1.40 2.30 1.66 1.90 1.96 1.69 2.25 1.32 3.30 1.21 4.40 1.07 7.10 1.06 7.80 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 21.00
    8.39 1.10 3.09 1.41 2.70 1.52 2.29 1.68 1.91 2.00 1.69 2.29 1.52 2.70 1.25 4.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.08 1.75 1.44 2.65 1.22 4.24 1.08 7.90
    2.48 1.53 1.66 2.22 1.32 3.38 1.08 7.80 1.06 9.20
    1.68 2.20 1.31 3.50 1.07 7.70
    2.67 1.53 2.19 1.76 1.69 2.28 1.45 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.78 2.04 1.39 3.00 1.17 5.15
    3.26 1.34 2.28 1.63 1.56 2.43 1.18 4.80 1.13 6.15
    2.40 1.55 1.57 2.28 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.75
    1.96 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.27
    3.60 1.25
    Где смотреть матч Саутгемптон - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Брайтон

    Исход игры
    Саутгемптон
    75.2% (106)
    Ничья
    19.9% (28)
    Брайтон
    5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.53% (61)
    Меньше
    55.47% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    62.04% (85)
    Нет
    37.96% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    36.2% (51)
    1:0 Саутгемптон
    23.4% (33)
    1:1 Ничья
    17% (24)
    2:0 Саутгемптон
    10.6% (15)
    3:1 Саутгемптон
    2.8% (4)
    1:2 Брайтон
    2.8% (4)
    0:1 Брайтон
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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