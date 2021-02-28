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Динамо Киев
 
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Стадион:
Вильярреал

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 2 1
2. Цыганков Виктор 0 0
3. Миколенко Виталий 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.63
2. Бакка Карлос 3 0.38
3. Морено Херард 2 (1) 0.25
4. Баэна Алехандро 2 0.25
5. Ниньо Фер 2 0.25
6. Кубо Такефуса 1 0.13
7. Чуквезе Саму 1 0.13
8. Фойт Хуан 1 0.13
9. Пино Йереми 1 0.13
10. Парехо Даниэль 0 0
11. Коста Хауме 0 0
12. Тригерос Мануэль 0 0
13. Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Беседин Артём 1 0
2. Шапаренко Николай 1 0
3. Миколенко Виталий 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Коклен Франсис 2 0
2. Фунес Мори 2 0
3. Пенья Рубен 2 0
4. Альбиоль Рауль 1 0
5. Иборра Висенте 1 0
6. Педраса Альфонсо 1 0
7. Коста Хауме 1 0
8. Фойт Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Вильярреал 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев
Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Динамо Киев 24.4% (11)
    X 44.4% (20)
    Вильярреал 31.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Вильярреал
    4.31
    3.62
    2.01
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      4.12 3.62 2.01
    Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.40 1.96
    Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.60 1.99
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.40 1.94
      4.31 3.40 1.96

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.30 1.06 4.06 1.24 2.70 1.47 1.99 1.95 1.54 2.48 1.31 3.46 1.18 4.92 1.07 8.30
    8.60 1.07 3.15 1.36 2.38 1.59 1.73 2.12 1.27 3.80 1.09 7.60
    8.10 1.04 7.00 1.07 3.04 1.36 2.32 1.61 1.75 2.20 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.20
    9.20 1.03 6.80 1.08 3.15 1.38 2.33 1.64 1.94 1.92 1.72 2.20 1.35 3.20 1.27 3.95 1.11 7.10 1.08 7.50 1.01 13.50 0.00 12.50 0.00 21.00
    3.22 1.36 2.81 1.46 2.38 1.62 1.94 1.93 1.70 2.21 1.53 2.59 1.26 4.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.28 1.63 1.51 2.56 1.24 4.04 1.08 7.50
    2.65 1.45 1.74 2.02 1.35 3.05 1.07 7.40
    2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
    1.74 2.08 1.36 3.20 1.10 7.10
    2.79 1.47 2.28 1.67 1.77 2.13 1.49 2.73 1.35 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.95 1.40 1.82 1.99 1.40 2.95 1.17 4.98
    3.60 1.26 2.45 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
    2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.78
    1.91 1.83
    1.95 1.89
    Букмекер Да Нет
    5.05 1.17
    4.90 1.15
    5.00 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    3.65 1.25
    3.70 1.25
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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Вильярреал

    Исход игры
    Динамо Киев
    24.4% (11)
    Ничья
    44.4% (20)
    Вильярреал
    31.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.2% (19)
    2:1 Динамо Киев
    17.8% (8)
    1:2 Вильярреал
    17.8% (8)
    0:1 Вильярреал
    4.4% (2)
    0:2 Вильярреал
    4.4% (2)
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