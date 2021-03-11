  1. Футбол
  2. Матчи
Динамо Киев
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Вильярреал
0'
10' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
24' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
0:1
31' Гол
Торрес Пау II
41'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
22
Родригес
Жерсон
41
Беседин
Артём
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
5
Парехо
Даниэль
25
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
11
Чуквезе
Саму
17
Алькасер
Пако
7
Морено
Херард
Динамо Киев
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

10'
Сидорчук Сергей
 
24'
 
Педраса Альфонсо
31'
0:1
Торрес Пау II
(Морено Херард)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 2 0.67
2. Цыганков Виктор 0 0
3. Миколенко Виталий 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.56
2. Бакка Карлос 3 0.33
3. Морено Херард 2 (1) 0.22
4. Баэна Алехандро 2 0.22
5. Ниньо Фер 2 0.22
6. Кубо Такефуса 1 0.11
7. Чуквезе Саму 1 0.11
8. Фойт Хуан 1 0.11
9. Пино Йереми 1 0.11
10. Парехо Даниэль 0 0
11. Коста Хауме 0 0
12. Тригерос Мануэль 0 0
13. Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 0
2. Беседин Артём 1 0
3. Шапаренко Николай 1 0
4. Миколенко Виталий 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Коклен Франсис 2 0
2. Фунес Мори 2 0
3. Пенья Рубен 2 0
4. Альбиоль Рауль 1 0
5. Иборра Висенте 1 0
6. Педраса Альфонсо 1 0
7. Коста Хауме 1 0
8. Фойт Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Вильярреал 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев
Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    41'
    Два игрока английской Премьер-лиги в прошлом Капу и Фойт совместными усилиями остановили Шапаренко, но сделали это при помощи фола, а затем Этьен ещё и наступил на руку Николаю, не специально, разумеется. 
  • 40'
    Тонко решил сыграть Чуквезе, но, как известно, где тонко, там и рвётся. Сейчас так и случилось. Прострелил с правого края Чуквезе низом на набегающего из глубины поля партнёра, но успел вмешаться защитник "Динамо" и мяч перехватил. 
  • Судья
    39'
    Падает Жерсон Родригес перед чужой штрафной площадкой, но Майкл Оливер сразу показывает, что нужно подниматься.
  • 38'
    Да что же такое. Был шанс у "Динамо" убежать в стремительную контратаку, но снова дело завершается не самым удачным пасом. Шапаренко решил развить наступление левым краем, но выполнить передачу в темп на Миколенко не смог. 
  • 37'
    Выпад киевского "Динамо" завершается безадресным пасом Виталия Миколенко в штрафную площадку. Даже не смотрел защитник хозяев, куда отдаёт пас, на инстинктах действовал. 

