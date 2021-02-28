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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 2 1
2. Рэшфорд Маркус 1 0.5
3. Джеймс Дэниэл 1 0.5
4. Фред Сантос 0 0
5. Байи Эрик 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 3 0.38
2. Диас Брахим 3 0.38
3. Кастильехо Самуэль 2 0.25
4. Далот Диогу 1 0.13
5. Тео Эрнандес 1 (1) 0.13
6. Чалханоглу Хакан 1 0.13
7. Крунич Раде 1 0.13
8. Леау Рафаэл 1 0.13
9. Кесси Франк 1 (1) 0.13
10. Ибрагимович Златан 0 0
11. Ребич Анте 0 0
12. Беннасер Исмаэль 0 0
13. Салемакерс Алексис 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 1 0
2. Линделоф Виктор 1 0
3. Уан-Биссака Аарон 1 0
4. Уильямс Брендон 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 2 0
2. Доннарумма Джанлуиджи 2 0
3. Ибрагимович Златан 1 0
4. Манджукич Марио 1 0
5. Крунич Раде 1 0
6. Кастильехо Самуэль 1 0
7. Беннасер Исмаэль 1 0
8. Диас Брахим 1 0
9. Тонали Сандро 1 0
10. Салемакерс Алексис 1 0
11. Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Милан 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда
Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Международный кубок чемпионов Милан 1:1 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 4:0 Милан Лига чемпионов Милан 2:3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.69 4.00 5.75
Бонус: 10 000 ₽ 1.67 3.95 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.98 5.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.10 5.30
  1.68 4.00 5.27

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 5.15 1.16 3.48 1.30 2.33 1.60 1.87 2.08 1.45 2.69 1.28 3.60 1.15 5.20
3.85 1.26 3.00 1.40 2.00 1.82 1.58 2.40 1.39 3.00 1.14 5.60
9.70 1.02 8.80 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.05 1.94 1.55 2.45 1.36 3.04 1.16 4.95 1.11 5.50 1.01 9.80
13.00 1.01 9.30 1.04 3.90 1.27 3.05 1.39 2.05 1.83 1.83 2.05 1.61 2.44 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 10.00 0.00 16.50
4.03 1.26 3.13 1.39 2.40 1.61 2.05 1.83 1.81 2.06 1.58 2.46 1.47 2.81 1.38 3.15 1.14 6.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.61 1.46 1.68 2.22 1.32 3.32 1.13 6.05
3.00 1.36 2.00 1.76 1.45 2.65 1.10 6.20
3.04 1.38 2.04 1.78 1.47 2.68 1.16 5.40 1.11 6.70
2.02 1.79 1.45 2.75 1.15 5.50
3.20 1.38 2.63 1.52 2.06 1.82 1.64 2.33 1.46 2.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.60 1.27 2.12 1.71 1.54 2.40 1.25 3.94
4.20 1.21 1.76 1.99 1.21 4.10
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.92
1.81 1.93
1.83 2.01
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
4.50 1.18
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
3.35 1.30
3.35 1.30
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Милан

Исход игры
Манчестер Юнайтед
81.3% (39)
Ничья
14.6% (7)
Милан
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (33)
Меньше
28.26% (13)
Обе команды забьют
Да
82.61% (38)
Нет
17.39% (8)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
62.5% (30)
1:1 Ничья
10.4% (5)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.3% (4)
2:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (3)
1:2 Милан
4.2% (2)
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