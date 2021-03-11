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Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Милан
0'
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Кесси Франк
18' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
40'
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
39
Мактоминай
Скотт
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
21
Джеймс
Дэниэл
9
Марсьяль
Антони
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
5
Далот
Диогу
18
Мейте
Суалихо
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
33
Крунич
Раде
21
Диас
Брахим
17
Леау
Рафаэл
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Кесси Франк
18'
 
Салемакерс Алексис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 2 0.67
2. Рэшфорд Маркус 1 0.33
3. Джеймс Дэниэл 1 0.33
4. Фред Сантос 0 0
5. Байи Эрик 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 3 0.33
2. Диас Брахим 3 0.33
3. Кастильехо Самуэль 2 0.22
4. Далот Диогу 1 0.11
5. Тео Эрнандес 1 (1) 0.11
6. Чалханоглу Хакан 1 0.11
7. Крунич Раде 1 0.11
8. Леау Рафаэл 1 0.11
9. Кесси Франк 1 (1) 0.11
10. Ибрагимович Златан 0 0
11. Ребич Анте 0 0
12. Беннасер Исмаэль 0 0
13. Салемакерс Алексис 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 1 0
2. Линделоф Виктор 1 0
3. Уан-Биссака Аарон 1 0
4. Уильямс Брендон 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 2 0
2. Доннарумма Джанлуиджи 2 0
3. Салемакерс Алексис 2 0
4. Ибрагимович Златан 1 0
5. Манджукич Марио 1 0
6. Крунич Раде 1 0
7. Кастильехо Самуэль 1 0
8. Беннасер Исмаэль 1 0
9. Диас Брахим 1 0
10. Тонали Сандро 1 0
11. Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Милан 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда
Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Международный кубок чемпионов Милан 1:1 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 4:0 Милан Лига чемпионов Милан 2:3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
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  • Первый тайм
  • Опасный момент
    39'
    Опасно! Как Магуайр не попал! Скинул ему Фернандеш головой в район дальней штанги, и игрок сборной Англии пролетел мимо мяча.
  • Угловой
    38'
    Нет, пробил Алекс, но после рикошета от Кессье снаряд вылетел за пределы поля. Угловой удар назначается.
  • 37'
    Теллес и Фернандеш подошли к штрафной точке, и о чём-то общаются коллеги по "Юнайтед". Скорее всего, штрафной удар исполнит Бруну.
  • Фол, нарушение
    36'
    Гринвуд долго смещался вдоль линии штрафной и не смог пробить. А Салемакерс "помог" Фернандешу упасть на газон. Алексису нужно быть осмотрительным, ведь "горчичник" у него уже есть.
  • 35'
    "Манчестер Юнайтед" через центр идёт вперёд. Мактоминай сегодня и на фланге, и в зоне центрального хавбека играет. Шотландец запутывает "Милан".

