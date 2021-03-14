Лестер
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Кинг Пауэр
Шеффилд Юнайтед
17
Перес
Айосе
22
Ампаду
Этан
29
Брайан
Кин
10
Шарп
Билли
14
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
- Нападающий
-
11 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|12 (6)
|0.41
|2.
|Барнс Харви
|9
|0.31
|3.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.28
|4.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.21
|5.
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.1
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0.07
|7.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|8.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.03
|9.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|10.
|Перес Айосе
|1
|0.03
|11.
|Амарти Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|13.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|14.
|Эванс Джонни
|0
|0
|15.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|6
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.1
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.07
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|10.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|11.
|Башам Крис
|0
|0
|12.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|6
|0
|3.
|Менди Нампалис
|5
|0
|4.
|Фофана Уэсли
|5
|0
|5.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|6.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|7.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|8.
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|10.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|11.
|Томас Люк
|2
|0
|12.
|Перес Айосе
|1
|0
|13.
|Варди Джейми
|1
|0
|14.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|15.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Чодури Хамза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|6
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|6
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0
|4.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|6.
|Берге Сандер
|4
|0
|7.
|Башам Крис
|3
|0
|8.
|Флек Джон
|3
|0
|9.
|Стивенс Энда
|3
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|1
|11.
|Робинсон Джек
|2
|0
|12.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|13.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|14.
|Ампаду Этан
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|11.11% (5)
|15.56% (7)
|20% (9)
|8.89% (4)
|11.11% (5)
|33.33% (15)
|Шеффилд Юнайтед
|20% (3)
|20% (3)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =6 -3Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага
Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Лестер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|29
|16
|6
|7
|48 - 32
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 28
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|39 - 28
|41
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|12.
|Лидс
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|43 - 46
|36
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|29 - 36
|29
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|28 - 45
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|22 - 36
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|29
|4
|3
|22
|16 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 19
|20
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|10.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|6 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
|
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Лестер
98% (144)
Ничья
1.4% (2)
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.06% (53)
Меньше
62.94% (90)
Обе команды забьют
Да
30.07% (43)
Нет
69.93% (100)
Популярный счёт
2:0 Лестер
49% (72)
2:1 Лестер
19% (28)
1:0 Лестер
10.9% (16)
3:1 Лестер
7.5% (11)
3:0 Лестер
7.5% (11)
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