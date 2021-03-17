  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Торино
3:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
6' Гол
Берарди Доменико
0:2
38' Гол
Берарди Доменико
60' Желтая карточка
Дефрель Грегоре
72' Желтая карточка
Санабрия Антонио
1:2
77' Гол
Дзадза Симоне
78' Желтая карточка
Тольян Йереми
2:2
87' Гол
Мандрагора Роландо
3:2
90' Гол
Дзадза Симоне
90'+5
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
3
Бремер
Глейсон
15
Ансальди
Кристиан
7
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
88
Ринкон
Томас
29
Мурру
Никола
19
Санабрия
Антонио
9
Белотти
Андреа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
14
Обьянг
Педро
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
Торино
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.42
2. Дзадза Симоне 5 0.19
3. Бремер Глейсон 4 0.15
4. Лукич Саша 3 0.12
5. Бонаццоли Федерико 2 0.08
6. Санабрия Антонио 2 0.08
7. Мандрагора Роландо 2 0.08
8. Иццо Армандо 2 0.08
9. Верди Симоне 1 0.04
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
11. Синго Уилфрид 1 0.04
12. Мейте Суалихо 1 0.04
13. Гояк Амер 1 0.04
14. Н'Кулу Николя 1 0.04
15. Линетти Кароль 1 0.04
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.41
2. Берарди Доменико 11 (3) 0.41
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.19
4. Бога Жереми 3 0.11
5. Траоре Хамед 3 0.11
6. Локателли Мануэль 3 (1) 0.11
7. Дефрель Грегоре 2 0.07
8. Кирикеш Влад 2 0.07
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Тольян Йереми 0 0
15. Рожерио да Силва 0 0
16. Мюлдюр Мерт 0 0
17. Оддеи Брайан 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 6 1
2. Лянко Войнович 7 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Санабрия Антонио 1 0
18. Гояк Амер 1 0
19. Сегре Джакопо 1 0
20. Бремер Глейсон 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Траоре Хамед 4 0
8. Джуричич Филип 3 0
9. Айхан Кан 3 0
10. Марлон 3 0
11. Рожерио да Силва 3 0
12. Бурабия Мехди 2 0
13. Тольян Йереми 2 0
14. Гараслин Лукаш 0 1
15. Пелузо Федерико 1 0
16. Капуто Франческо 1 0
17. Маньянелли Франческо 1 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Кирьякопулос Георгиос 1 0
20. Мюлдюр Мерт 1 0
21. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 13.16% (5) 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 15.79% (6) 39.47% (15)
 Сассуоло 18.6% (8) 6.98% (3) 6.98% (3) 20.93% (9) 13.95% (6) 32.56% (14)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа
Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья
Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло

Последние игры между собой

Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сассуоло 3:3 Торино Серия A Сассуоло 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сассуоло Серия A Торино 3:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 27 17 5 5 50 - 31 56
3. Ювентус Заявка 26 16 7 3 54 - 22 55
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Наполи Заявка 26 16 2 8 56 - 29 50
6. Рома Заявка 27 15 5 7 51 - 40 50
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 27 9 5 13 37 - 42 32
12. Болонья Заявка 27 8 7 12 36 - 42 31
13. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Торино Заявка 26 4 11 11 39 - 49 23
18. Кальяри Заявка 27 5 7 15 30 - 46 22
19. Парма Заявка 27 3 10 14 25 - 52 19
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
10. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Парма Заявка 14 2 5 7 8 - 22 11
19. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
5. Наполи Заявка 13 7 1 5 23 - 18 22
6. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
7. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Торино 37.9% (55)
X 48.3% (70)
Сассуоло 13.8% (20)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 2.63 3.42 2.94
Бонус: 10 000 ₽ 2.50 3.45 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.32 2.76
Бонус: 5 000 ₽ 34.00 13.00 1.06
  2.59 3.39 2.92

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.02 5.35 1.11 3.88 1.26 2.57 1.51 2.02 1.93 1.56 2.42 1.35 3.22 1.20 4.56
4.10 1.24 2.05 1.78 1.63 2.30 1.42 2.90 1.16 5.40 1.05 10.00
9.60 1.02 8.50 1.04 4.20 1.21 3.38 1.32 2.03 1.87 1.58 2.38 1.47 2.60 1.16 3.90 1.11 5.25 1.02 9.10
12.00 1.01 8.46 1.04 6.80 1.10 5.10 1.16 2.33 1.60 1.76 2.14 1.52 2.52 1.27 3.70 1.05 9.50 1.04 10.00 1.08 7.77 1.05 12.00 0.00 17.50
4.34 1.25 2.49 1.59 2.09 1.81 1.88 2.04 1.65 2.38 1.52 2.70 1.43 3.00 1.16 5.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.65 1.44 1.74 2.13 1.37 3.28 1.14 5.70
3.00 1.35 2.03 1.73 1.46 2.60 1.11 6.00
3.20 1.35 2.01 1.80 1.55 2.45 1.16 5.30 1.11 5.85
3.05 1.37 2.04 1.77 1.62 2.27 1.55 5.80 1.07 8.40 1.04 8.07 1.03 9.12
3.29 1.38 2.71 1.51 2.14 1.80 1.69 2.29 1.49 2.78 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.96 1.24 2.26 1.64 1.56 2.34 1.28 3.64
4.30 1.19 1.81 1.94 1.22 3.95
4.65 1.20 3.26 1.34 1.78 2.04 1.42 2.88 1.27 3.76
4.00 1.20 2.75 1.38 1.77 2.08 1.32 3.08 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.27
1.61 2.23
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
4.00 1.22
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
2.79 1.44
2.90 1.37
3.25 1.36
Где смотреть матч Торино 3:2 Сассуоло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Торино 3:2 Сассуоло

Исход игры
Торино
37.9% (55)
Ничья
48.3% (70)
Сассуоло
13.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (54)
Меньше
62.5% (90)
Обе команды забьют
Да
80.56% (116)
Нет
19.44% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.8% (62)
2:1 Торино
22.8% (33)
1:0 Торино
11.7% (17)
1:2 Сассуоло
9% (13)
2:2 Ничья
4.8% (7)
0:1 Сассуоло
3.4% (5)
2:0 Торино
2.8% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 