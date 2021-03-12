  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Лестер
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.43
2. Барнс Харви 9 0.32
3. Мэддисон Джеймс 8 0.29
4. Тилеманс Юри 6 (2) 0.21
5. Ихеаначо Келечи 3 0.11
6. Джастин Джеймс 2 0.07
7. Кастань Тимоти 1 0.04
8. Ндиди Уилфред 1 0.04
9. Прает Деннис 1 0.04
10. Перес Айосе 1 0.04
11. Амарти Даниэль 1 0.04
12. Олбрайтон Марк 0 0
13. Юндер Дженгиз 0 0
14. Эванс Джонни 0 0
15. Менди Нампалис 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 6 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.11
3. Богл Джейден 2 0.07
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Бэлдок Джордж 0 0
10. Ландстрем Джон 0 0
11. Башам Крис 0 0
12. Иган Джон 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Менди Нампалис 5 0
4. Фофана Уэсли 5 0
5. Фухс Кристиан 4 0
6. Мэддисон Джеймс 4 0
7. Джастин Джеймс 4 0
8. Ндиди Уилфред 3 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Сёюнджю Чаглар 2 0
11. Томас Люк 2 0
12. Перес Айосе 1 0
13. Варди Джейми 1 0
14. Рикарду Перейра II 1 0
15. Амарти Даниэль 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 5 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Флек Джон 3 0
9. Стивенс Энда 3 0
10. Джагелка Фил 1 1
11. Робинсон Джек 2 0
12. Макбарни Оливер 2 0
13. Бёрк Оливер 2 0
14. Ампаду Этан 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Ремсдейл Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 11.11% (5) 15.56% (7) 20% (9) 8.89% (4) 11.11% (5) 33.33% (15)
 Шеффилд Юнайтед 20% (3) 20% (3) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага
Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок
Шеффилд Юнайтед 1:4 Лестер Кубок лиги Шеффилд Юнайтед 0:1 Лестер Лестер 2:2 Шеффилд Юнайтед Лестер 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Лестер Шеффилд Юнайтед 3:0 Лестер Лестер 0:1 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 27 11 2 14 43 - 46 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 28 9 7 12 30 - 47 34
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 1 день 18 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Лестер 97.1% (66)
    X 2.9% (2)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.59
    4.29
    7.12
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.59 4.24 6.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.20 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.00 6.70
      1.53 4.29 7.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.04 4.46 1.21 2.88 1.42 2.11 1.84 1.61 2.31 1.34 3.20 1.21 4.38 1.09 7.10
    8.80 1.03 7.80 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.25
    10.00 1.03 7.50 1.07 3.20 1.35 2.60 1.57 2.05 1.81 1.80 2.06 1.70 2.15 1.41 2.90 1.28 3.65 1.11 6.00 1.08 6.80 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    3.55 1.33 3.05 1.43 2.67 1.53 2.12 1.79 1.85 2.06 1.65 2.37 1.45 2.94 1.31 3.70 1.11 7.64
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.38 1.58 1.56 2.43 1.27 3.76 1.10 6.95
    2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
    1.85 1.95 1.38 3.00 1.11 6.40
    3.00 1.44 2.46 1.61 1.91 1.99 1.56 2.56 1.41 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.12 1.36 1.90 1.90 1.44 2.79 1.20 4.54
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.17 1.66
    2.07 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.45 1.15
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    3.90 1.23
    Где смотреть матч Лестер - Шеффилд Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Лестер - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Лестер
    97.1% (66)
    Ничья
    2.9% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (20)
    Меньше
    69.23% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    26.15% (17)
    Нет
    73.85% (48)
    Популярный счёт
    2:0 Лестер
    48.5% (33)
    2:1 Лестер
    19.1% (13)
    1:0 Лестер
    14.7% (10)
    3:0 Лестер
    5.9% (4)
    3:1 Лестер
    4.4% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     