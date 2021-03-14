Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Вест Хэм
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
31
Джонсон
Бен
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бишоп НатанВратарь
-
13 Грант ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
19 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Шортайр ШолаНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Тротт НатанВратарь
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|16 (8)
|0.57
|2.
|Рэшфорд Маркус
|9
|0.32
|3.
|Кавани Эдинсон
|6
|0.21
|4.
|Марсьяль Антони
|4
|0.14
|5.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.14
|6.
|Погба Поль
|3
|0.11
|7.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.11
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.07
|9.
|Магуайр Гарри
|2
|0.07
|10.
|Шоу Люк
|1
|0.04
|11.
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.04
|13.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|14.
|Мата Хуан
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|8
|0.3
|2.
|Антонио Майкл
|7
|0.26
|3.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.19
|4.
|Лингард Джесси
|4
|0.15
|5.
|Алле Себастьян
|3
|0.11
|6.
|Доусон Крэйг
|3
|0.11
|7.
|Форнальс Пабло
|2
|0.07
|8.
|Огбонна Анджело
|2
|0.07
|9.
|Фредерикс Райан
|1
|0.04
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.04
|13.
|Диоп Исса
|1
|0.04
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|17.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|18.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|19.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|8
|0
|2.
|Шоу Люк
|6
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|4
|0
|5.
|Погба Поль
|3
|0
|6.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|7.
|Матич Неманья
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|11.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|12.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|13.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|14.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|16.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|17.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|4
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|5.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|6.
|Антонио Майкл
|2
|0
|7.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|8.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|9.
|Диоп Исса
|2
|0
|10.
|Райс Деклан
|2
|0
|11.
|Ноубл Марк
|1
|0
|12.
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|13.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|14.
|Лингард Джесси
|1
|0
|15.
|Масуаку Артур
|1
|0
|16.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|17.
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|7.55% (4)
|18.87% (10)
|13.21% (7)
|11.32% (6)
|24.53% (13)
|24.53% (13)
|Вест Хэм
|15% (6)
|15% (6)
|15% (6)
|22.5% (9)
|5% (2)
|27.5% (11)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =8 -2Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 30
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|39 - 28
|41
|10.
|Арсенал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 29
|41
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|12.
|Лидс
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|43 - 46
|36
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|29 - 36
|29
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|28 - 45
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|22 - 36
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
85.6% (125)
Ничья
11.6% (17)
Вест Хэм
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
67.61% (96)
Нет
32.39% (46)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
43.8% (64)
2:0 Манчестер Юнайтед
16.4% (24)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.6% (17)
1:1 Ничья
8.9% (13)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.5% (8)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
1:2 Вест Хэм
1.4% (2)
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