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  • 34'
    Пока ничего не происходит на поле, позволю маленькое лирическое отступление. Доннарумма - один из кандидатов на переход в "Юнайтед" в случае ухода Де Хеа. Итальянская пресса такими сведениями располагает.
  • 33'
    "Юнайтед" через фланг старается обострить - Марсьяль дошёл до лицевой, однако Кьер его вытолкал за пределы поля.
  • Опасный момент
    32'
    Опасно! Салемакерс финтом избавился от Матича и, оказавшись на одной линии с Магуайром, пробил прямо в Хендерсона!
  • 31'
    Марсьяль подлетал к мячу в свободной зоне, но классно под него подкатился Кьер. Пока датчанин не совершил ни одной ошибки.
  • 30'
    Позиционно очень чётко играет "Юнайтед". "Милану" приходится строить атаку через Мейте, играющего в центре поля.
  • 29'
    "Юнайтед" слегка издевается над "Миланом" - Магуайр передал мяч на Бейи, тот подключил Мактоминая, но Скотт ошибся в передаче.
  • 28'
    Разгонял по флангу атаку Далот, но своевременный перехват от Мактоминая помешал Диогу проследовать дальше.
  • Опасный момент
    27'
    Калабрия оказался в зоне центрального нападающего, но ловко сыграл Теллес, отбивший снаряд из-под ног итальянца.
  • 26'
    Гринвуд на фланге принял мяч, но безобразно его отправил прямо на Кессье. Не идёт игра у Мэйсона сегодня - слишком он инертен.
  • Опасный момент
    25'
    Диас довольно опасно пробил - вошёл он в штрафную и с близкого расстояния проверил на прочность Хендерсона.
  • 24'
    Бейи классно на фланге обезвредил Леау. Сульшер с тревожным видом пребывает на скамейке запасных и переговаривается с Кэрриком.
  • 23'
    Владеет мячом Хендерсон. Голкипер "Юнайтед" здорово подменяет травмированного Де Хеа - в трёх играх АПЛ англичанин не пропустил ни единого гола.
  • 22'
    Кьер вновь с мячом - датчанин отдал на Калабрию, и дальше дошёл снаряд до штрафной площади Хендерсона. Ничего не получилось у "Милана".
  • 21'
    "Манчестер Юнайтед" часто играет по воздуху сегодня, а "Милан", напротив, старается атаковать через низ.
  • 20'
    Последовал заброс в сторону Диаса, дошёл мяч до Кессье, но атака заглохла - Кьеру пришлось начинать новый выпад за счёт паса на короткую дистанцию.
  • 19'
    "Красные дьяволы" перехватили инициативу - передачу в сторону Фернандеша ловко заблокировал Далот.
  • Опасный момент
    18'
    Опасно! Теллес исполнил удар со штрафной точки, и мяч пролетел над перекладиной! Доннарумма для вида подпрыгнул, но кардинально это не влияло на ситуацию.
  • Желтая карточка
    17'
    Против Теллеса грязно сыграл Салемакерс. Бельгиец даже не извинился перед бразильским защитником "Юнайтед". Жёлтая карточка для Алексиса.
  • 17'
    Слишком много остановок в сегодняшней игре, и из-за этого теряет она целостность. Ван-Биссака конструирует атаку через Фернандеша, с которым всё в порядке.
  • Травма, повреждение
    16'
    На газоне лежит Фернандеш и держится за ногу. Не хотелось бы Сульшеру терять лидера на 16-й минуте матча.
  • 15'
    "Милан" последние минуты проводит возле владений Хендерсона. Вбрасывает из-за боковой линии Ван-Биссака.
  • 14'
    Слишком сильно со штрафной точки исполнил Крунич, а во второй фазе атаки Салемакерс неточно послал мяч в сторону Леау.
  • Фол, нарушение
    13'
    С чистого листа начинают команды. Крунич приземлился на газон после небольшого толчка в спину со стороны Гринвуда.
  • Видеоповтор
    12'
    Судья решил посмотреть повтор. Показалось ему, что рукой подыграл себе Кессье. Да, действительно Франку попал снаряд в руку ниже плеча.
  • Фол, нарушение
    11'
    Гол забил Кессье, отлично ворвавшись в штрафную площадь "Манчестер Юнайтед", но судья отменил взятие ворот.
  • 10'
    Пиоли, находясь в технической зоне, подсказывает своим игрокам. "Красные дьяволы" часто ошибаются в передачах - Крунич перехватил снаряд.
  • Опасный момент
    9'
    Ого! Какой удар от Марсьяля! Принял на грудь мяч французский форвард, сложился и в падении исполнил - Доннарумма с трудом перевёл снаряд на угловой.
  • 8'
    Пока в спокойном темпе складывается матч. Ни "Юнайтед", ни "Милан" не близки к голу.
  • 7'
    "Юнайтед" в атаке - Гринвуд пытался финтом избавиться от опеки, но защита "россонери" чётко сыграла и вынесла мяч на безопасное расстояние.
  • Офсайд
    6'
    Гол забил Леау, однако боковой судья зафиксировал офсайд у португальца. Здорово форвард "Милана" открылся и прошёл сквозь двух защитников.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гринвуд на газоне оказался после контакта с Кессье. Африканец совсем немного подтолкнул англичанина, и судья обошёлся без "горчичника".
  • 4'
    Вбросили гости мяч из-за боковой линии, пошла атака через Салемакерса, но бельгиец решил подключить Далота.
  • 3'
    "Милан" пока чаще держит мяч, но "Юнайтед" неплохо действует на перехватах.
  • 2'
    "Манчестер Юнайтед" играет в красно-белой форме, в то время как гости появились на поле в чёрно-белой амуниции.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.53 4.25 7.01
Бонус: 10 000 ₽ 1.67 3.95 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.25 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.10 7.10
  1.65 3.59 6.06

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.04 4.60 1.21 3.13 1.38 2.30 1.65 1.75 2.12 1.34 3.26 1.22 4.36 1.10 7.60
3.85 1.26 3.00 1.40 2.00 1.82 1.58 2.40 1.39 3.00 1.14 5.60
8.70 1.03 7.60 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.86 2.15 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.25 1.06 6.80 1.00 11.25
6.10 1.12 4.60 1.19 2.27 1.62 1.70 2.15 1.99 1.88 1.42 2.85 1.73 2.18 1.17 4.90 1.13 5.80 1.02 10.27 1.08 7.20 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
3.58 1.32 2.58 1.54 2.19 1.72 1.84 2.04 1.64 2.35 1.47 2.80 1.48 2.78 1.47 2.79 1.33 3.46 1.12 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.36 1.59 1.55 2.23 1.26 3.46 1.10 6.80
3.00 1.36 2.00 1.76 1.45 2.65 1.10 6.20
2.88 1.42 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.80 2.00 1.20 4.44 1.12 6.10 1.10 6.20 1.07 6.96
2.46 1.57 2.02 1.84 1.56 2.49 1.36 3.19 1.41 3.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.64 1.38 2.21 1.70 1.63 2.34 1.19 4.74
4.20 1.21 1.76 1.99 1.21 4.10
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.20 4.09 1.13 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.60
1.81 1.93
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
5.09 1.17
4.50 1.18
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.48 1.25
3.35 1.30
4.05 1.21
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Милан онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Милан

Исход игры
Манчестер Юнайтед
83.7% (139)
Ничья
12% (20)
Милан
4.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.25% (98)
Меньше
38.75% (62)
Обе команды забьют
Да
68.75% (110)
Нет
31.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
51.2% (85)
2:0 Манчестер Юнайтед
14.5% (24)
1:0 Манчестер Юнайтед
13.3% (22)
1:1 Ничья
7.8% (13)
1:2 Милан
3.6% (6)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:1 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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