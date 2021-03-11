"Манчестер Юнайтед" через центр идёт вперёд. Мактоминай сегодня и на фланге, и в зоне центрального хавбека играет. Шотландец запутывает "Милан".

Гринвуд долго смещался вдоль линии штрафной и не смог пробить. А Салемакерс "помог" Фернандешу упасть на газон. Алексису нужно быть осмотрительным, ведь "горчичник" у него уже есть.

Теллес и Фернандеш подошли к штрафной точке, и о чём-то общаются коллеги по "Юнайтед". Скорее всего, штрафной удар исполнит Бруну.

Нет, пробил Алекс, но после рикошета от Кессье снаряд вылетел за пределы поля. Угловой удар назначается.

Опасно! Как Магуайр не попал! Скинул ему Фернандеш головой в район дальней штанги, и игрок сборной Англии пролетел мимо мяча.

34' Пока ничего не происходит на поле, позволю маленькое лирическое отступление. Доннарумма - один из кандидатов на переход в "Юнайтед" в случае ухода Де Хеа. Итальянская пресса такими сведениями располагает.

33' "Юнайтед" через фланг старается обострить - Марсьяль дошёл до лицевой, однако Кьер его вытолкал за пределы поля.

32' Опасно! Салемакерс финтом избавился от Матича и, оказавшись на одной линии с Магуайром, пробил прямо в Хендерсона!

31' Марсьяль подлетал к мячу в свободной зоне, но классно под него подкатился Кьер. Пока датчанин не совершил ни одной ошибки.

30' Позиционно очень чётко играет "Юнайтед". "Милану" приходится строить атаку через Мейте, играющего в центре поля.

29' "Юнайтед" слегка издевается над "Миланом" - Магуайр передал мяч на Бейи, тот подключил Мактоминая, но Скотт ошибся в передаче.

28' Разгонял по флангу атаку Далот, но своевременный перехват от Мактоминая помешал Диогу проследовать дальше.

27' Калабрия оказался в зоне центрального нападающего, но ловко сыграл Теллес, отбивший снаряд из-под ног итальянца.

26' Гринвуд на фланге принял мяч, но безобразно его отправил прямо на Кессье. Не идёт игра у Мэйсона сегодня - слишком он инертен.

25' Диас довольно опасно пробил - вошёл он в штрафную и с близкого расстояния проверил на прочность Хендерсона.

24' Бейи классно на фланге обезвредил Леау. Сульшер с тревожным видом пребывает на скамейке запасных и переговаривается с Кэрриком.

23' Владеет мячом Хендерсон. Голкипер "Юнайтед" здорово подменяет травмированного Де Хеа - в трёх играх АПЛ англичанин не пропустил ни единого гола.

22' Кьер вновь с мячом - датчанин отдал на Калабрию, и дальше дошёл снаряд до штрафной площади Хендерсона. Ничего не получилось у "Милана".

21' "Манчестер Юнайтед" часто играет по воздуху сегодня, а "Милан", напротив, старается атаковать через низ.

20' Последовал заброс в сторону Диаса, дошёл мяч до Кессье, но атака заглохла - Кьеру пришлось начинать новый выпад за счёт паса на короткую дистанцию.

19' "Красные дьяволы" перехватили инициативу - передачу в сторону Фернандеша ловко заблокировал Далот.

18' Опасно! Теллес исполнил удар со штрафной точки, и мяч пролетел над перекладиной! Доннарумма для вида подпрыгнул, но кардинально это не влияло на ситуацию.

17' Против Теллеса грязно сыграл Салемакерс. Бельгиец даже не извинился перед бразильским защитником "Юнайтед". Жёлтая карточка для Алексиса.

17' Слишком много остановок в сегодняшней игре, и из-за этого теряет она целостность. Ван-Биссака конструирует атаку через Фернандеша, с которым всё в порядке.

16' На газоне лежит Фернандеш и держится за ногу. Не хотелось бы Сульшеру терять лидера на 16-й минуте матча.

15' "Милан" последние минуты проводит возле владений Хендерсона. Вбрасывает из-за боковой линии Ван-Биссака.

14' Слишком сильно со штрафной точки исполнил Крунич, а во второй фазе атаки Салемакерс неточно послал мяч в сторону Леау.

13' С чистого листа начинают команды. Крунич приземлился на газон после небольшого толчка в спину со стороны Гринвуда.

12' Судья решил посмотреть повтор. Показалось ему, что рукой подыграл себе Кессье. Да, действительно Франку попал снаряд в руку ниже плеча.

11' Гол забил Кессье, отлично ворвавшись в штрафную площадь "Манчестер Юнайтед", но судья отменил взятие ворот.

10' Пиоли, находясь в технической зоне, подсказывает своим игрокам. "Красные дьяволы" часто ошибаются в передачах - Крунич перехватил снаряд.

9' Ого! Какой удар от Марсьяля! Принял на грудь мяч французский форвард, сложился и в падении исполнил - Доннарумма с трудом перевёл снаряд на угловой.

8' Пока в спокойном темпе складывается матч. Ни "Юнайтед", ни "Милан" не близки к голу.

7' "Юнайтед" в атаке - Гринвуд пытался финтом избавиться от опеки, но защита "россонери" чётко сыграла и вынесла мяч на безопасное расстояние.

6' Гол забил Леау, однако боковой судья зафиксировал офсайд у португальца. Здорово форвард "Милана" открылся и прошёл сквозь двух защитников.

5' Гринвуд на газоне оказался после контакта с Кессье. Африканец совсем немного подтолкнул англичанина, и судья обошёлся без "горчичника".

4' Вбросили гости мяч из-за боковой линии, пошла атака через Салемакерса, но бельгиец решил подключить Далота.

3' "Милан" пока чаще держит мяч, но "Юнайтед" неплохо действует на перехватах.

2' "Манчестер Юнайтед" играет в красно-белой форме, в то время как гости появились на поле в чёрно-белой амуниции.