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  3. Англия
Лестер
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0' 33'
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
21
Рикарду
Перейра
II
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
27
Кастань
Тимоти
17
Перес
Айосе
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
1
Ремсдейл
Аарон
6
Башам
Крис
22
Ампаду
Этан
29
Брайан
Кин
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
10
Шарп
Билли
14
Бёрк
Оливер
Лестер
3-4-1-2
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.41
2. Барнс Харви 9 0.31
3. Мэддисон Джеймс 8 0.28
4. Тилеманс Юри 6 (2) 0.21
5. Ихеаначо Келечи 3 0.1
6. Джастин Джеймс 2 0.07
7. Кастань Тимоти 1 0.03
8. Ндиди Уилфред 1 0.03
9. Прает Деннис 1 0.03
10. Перес Айосе 1 0.03
11. Амарти Даниэль 1 0.03
12. Олбрайтон Марк 0 0
13. Юндер Дженгиз 0 0
14. Эванс Джонни 0 0
15. Менди Нампалис 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.1
3. Богл Джейден 2 0.07
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Брайан Кин 1 0.03
8. Флек Джон 0 0
9. Бэлдок Джордж 0 0
10. Ландстрем Джон 0 0
11. Башам Крис 0 0
12. Иган Джон 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Менди Нампалис 5 0
4. Фофана Уэсли 5 0
5. Фухс Кристиан 4 0
6. Мэддисон Джеймс 4 0
7. Джастин Джеймс 4 0
8. Ндиди Уилфред 3 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Сёюнджю Чаглар 2 0
11. Томас Люк 2 0
12. Перес Айосе 1 0
13. Варди Джейми 1 0
14. Рикарду Перейра II 1 0
15. Амарти Даниэль 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 5 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Флек Джон 3 0
9. Стивенс Энда 3 0
10. Джагелка Фил 1 1
11. Робинсон Джек 2 0
12. Макбарни Оливер 2 0
13. Бёрк Оливер 2 0
14. Ампаду Этан 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Ремсдейл Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 11.11% (5) 15.56% (7) 20% (9) 8.89% (4) 11.11% (5) 33.33% (15)
 Шеффилд Юнайтед 20% (3) 20% (3) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага
Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок
Шеффилд Юнайтед 1:4 Лестер Кубок лиги Шеффилд Юнайтед 0:1 Лестер Лестер 2:2 Шеффилд Юнайтед Лестер 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 3:0 Лестер Лестер 0:1 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер 0:0 Заявка 29 16 6 7 48 - 32 54
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
12. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
13. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 28 6 11 11 29 - 36 29
17. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
18. Фулхэм Заявка 29 5 11 13 22 - 36 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 29 4 3 22 16 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер 0:0 Заявка 14 6 2 6 20 - 19 20
8. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
9. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
10. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
19. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
20. Фулхэм Заявка 15 2 4 9 8 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 0:0 Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
12. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 14 1 2 11 6 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 35'
    К 15-й минуте "Лестер" выполнил четыре удара по воротам. И с тех пор у нас затишье. В такой ситуации даже навес в "никуда" Варди с правого фланга можно считать потенциально опасным моментом.
  • 34'
    Фофана мог подсобить сопернику с организацией острых моментов. Неточную передачу сделал игрок "Лестера", но игроки "Шеффилда" воспользоваться осечкой правого защитника не сумели.
  • 33'
    "Шеффилд" продолжает атаковать. Аванс на левом фланге подключает поочередно к атаке партнёров. Но пока продвижения вперёд у команды отсуствует.
  • 32'
    Гости даже добрались до штрафной площади и сообразили навесную передачу в район вратарской, но замыкать пас было некому.
  • 31'
    Редкий случай - "Шеффилд" совершил несколько передач вблизи центральной линии и пытался перейти к атаке. Прервал затею Варди, который нарушил правила в районе центрального круга.

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  • 30'
    Кин Брайан взял "паузу" для своей команды. Слетела бутса с ноги футболиста, так что у команд есть несколько секунд перестроиться.
  • 29'
    Брендону Роджерсу нужны какие-то свежие идеи для атак. Пока "Шеффилду" удается справляться с атакующим потенциалом соперника.
  • 27'
    N-цатая атака "Лестера". "Лисы" неспешно начинают со своей половины поля, далее подбираются к штрафной через фланг, а завершать пытаются из центральной зоны. Но все попытки атаки читаются защитой.
  • 26'
    Пока у гостей с игрой полный порядок. Они просто мешают играть "Лестеру", ничего не создают у ворот соперника и практически не позволяют обострять у своих. Так и живём.
  • Офсайд
    25'
    Ещё одна попытка застать врасплох защитников гостей длинной передачей в расчёте на Варди не увенчалась успехом. Нападающий "Лестера" оказался в положении вне игры.
  • Фол, нарушение
    24'
    Игроки "Лестера" нарушили правила и позволили "Шеффилду" разыграть ещё один штрафной на своей половине поля. Но и он завершился без удара в сторону ворот.
  • 23'
    "Лестер" взял паузу на раздумья. В фокусе Сёюнджю и Эванс, которые неспешно передают друг другу мяч вблизи своей штрафной площади.
  • 21'
    "Шеффилд" быстро смирился, что сегодня контроль и игра в пас - это не об их команде. Так что после нескольких попыток подобрать мяч и вернуться к атаке, всё-таки отдали мяч хозяев и перешли на свою половину поля.
