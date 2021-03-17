Торино
3:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Сассуоло
0:1
6' ГолБерарди Доменико
0:2
38' ГолБерарди Доменико
60' Желтая карточкаДефрель Грегоре
72' Желтая карточкаСанабрия Антонио
1:2
77' ГолДзадза Симоне
79' Желтая карточкаТольян Йереми
2:2
87' ГолМандрагора Роландо
3:2
90' ГолДзадза Симоне
88
Ринкон
Томас
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
38'
60'
72'
77'
79'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (2)
|0.42
|2.
|Дзадза Симоне
|4
|0.15
|3.
|Бремер Глейсон
|4
|0.15
|4.
|Лукич Саша
|3
|0.12
|5.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.08
|6.
|Санабрия Антонио
|2
|0.08
|7.
|Иццо Армандо
|2
|0.08
|8.
|Верди Симоне
|1
|0.04
|9.
|Синго Уилфрид
|1
|0.04
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.04
|11.
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|12.
|Гояк Амер
|1
|0.04
|13.
|Мандрагора Роландо
|1
|0.04
|14.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|15.
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|16.
|Войвода Мергим
|0
|0
|17.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.41
|2.
|Берарди Доменико
|11 (3)
|0.41
|3.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.19
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.11
|5.
|Траоре Хамед
|3
|0.11
|6.
|Локателли Мануэль
|3 (1)
|0.11
|7.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.07
|8.
|Кирикеш Влад
|2
|0.07
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.04
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Тольян Йереми
|0
|0
|15.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|16.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|17.
|Оддеи Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|6
|1
|2.
|Лянко Войнович
|7
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Белотти Андреа
|4
|0
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|0
|7.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Санабрия Антонио
|1
|0
|18.
|Гояк Амер
|1
|0
|19.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|20.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Траоре Хамед
|4
|0
|8.
|Джуричич Филип
|3
|0
|9.
|Айхан Кан
|3
|0
|10.
|Марлон
|3
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|12.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|13.
|Тольян Йереми
|2
|0
|14.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|15.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|16.
|Капуто Франческо
|1
|0
|17.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|20.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|21.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|34.29% (12)
|Сассуоло
|17.07% (7)
|7.32% (3)
|4.88% (2)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|34.15% (14)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +3 =9 -8Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа
Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья
Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 31
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 22
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|56 - 29
|50
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|51 - 40
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|2:3 Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 35
|33
|11.
|Сампдория
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 42
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 42
|31
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|14.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|28 - 39
|28
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Торино
|3:2 Заявка
|26
|4
|11
|11
|39 - 49
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|30 - 46
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|25 - 52
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|2:3 Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 22
|11
|19.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|20.
|Торино
|3:2 Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Сассуоло
|2:3 Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Торино
|3:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино 3:2 Сассуоло
Исход игры
Торино
37.9% (55)
Ничья
48.3% (70)
Сассуоло
13.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (54)
Меньше
62.5% (90)
Обе команды забьют
Да
80.56% (116)
Нет
19.44% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.8% (62)
2:1 Торино
22.8% (33)
1:0 Торино
11.7% (17)
1:2 Сассуоло
9% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
0:1 Сассуоло
3.4% (5)
2:0 Торино
2.8% (4)
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