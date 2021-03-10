Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|8 (2)
|0.29
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (2)
|0.25
|3.
|Адамс Че
|6
|0.21
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.11
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.11
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.07
|7.
|Минамино Такуми
|2
|0.07
|8.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.04
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.04
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.04
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.26
|2.
|Данк Льюис
|3
|0.11
|3.
|Троссар Леандро
|2
|0.07
|4.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.07
|5.
|Коннолли Аарон
|2
|0.07
|6.
|Марч Соломон
|2
|0.07
|7.
|Уэлбек Данни
|2
|0.07
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0.04
|9.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.04
|10.
|Лемпти Тарик
|1
|0.04
|11.
|Вельтман Йоел
|1
|0.04
|12.
|Биссума Ив
|1
|0.04
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0.04
|14.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Беднарек Ян
|3
|1
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|8.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|9.
|Стивенс Джек
|2
|0
|10.
|Вестергор Янник
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|15.
|Адамс Че
|1
|0
|16.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|17.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|7.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|8.
|Троссар Леандро
|2
|0
|9.
|Уайт Бен
|2
|0
|10.
|Альсате Стивен
|2
|0
|11.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|12.
|Мопе Нил
|1
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|11.43% (4)
|20% (7)
|31.43% (11)
|17.14% (6)
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|Брайтон
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =7 -8Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла
Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Саутгемптон 2:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Брайтон 1:3 Саутгемптон Товарищеские матчи Брайтон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 0:0 Брайтон Первая лига Брайтон 2:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 1:3 Брайтон Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|61 - 21
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 28
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Лидс
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|43 - 46
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|30 - 47
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 49
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 44
|27
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|9
|16
|20 - 56
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон - Брайтон
Исход игры
Саутгемптон
79.5% (58)
Ничья
15.1% (11)
Брайтон
5.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.29% (31)
Меньше
55.71% (39)
Обе команды забьют
Да
57.14% (40)
Нет
42.86% (30)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
34.2% (25)
1:0 Саутгемптон
27.4% (20)
1:1 Ничья
12.3% (9)
2:0 Саутгемптон
11% (8)
3:1 Саутгемптон
4.1% (3)
0:1 Брайтон
2.7% (2)
1:2 Брайтон
2.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!