  • 20'
    Штрафной заработали игроки "Шеффилда". Флек выполнил подачу, верховую дуэль, как и подбор выиграли футболисты "Лестера" и выбили мяч подальше от ворот.
  • 19'
    Ещё одна попытка пробить в исполнении Варди. Защитники самоотверженно бросились под удар, а рикошетом от спины партнера мяч уже забрал в руки вратарь.
  • 18'
    Мяч продолжают контролировать игроки Брендана Роджерса. Атаки "Лестера" не стремительные, да и с такой низкой обороной, как у "Шеффилда" контратак не получится.
  • 17'
    Джон Флек теперь пытался выпросить жёлтую для своего обидчика. Долго просил, но видимо, аргументы не убедили главного судью.
  • 16'
    Варди получил мяч практически возле углового флажка, подключил к атаке Переса, а тот делал передачу Ихеаначо, но тот в окружении защитников не сумел принять мяч.
  • 15'
    "Шеффилд" совершил перехват в районе центрального круга, но уже спустя две передачи потерял мяч. Пока гости лучше действуют без мяча.
  • 14'
    Четверть часа первого тайма практически позади. А гости с мячом в ногах на половине поля хозяев толком то и не бывали. 
  • Опасный момент
    13'
    Кастань выполнил навесную передачу с левого фланга, верховую дуэль выиграл Перес и головой едва не попал в дальний нижний угол. Мяч рикошетом от рук вратаря коснулся штанги и вылетел за пределы поля.
  • 11'
    Кстати, и футболисты "Шеффилда" также демонстрируют невероятное терпение. Они просто пребывает в стадии ожидания. Обороняются, не созидают и чего-то ждут. Что-то задумал Пол Хе­кинг­бот­том?
  • Фол, нарушение
    10'
    Фофана в центре поля получил с прямой ноги от Кина Брайана. Арбитр мог бы и жёлтую карточку показать. Но в Англии не всё так просто. Судья выделяются своей терпеливостью.
  • 9'
    Сначала Юри Тилеманс пытался пролезть через троих защитников в штрафную, но всё же не сумел миновать оборонительный блок-пост "Шеффилда". Затем мяч подхватил Варди и пробил издали, но неточно.
  • Офсайд
    8'
    Первый офсайд был зафиксирован у "Лестера". Так что Ремсдейл получил ещё одну возможность начать атаку. На этот раз ногой.
  • 7'
    С середины поля длинной передачей пытались партнёры найти в штрафной Джейми Варди, но первым на мяче оказался Аарон Ремсдейл.
  • 6'
    "Лестер" даже при потерях мяча очень быстро возвращает себе владения. Нередко разыгрывают свои атаки хозяева аж через вратаря. Так что формировать события "Лестер" пока точно не собирается.
  • 5'
    "Лестер" на первых минутах больше владеет мячом, так что, можно сказать, что территориальное преимущество сейчас на стороне подопечных Брендана Роджерса.
  • 4'
    Прессингуют футболисты "Шеффилда" на чужой половине поля. А "Лестер" пытается придерживаться своей игровой схемы и выводить мяч через короткий пас. Так что у нас получается такая импровизированная игра в "собачку".
  • Фол, нарушение
    3'
    Первое нарушение правил в нашем матче. Против Джона Флека был фол. Правда, практически возле центральной линии, так что обострить с этого стандарта гостям удастся едва ли.
  • 2'
    "Лестер" быстро отобрал мяч и начинает отправлять уже свои атакующие силы на половину поля гостей. Пока "лисы" передвигаются правым флангом за счёт аутов.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток. Футболисты "Шеффилда" разыграли мяч в центре поля. Поехали.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.56 4.22 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.10 6.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.70 7.60
  1.54 3.85 7.12

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.05 4.16 1.23 2.74 1.45 2.02 1.92 1.56 2.42 1.32 3.40 1.18 4.76 1.08 7.90
8.00 1.04 6.85 1.07 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.40 1.00 11.25
6.10 1.12 4.75 1.18 2.33 1.60 1.72 2.08 1.89 1.97 1.42 2.85 1.70 2.15 1.18 4.75 1.13 5.80 1.02 9.95 1.05 7.54 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
3.33 1.36 2.62 1.52 2.22 1.70 1.85 2.02 1.65 2.32 1.48 2.77 1.44 2.98 1.28 3.96 1.10 8.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.32 1.61 1.52 2.53 1.25 3.94 1.09 7.40
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30 1.07 6.68 1.05 7.76
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.27 1.44 2.91 1.38 3.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.84 1.96 1.41 2.91 1.18 4.84
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.35 1.31 2.27 1.62 1.53 2.50 1.17 4.36 1.12 5.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.59
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
5.75 1.14
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.90 1.17
Где смотреть матч Лестер 0:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Лестер 0:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Лестер
98% (144)
Ничья
1.4% (2)
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.06% (53)
Меньше
62.94% (90)
Обе команды забьют
Да
30.07% (43)
Нет
69.93% (100)
Популярный счёт
2:0 Лестер
49% (72)
2:1 Лестер
19% (28)
1:0 Лестер
10.9% (16)
3:1 Лестер
7.5% (11)
3:0 Лестер
7.5% (11)
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