Редкий случай - "Шеффилд" совершил несколько передач вблизи центральной линии и пытался перейти к атаке. Прервал затею Варди, который нарушил правила в районе центрального круга.

Гости даже добрались до штрафной площади и сообразили навесную передачу в район вратарской, но замыкать пас было некому.

"Шеффилд" продолжает атаковать. Аванс на левом фланге подключает поочередно к атаке партнёров. Но пока продвижения вперёд у команды отсуствует.

Фофана мог подсобить сопернику с организацией острых моментов. Неточную передачу сделал игрок "Лестера", но игроки "Шеффилда" воспользоваться осечкой правого защитника не сумели.

К 15-й минуте "Лестер" выполнил четыре удара по воротам. И с тех пор у нас затишье. В такой ситуации даже навес в "никуда" Варди с правого фланга можно считать потенциально опасным моментом.

30' Кин Брайан взял "паузу" для своей команды. Слетела бутса с ноги футболиста, так что у команд есть несколько секунд перестроиться.

29' Брендону Роджерсу нужны какие-то свежие идеи для атак. Пока "Шеффилду" удается справляться с атакующим потенциалом соперника.

27' N-цатая атака "Лестера". "Лисы" неспешно начинают со своей половины поля, далее подбираются к штрафной через фланг, а завершать пытаются из центральной зоны. Но все попытки атаки читаются защитой.

26' Пока у гостей с игрой полный порядок. Они просто мешают играть "Лестеру", ничего не создают у ворот соперника и практически не позволяют обострять у своих. Так и живём.

25' Ещё одна попытка застать врасплох защитников гостей длинной передачей в расчёте на Варди не увенчалась успехом. Нападающий "Лестера" оказался в положении вне игры.

24' Игроки "Лестера" нарушили правила и позволили "Шеффилду" разыграть ещё один штрафной на своей половине поля. Но и он завершился без удара в сторону ворот.

23' "Лестер" взял паузу на раздумья. В фокусе Сёюнджю и Эванс, которые неспешно передают друг другу мяч вблизи своей штрафной площади.

21' "Шеффилд" быстро смирился, что сегодня контроль и игра в пас - это не об их команде. Так что после нескольких попыток подобрать мяч и вернуться к атаке, всё-таки отдали мяч хозяев и перешли на свою половину поля.

20' Штрафной заработали игроки "Шеффилда". Флек выполнил подачу, верховую дуэль, как и подбор выиграли футболисты "Лестера" и выбили мяч подальше от ворот.

19' Ещё одна попытка пробить в исполнении Варди. Защитники самоотверженно бросились под удар, а рикошетом от спины партнера мяч уже забрал в руки вратарь.

18' Мяч продолжают контролировать игроки Брендана Роджерса. Атаки "Лестера" не стремительные, да и с такой низкой обороной, как у "Шеффилда" контратак не получится.

17' Джон Флек теперь пытался выпросить жёлтую для своего обидчика. Долго просил, но видимо, аргументы не убедили главного судью.

16' Варди получил мяч практически возле углового флажка, подключил к атаке Переса, а тот делал передачу Ихеаначо, но тот в окружении защитников не сумел принять мяч.

15' "Шеффилд" совершил перехват в районе центрального круга, но уже спустя две передачи потерял мяч. Пока гости лучше действуют без мяча.

14' Четверть часа первого тайма практически позади. А гости с мячом в ногах на половине поля хозяев толком то и не бывали.

13' Кастань выполнил навесную передачу с левого фланга, верховую дуэль выиграл Перес и головой едва не попал в дальний нижний угол. Мяч рикошетом от рук вратаря коснулся штанги и вылетел за пределы поля.

11' Кстати, и футболисты "Шеффилда" также демонстрируют невероятное терпение. Они просто пребывает в стадии ожидания. Обороняются, не созидают и чего-то ждут. Что-то задумал Пол Хе­кинг­бот­том?

10' Фофана в центре поля получил с прямой ноги от Кина Брайана. Арбитр мог бы и жёлтую карточку показать. Но в Англии не всё так просто. Судья выделяются своей терпеливостью.

9' Сначала Юри Тилеманс пытался пролезть через троих защитников в штрафную, но всё же не сумел миновать оборонительный блок-пост "Шеффилда". Затем мяч подхватил Варди и пробил издали, но неточно.

8' Первый офсайд был зафиксирован у "Лестера". Так что Ремсдейл получил ещё одну возможность начать атаку. На этот раз ногой.

7' С середины поля длинной передачей пытались партнёры найти в штрафной Джейми Варди, но первым на мяче оказался Аарон Ремсдейл.

6' "Лестер" даже при потерях мяча очень быстро возвращает себе владения. Нередко разыгрывают свои атаки хозяева аж через вратаря. Так что формировать события "Лестер" пока точно не собирается.

5' "Лестер" на первых минутах больше владеет мячом, так что, можно сказать, что территориальное преимущество сейчас на стороне подопечных Брендана Роджерса.

4' Прессингуют футболисты "Шеффилда" на чужой половине поля. А "Лестер" пытается придерживаться своей игровой схемы и выводить мяч через короткий пас. Так что у нас получается такая импровизированная игра в "собачку".

3' Первое нарушение правил в нашем матче. Против Джона Флека был фол. Правда, практически возле центральной линии, так что обострить с этого стандарта гостям удастся едва ли.

2' "Лестер" быстро отобрал мяч и начинает отправлять уже свои атакующие силы на половину поля гостей. Пока "лисы" передвигаются правым флангом за счёт аутов.