Выпад киевского "Динамо" завершается безадресным пасом Виталия Миколенко в штрафную площадку. Даже не смотрел защитник хозяев, куда отдаёт пас, на инстинктах действовал.

Да что же такое. Был шанс у "Динамо" убежать в стремительную контратаку, но снова дело завершается не самым удачным пасом. Шапаренко решил развить наступление левым краем, но выполнить передачу в темп на Миколенко не смог.

Падает Жерсон Родригес перед чужой штрафной площадкой, но Майкл Оливер сразу показывает, что нужно подниматься.

Тонко решил сыграть Чуквезе, но, как известно, где тонко, там и рвётся. Сейчас так и случилось. Прострелил с правого края Чуквезе низом на набегающего из глубины поля партнёра, но успел вмешаться защитник "Динамо" и мяч перехватил.

Два игрока английской Премьер-лиги в прошлом Капу и Фойт совместными усилиями остановили Шапаренко, но сделали это при помощи фола, а затем Этьен ещё и наступил на руку Николаю, не специально, разумеется.

36' Корнер в исполнении киевского клуба опасным не получился, внимательно сыграли в защите футболисты испанского клуба.

35' Кедзёра подаёт с правого фланга, совсем немного не хватает Виктору Цыганкову, чтобы нанести удар. Но атака не заканчивается, корнер для "Динамо" после удара по своим воротам от Капу.

34' Цыганков оказался с мячом на правом фланге около углового флажка, но выполнить подачу возможности не было, пришлось играть назад.

33' "Жёлтая субмарина" забила гол, а теперь пытается не дать сопернику быстро ответить, владея мячом по всей ширине поля.

31' Казалось, "Динамо" вошло в игру и стало действовать лучше, но одна атака гостей, и мяч в воротах. Однако, главное не унывать, ещё вагон и маленькая тележка времени.

30' Гол. 0-1. Торрес. Херард Морено прострелил с левого края штрафной площади на дальний угол вратарской, откуда пустые ворота поразил Пау Торрес.

29' Трибуны начинают свистеть, когда гости встречаются с мячом. Неточный пас в штрафную площадь выполнил Чуквезе. Может и подействовал свист, психологическое давление, как никак.

28' Главное, не пропустить говорил Вукоевич? Вот как прижали хозяева своего оппонента, который не может даже за мяч зацепиться. Киевляне вьют кружева перед чужой штрафной площадью, но нужно до удара дело довести.

27' Родригес, ну как так? Просто что-то невразумительное выполнил Жерсон Родригес. Дошёл с мячом до штрафной площадки, а затем отдал пас на Шапаренко, вернее, думал, что на Шапаренко, а на самом деле метрах в двух от Николая покатил игровой снаряд.

26' Открылся под передачу Буяльский, мог выходить 1 на 1 с Рульи, но пас Виктора Цыганкова получился слишком сильным. Вышел вратарь "Вильярреала" и выбил мяч.

25' Альфонсо Педраса получает карточку под цвет формы. Не по правилам крайний защитник "Вильярреала" остановил рывок Виктора Цыганкова по правому флангу.

25' Работа для Бущана, чтобы не замёрз. Педраса выполнил мягкую подачу во вратарскую с левого края, а вышеупомянутый Георгий Бущан вышел и забрал мяч.

24' Всё в порядке со стражем ворот гостей. Херонимо Рульи продолжает встречу после помощи медиков. Можно и дальше демонстрировать свои способности.

23' После спасения своей команды, Рульи оказывается на газоне. Болезненный удар получил голкипер "Вильярреала" после контакта с Родригесом.

22' Отлично придумали хозяева. Цыганков забросил мяч на правый край на Родригеса. Жерсон догнал мяч и пробил, но спас свою команду Херонимо Рульи.

21' Три футболиста в жёлтых цветах остановили рывок Виктора Цыганкова, но сделали это только при помощи фола. Стандарт для киевлян.

20' Вот и "Динамо" начинает поддавливать, чем вынуждает соперника выбивать мяч за боковую линию - это Пау Торрес подчистил в собственной штрафной площади.

19' Эх, классно сыграл Родригес, обыграл один в один Фойта, а затем выполнил слишком сильный пас на левый фланг на Буяльского.

18' Обмениваются ошибками в передачах команды. Видно, что стараются играть максимально надёжно, но часто это завершается потерей. Лучшее - враг хорошего.

17' Угловой в исполнении испанского клуба к опасности не приводит, удар так и не состоялся, а затем ещё и фол в атаке был зафиксирован, Пау Торрес нарушил правила на Илье Забарном.

16' Снова много свободы получает Тригерос в чужой штрафной площади. На сей раз Мануэль прострелил с правого края, но первым на мяче оказался Бущан, отразивший игровой снаряд на корнер.

15' Этьен Капу на газоне, в результате чего поединок был остановлен. Капу пострадал в единоборстве с Жерсоном Родригесом.

14' Позиционная атака "Динамо" отходит от ворот соперника, а мяч докатывается до Бущана. Максимально прагматично стараются действовать хозяева.

13' Всё в пользу "Динамо" сейчас сложилось. Сначала сыграл рукой Кедзёра после прострела Педрасы - арбитр не заметил, а затем ещё и фол со стороны того же Альфонсо был зафиксирован.

12' Сейчас Виктор Цыганков уже выполнил передачу вперёд, пытаясь обострить, но перестарался - не успел к мячу подключившийся к атаке Кедзёра.

11' Виктор Цыганков с мячом на правом фланге, ищет варианты для обострения, а их нет. Вынужден Виктор играть назад, разводя руками.

10' Сам пострадавший берётся за исполнение штрафного удара, но, на счастье местным болельщикам, делает это неудачно - в стенку попадает.

9' Первая желтая карточка в нашем поединке, её получает Сергей Сидорчук за фол перед собственной штрафной площадкой на Парехо.

8' Достойный момент от "Динамо". Цыганков выиграл позицию у Педрасы и пробил головой с линии вратарской, но не попал в створ. Классную подачу с левого фланга выполнил Родригес.

7' Перед матчем помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич сказал, что главная задача - не пропустить. Стало быть, 0-0 устроят "столичных". Но это же не значит, что нужно сидеть в обороне все 90 минут, пока именно этим занимаются хозяева.

6' Трибуны начинают включаться, скандируют "Динамо", "Динамо". Действительно, пора бы и хозяевам себя проявить в атаке, пока их на чужой половине поля мы не видим.

5' ОЙ-ОЙ-ОЙ, ОПАСНО! Испанцы прощают оборону "Динамо", которая сейчас сыграла ужасно. Забыли Тригероса на правом крае штрафной площади, вследствие чего в касание с лёта пробил Мануэль, но не попал в створ.

4' Педраса продемонстрировал активные движения на левом фланге, потанцевал вокруг мяча, а затем выполнил подачу, но мяч от защитника "Динамо" отправился на корнер.

3' Цыганков прыгает на одной ноге, Педраса и вовсе сидит на газоне - это всё последствия столкновения футболистов, накладка произошла.

2' Первая атака гостей прерывается свистком арбитра, в положении вне игры на левом фланге оказался Херард Морено.