Бонус 5 000 руб.
от букмекера




Бонус 1 000 руб.
от букмекера



  • 36'
    Корнер в исполнении киевского клуба опасным не получился, внимательно сыграли в защите футболисты испанского клуба. 
  • Угловой
    35'
    Кедзёра подаёт с правого фланга, совсем немного не хватает Виктору Цыганкову, чтобы нанести удар. Но атака не заканчивается, корнер для "Динамо" после удара по своим воротам от Капу.
  • 34'
    Цыганков оказался с мячом на правом фланге около углового флажка, но выполнить подачу возможности не было, пришлось играть назад. 
  • 33'
    "Жёлтая субмарина" забила гол, а теперь пытается не дать сопернику быстро ответить, владея мячом по всей ширине поля. 
  • 31'
    Казалось, "Динамо" вошло в игру и стало действовать лучше, но одна атака гостей, и мяч в воротах. Однако, главное не унывать, ещё вагон и маленькая тележка времени. 
  • Описание гола
    30'
    Гол. 0-1. Торрес. Херард Морено прострелил с левого края штрафной площади на дальний угол вратарской, откуда пустые ворота поразил Пау Торрес. 
  • 29'
    Трибуны начинают свистеть, когда гости встречаются с мячом. Неточный пас в штрафную площадь выполнил Чуквезе. Может и подействовал свист, психологическое давление, как никак. 
  • 28'
    Главное, не пропустить говорил Вукоевич? Вот как прижали хозяева своего оппонента, который не может даже за мяч зацепиться. Киевляне вьют кружева перед чужой штрафной площадью, но нужно до удара дело довести. 
  • 27'
    Родригес, ну как так? Просто что-то невразумительное выполнил Жерсон Родригес. Дошёл с мячом до штрафной площадки, а затем отдал пас на Шапаренко, вернее, думал, что на Шапаренко, а на самом деле метрах в двух от Николая покатил игровой снаряд.
  • Опасный момент
    26'
    Открылся под передачу Буяльский, мог выходить 1 на 1 с Рульи, но пас Виктора Цыганкова получился слишком сильным. Вышел вратарь "Вильярреала" и выбил мяч. 
  • Желтая карточка
    25'
    Альфонсо Педраса получает карточку под цвет формы. Не по правилам крайний защитник "Вильярреала" остановил рывок Виктора Цыганкова по правому флангу. 
  • 25'
    Работа для Бущана, чтобы не замёрз. Педраса выполнил мягкую подачу во вратарскую с левого края, а вышеупомянутый Георгий Бущан вышел и забрал мяч. 
  • 24'
    Всё в порядке со стражем ворот гостей. Херонимо Рульи продолжает встречу после помощи медиков. Можно и дальше демонстрировать свои способности. 
  • Травма, повреждение
    23'
    После спасения своей команды, Рульи оказывается на газоне. Болезненный удар получил голкипер "Вильярреала" после контакта с Родригесом. 
  • Опасный момент
    22'
    Отлично придумали хозяева. Цыганков забросил мяч на правый край на Родригеса. Жерсон догнал мяч и пробил, но спас свою команду Херонимо Рульи. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Три футболиста в жёлтых цветах остановили рывок Виктора Цыганкова, но сделали это только при помощи фола. Стандарт для киевлян. 
  • 20'
    Вот и "Динамо" начинает поддавливать, чем вынуждает соперника выбивать мяч за боковую линию - это Пау Торрес подчистил в собственной штрафной площади. 
  • 19'
    Эх, классно сыграл Родригес, обыграл один в один Фойта, а затем выполнил слишком сильный пас на левый фланг на Буяльского. 
  • 18'
    Обмениваются ошибками в передачах команды. Видно, что стараются играть максимально надёжно, но часто это завершается потерей. Лучшее - враг хорошего.
  • Фол, нарушение
    17'
    Угловой в исполнении испанского клуба к опасности не приводит, удар так и не состоялся, а затем ещё и фол в атаке был зафиксирован, Пау Торрес нарушил правила на Илье Забарном. 
  • Угловой
    16'
    Снова много свободы получает Тригерос в чужой штрафной площади. На сей раз Мануэль прострелил с правого края, но первым на мяче оказался Бущан, отразивший игровой снаряд на корнер.
  • Травма, повреждение
    15'
    Этьен Капу на газоне, в результате чего поединок был остановлен. Капу пострадал в единоборстве с Жерсоном Родригесом. 
  • 14'
    Позиционная атака "Динамо" отходит от ворот соперника, а мяч докатывается до Бущана. Максимально прагматично стараются действовать хозяева.
  • Фол, нарушение
    13'
    Всё в пользу "Динамо" сейчас сложилось. Сначала сыграл рукой Кедзёра после прострела Педрасы - арбитр не заметил, а затем ещё и фол со стороны того же Альфонсо был зафиксирован. 
  • 12'
    Сейчас Виктор Цыганков уже выполнил передачу вперёд, пытаясь обострить, но перестарался - не успел к мячу подключившийся к атаке Кедзёра. 
  • 11'
    Виктор Цыганков с мячом на правом фланге, ищет варианты для обострения, а их нет. Вынужден Виктор играть назад, разводя руками. 
  • 10'
    Сам пострадавший берётся за исполнение штрафного удара, но, на счастье местным болельщикам, делает это неудачно - в стенку попадает. 
  • Желтая карточка
    9'
    Первая желтая карточка в нашем поединке, её получает Сергей Сидорчук за фол перед собственной штрафной площадкой на Парехо. 
  • Опасный момент
    8'
    Достойный момент от "Динамо". Цыганков выиграл позицию у Педрасы и пробил головой с линии вратарской, но не попал в створ. Классную подачу с левого фланга выполнил Родригес. 
  • 7'
    Перед матчем помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич сказал, что главная задача - не пропустить. Стало быть, 0-0 устроят "столичных". Но это же не значит, что нужно сидеть в обороне все 90 минут, пока именно этим занимаются хозяева.
  • 6'
    Трибуны начинают включаться, скандируют "Динамо", "Динамо". Действительно, пора бы и хозяевам себя проявить в атаке, пока их на чужой половине поля мы не видим.
  • Опасный момент
    5'
    ОЙ-ОЙ-ОЙ, ОПАСНО! Испанцы прощают оборону "Динамо", которая сейчас сыграла ужасно. Забыли Тригероса на правом крае штрафной площади, вследствие чего в касание с лёта пробил Мануэль, но не попал в створ.
  • Угловой
    4'
    Педраса продемонстрировал активные движения на левом фланге, потанцевал вокруг мяча, а затем выполнил подачу, но мяч от защитника "Динамо" отправился на корнер.
  • Травма, повреждение
    3'
    Цыганков прыгает на одной ноге, Педраса и вовсе сидит на газоне - это всё последствия столкновения футболистов, накладка произошла.
  • Офсайд
    2'
    Первая атака гостей прерывается свистком арбитра, в положении вне игры на левом фланге оказался Херард Морено.
  • Первый тайм начался
    1'
    В Киеве начинается первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местным "Динамо" и испанским "Вильярреалом".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.88 3.26 2.14
Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.40 1.96
Бонус: 5 000 ₽ 3.92 3.28 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 3.05 2.12
  4.45 3.25 1.96

Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.09 3.52 1.30 2.60 1.55 1.89 2.01 1.45 2.67 1.24 4.10 1.13 5.95 1.05 10.00 1.01 16.00
8.60 1.07 3.15 1.36 2.38 1.59 1.73 2.12 1.27 3.80 1.09 7.60
7.00 1.06 5.80 1.11 2.69 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.70
5.55 1.14 4.05 1.23 2.15 1.70 1.58 2.35 1.75 2.15 1.35 3.15 1.13 5.80 1.10 6.80 1.05 7.71 1.04 8.36 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
8.04 1.10 2.61 1.53 2.27 1.68 1.93 1.96 1.66 2.30 1.51 2.65 1.46 2.87 1.22 4.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.26 1.69 1.45 2.81 1.21 4.44 1.06 8.80
2.65 1.45 1.74 2.02 1.35 3.05 1.07 7.40
2.53 1.52 1.65 2.24 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50 1.06 7.27 1.04 8.35
2.33 1.63 1.92 1.94 1.48 2.72 1.32 3.48 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.77 1.47 1.72 2.04 1.39 3.13 1.14 5.70
3.60 1.26 2.45 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.25 1.33 2.15 1.70 1.50 2.55 1.15 4.65 1.10 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.84
1.91 1.83
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
5.53 1.15
4.90 1.15
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.02 1.24
3.65 1.25
4.44 1.20
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Динамо Киев 0:1 Вильярреал онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Динамо Киев 0:1 Вильярреал

Исход игры
Динамо Киев
25.8% (42)
Ничья
37.4% (61)
Вильярреал
36.8% (60)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (67)
Меньше
57.05% (89)
Обе команды забьют
Да
75.64% (118)
Нет
24.36% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (53)
1:2 Вильярреал
17.8% (29)
2:1 Динамо Киев
16.6% (27)
0:1 Вильярреал
9.8% (16)
1:0 Динамо Киев
4.3% (7)
0:0 Ничья
3.1% (5)
2:0 Динамо Киев
2.5% (4)
0:2 Вильярреал
2.5% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 