Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Вильярреал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|2
|1
|2.
|Цыганков Виктор
|0
|0
|3.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.63
|2.
|Бакка Карлос
|3
|0.38
|3.
|Морено Херард
|2 (1)
|0.25
|4.
|Баэна Алехандро
|2
|0.25
|5.
|Ниньо Фер
|2
|0.25
|6.
|Кубо Такефуса
|1
|0.13
|7.
|Чуквезе Саму
|1
|0.13
|8.
|Фойт Хуан
|1
|0.13
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.13
|10.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|11.
|Коста Хауме
|0
|0
|12.
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|13.
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беседин Артём
|1
|0
|2.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|3.
|Миколенко Виталий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|2
|0
|2.
|Фунес Мори
|2
|0
|3.
|Пенья Рубен
|2
|0
|4.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|5.
|Иборра Висенте
|1
|0
|6.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|7.
|Коста Хауме
|1
|0
|8.
|Фойт Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Вильярреал
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев
Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =6 -5Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев - Вильярреал
Исход игры
Динамо Киев
24.4% (11)
Ничья
44.4% (20)
Вильярреал
31.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (19)
2:1 Динамо Киев
17.8% (8)
1:2 Вильярреал
17.8% (8)
0:1 Вильярреал
4.4% (2)
0:2 Вильярреал
4.4% (2)
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