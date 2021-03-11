Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Олд Траффорд
Милан
12' Undefined phrase: football_event_Кесси Франк
18' Желтая карточкаСалемакерс Алексис
27
Теллес
Алекс
24
Кьяер
Симон
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
21
Диас
Брахим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
-
30 Бишоп НатанВратарь
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
74 Шортайр ШолаНападающий
-
19 Диалло АмадНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|2
|0.67
|2.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.33
|3.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.33
|4.
|Фред Сантос
|0
|0
|5.
|Байи Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Йенс
|3
|0.33
|2.
|Диас Брахим
|3
|0.33
|3.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.22
|4.
|Далот Диогу
|1
|0.11
|5.
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.11
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.11
|7.
|Крунич Раде
|1
|0.11
|8.
|Леау Рафаэл
|1
|0.11
|9.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.11
|10.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|11.
|Ребич Анте
|0
|0
|12.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|13.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|1
|0
|2.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|3.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|4.
|Уильямс Брендон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|2.
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|3.
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|4.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|5.
|Манджукич Марио
|1
|0
|6.
|Крунич Раде
|1
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|8.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|9.
|Диас Брахим
|1
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|0
|11.
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Милан
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Милан
Исход игры
Манчестер Юнайтед
83.7% (139)
Ничья
12% (20)
Милан
4.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.25% (98)
Меньше
38.75% (62)
Обе команды забьют
Да
68.75% (110)
Нет
31.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
51.2% (85)
2:0 Манчестер Юнайтед
14.5% (24)
1:0 Манчестер Юнайтед
13.3% (22)
1:1 Ничья
7.8% (13)
1:2 Милан
3.6% (6)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:1 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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