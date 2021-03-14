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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
21
Джеймс
Дэниэл
10
Рэшфорд
Маркус
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
31
Джонсон
Бен
16
Ноубл
Марк
20
Боуэн
Джаррод
30
Антонио
Майкл
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 16 (8) 0.57
2. Рэшфорд Маркус 9 0.32
3. Кавани Эдинсон 6 0.21
4. Марсьяль Антони 4 0.14
5. Мактоминай Скотт 4 0.14
6. Погба Поль 3 0.11
7. Джеймс Дэниэл 3 0.11
8. Уан-Биссака Аарон 2 0.07
9. Магуайр Гарри 2 0.07
10. Шоу Люк 1 0.04
11. Линделоф Виктор 1 0.04
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.04
13. Ван де Бек Донни 1 0.04
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.3
2. Антонио Майкл 7 0.26
3. Боуэн Джаррод 5 0.19
4. Лингард Джесси 4 0.15
5. Алле Себастьян 3 0.11
6. Доусон Крэйг 3 0.11
7. Форнальс Пабло 2 0.07
8. Огбонна Анджело 2 0.07
9. Фредерикс Райан 1 0.04
10. Лансини Мануэль 1 0.04
11. Райс Деклан 1 (1) 0.04
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.04
13. Диоп Исса 1 0.04
14. Джонсон Бен 1 0.04
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 8 0
2. Шоу Люк 6 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 4 0
5. Погба Поль 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Туанзебе Аксел 2 0
10. Джеймс Дэниэл 2 0
11. Хендерсон Дин 2 0
12. Марсьяль Антони 0 1
13. Кавани Эдинсон 1 0
14. Ван де Бек Донни 1 0
15. Фосу-Менса Тимоти 1 0
16. Уан-Биссака Аарон 1 0
17. Гринвуд Мэйсон 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 4 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Форнальс Пабло 3 0
5. Фабьянски Лукаш 2 0
6. Антонио Майкл 2 0
7. Фредерикс Райан 2 0
8. Цоуфал Владимир 2 0
9. Диоп Исса 2 0
10. Райс Деклан 2 0
11. Ноубл Марк 1 0
12. Крессуэлл Арон 1 0
13. Лансини Мануэль 1 0
14. Лингард Джесси 1 0
15. Масуаку Артур 1 0
16. Бальбуэна Фабиан 1 0
17. Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 7.55% (4) 18.87% (10) 13.21% (7) 11.32% (6) 24.53% (13) 24.53% (13)
 Вест Хэм 15% (6) 15% (6) 15% (6) 22.5% (9) 5% (2) 27.5% (11)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
3. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
7. Тоттенхэм Заявка 28 13 6 9 47 - 30 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 28 12 5 11 37 - 29 41
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
12. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
13. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 28 6 11 11 29 - 36 29
17. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
18. Фулхэм Заявка 29 5 11 13 22 - 36 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
20. Фулхэм Заявка 15 2 4 9 8 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Тоттенхэм Заявка 14 6 3 5 22 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
12. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.00 3.60 4.26
Бонус: 10 000 ₽ 1.87 3.55 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.58 4.33
Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.40 4.00
  1.87 3.66 4.61

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 4.64 1.21 2.90 1.41 2.12 1.84 1.61 2.31 1.35 3.20 1.21 4.38 1.09 7.10
9.20 1.06 8.00 1.07 3.40 1.32 2.60 1.50 1.82 1.99 1.45 2.75 1.32 3.45 1.15 5.25 1.11 6.80 1.04 10.00 1.03 11.00
9.50 1.02 8.40 1.04 3.26 1.32 2.56 1.51 1.91 2.10 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.00 1.04 7.70
10.50 1.03 7.80 1.06 3.35 1.33 2.65 1.52 2.10 1.79 1.83 2.04 1.73 2.17 1.44 2.85 1.30 3.55 1.12 6.00 1.09 6.60 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
3.57 1.33 2.70 1.52 2.15 1.77 1.88 2.04 1.66 2.34 1.46 2.91 1.31 3.68 1.11 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.42 1.57 1.54 2.40 1.27 3.76 1.11 6.75
2.75 1.41 1.83 1.91 1.39 2.85 1.08 6.80
3.00 1.39 1.94 1.86 1.41 2.91 1.12 6.10 1.09 7.50
1.83 1.97 1.38 3.05 1.11 6.50
2.96 1.45 2.42 1.62 1.88 2.02 1.55 2.59 1.40 3.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.19 1.32 1.93 1.87 1.54 2.38 1.20 4.58
3.80 1.24 2.60 1.45 1.66 2.14 1.17 4.60
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.80
1.85 1.89
1.87 1.93
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
4.70 1.17
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.50 1.28
3.50 1.28
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

Исход игры
Манчестер Юнайтед
85.6% (125)
Ничья
11.6% (17)
Вест Хэм
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
67.61% (96)
Нет
32.39% (46)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
43.8% (64)
2:0 Манчестер Юнайтед
16.4% (24)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.6% (17)
1:1 Ничья
8.9% (13)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.5% (8)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
1:2 Вест Хэм
1.4% (2)
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