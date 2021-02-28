Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|2
|1
|2.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.5
|3.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.5
|4.
|Фред Сантос
|0
|0
|5.
|Байи Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Йенс
|3
|0.38
|2.
|Диас Брахим
|3
|0.38
|3.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.25
|4.
|Далот Диогу
|1
|0.13
|5.
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.13
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.13
|7.
|Крунич Раде
|1
|0.13
|8.
|Леау Рафаэл
|1
|0.13
|9.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.13
|10.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|11.
|Ребич Анте
|0
|0
|12.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|13.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|1
|0
|2.
|Линделоф Виктор
|1
|0
|3.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|4.
|Уильямс Брендон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|2.
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|3.
|Ибрагимович Златан
|1
|0
|4.
|Манджукич Марио
|1
|0
|5.
|Крунич Раде
|1
|0
|6.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|7.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|8.
|Диас Брахим
|1
|0
|9.
|Тонали Сандро
|1
|0
|10.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|11.
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Милан
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Милан
Исход игры
Манчестер Юнайтед
81.3% (39)
Ничья
14.6% (7)
Милан
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (33)
Меньше
28.26% (13)
Обе команды забьют
Да
82.61% (38)
Нет
17.39% (8)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
62.5% (30)
1:1 Ничья
10.4% (5)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.3% (4)
2:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (3)
1:2 Милан
4.2% (2)
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