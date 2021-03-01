Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Динамо Загреб
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Карлос
|6
|0.75
|2.
|Лукас Моура
|4
|0.5
|3.
|Бэйл Гарет
|3 (1)
|0.38
|4.
|Сон Хынмин
|3
|0.38
|5.
|Алли Деле
|2 (1)
|0.25
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.25
|7.
|Кейн Гарри
|1
|0.13
|8.
|Уинкс Гарри
|1
|0.13
|9.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|10.
|Ламела Эрик
|0
|0
|11.
|Дэвис Бен
|0
|0
|12.
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|13.
|Скарлетт Дейн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петкович Бруно
|4 (1)
|0.5
|2.
|Майер Ловро
|2
|0.25
|3.
|Оршич Мислав
|2
|0.25
|4.
|Атьемвен Айяйи
|2
|0.25
|5.
|Иванушец Лука
|1
|0.13
|6.
|Кастрати Лирим
|1
|0.13
|7.
|Гвардиол Йошко
|1
|0.13
|8.
|Адеми Ариян
|0
|0
|9.
|Якич Кристиян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|3.
|Алли Деле
|2
|0
|4.
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|5.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|6.
|Лукас Моура
|1
|0
|7.
|Дэвис Бен
|1
|0
|8.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|9.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|3
|0
|2.
|Франьич Бартол
|3
|0
|3.
|Майер Ловро
|2
|0
|4.
|Гавранович Марио
|1
|0
|5.
|Леовац Марин
|1
|0
|6.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|7.
|Якич Кристиян
|1
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|Динамо Загреб
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =2 -6Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +16 =1 -3Динамо Загреб 2:0 Риека Динамо Загреб 2:0 Славен Динамо Загреб 3:0 Славен Динамо Загреб 1:0 Краснодар
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Динамо Загреб
Исход игры
Тоттенхэм
91.3% (42)
Ничья
6.5% (3)
Динамо Загреб
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
45.45% (20)
Нет
54.55% (24)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
32.6% (15)
2:1 Тоттенхэм
26.1% (12)
1:0 Тоттенхэм
10.9% (5)
3:1 Тоттенхэм
10.9% (5)
3:0 Тоттенхэм
8.7% (4)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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