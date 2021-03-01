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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Динамо Загреб

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 6 0.75
2. Лукас Моура 4 0.5
3. Бэйл Гарет 3 (1) 0.38
4. Сон Хынмин 3 0.38
5. Алли Деле 2 (1) 0.25
6. Ло Чельсо Джовани 2 0.25
7. Кейн Гарри 1 0.13
8. Уинкс Гарри 1 0.13
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Ламела Эрик 0 0
11. Дэвис Бен 0 0
12. Н'Домбеле Тангай 0 0
13. Скарлетт Дейн 0 0
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петкович Бруно 4 (1) 0.5
2. Майер Ловро 2 0.25
3. Оршич Мислав 2 0.25
4. Атьемвен Айяйи 2 0.25
5. Иванушец Лука 1 0.13
6. Кастрати Лирим 1 0.13
7. Гвардиол Йошко 1 0.13
8. Адеми Ариян 0 0
9. Якич Кристиян 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Доэрти Мэтт 2 0
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
3. Алли Деле 2 0
4. Сиссоко Мусса 1 0
5. Алдервейрельд Тоби 1 0
6. Лукас Моура 1 0
7. Дэвис Бен 1 0
8. Санчес Давинсон 1 0
9. Н'Домбеле Тангай 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Франьич Бартол 3 0
3. Майер Ловро 2 0
4. Гавранович Марио 1 0
5. Леовац Марин 1 0
6. Теофил-Катерин Кевин 1 0
7. Якич Кристиян 1 0
8. Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4)
 Динамо Загреб 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Динамо Загреб 2:0 Риека Динамо Загреб 2:0 Славен Динамо Загреб 3:0 Славен Динамо Загреб 1:0 Краснодар
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм 4:0 Динамо Загреб Лига Европы
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Тоттенхэм 91.3% (42)
    X 6.5% (3)
    Динамо Загреб 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Динамо Загреб
    1.44
    5.21
    7.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.43 5.15 7.90
    Бонус: 10 000 ₽ 1.41 5.00 7.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.05 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.20 7.60
      1.40 5.21 7.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.85 1.10 4.20 1.23 2.82 1.43 2.17 1.80 1.66 2.22 1.41 2.90 1.24 4.02 1.13 5.85
    4.80 1.19 2.38 1.59 1.88 1.93 1.56 2.45 1.22 4.30 1.08 8.00
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.40 1.64 1.83 1.98 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.25 1.05 7.20 1.05 7.60
    17.50 0.00 11.00 1.02 4.60 1.18 3.85 1.27 2.41 1.61 2.15 1.75 1.89 1.97 1.72 2.12 1.55 2.46 1.27 3.65 1.20 4.30 1.08 7.00 1.06 7.60 1.01 13.00
    5.18 1.18 2.44 1.59 2.16 1.74 1.89 1.98 1.68 2.26 1.55 2.55 1.21 4.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.04 1.38 1.86 1.94 1.42 2.87 1.18 4.80
    3.45 1.28 2.36 1.55 1.57 2.30 1.15 5.00
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
    2.35 1.59 1.58 2.39 1.22 4.30
    3.10 1.40 2.45 1.59 1.85 2.03 1.59 2.45 1.40 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.18 1.23 2.38 1.58 1.70 2.15 1.35 3.20
    4.90 1.16 1.97 1.78 1.29 3.40
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.45 2.75 1.28 3.68
    3.05 1.35 1.97 1.78 1.45 2.55 1.29 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.92
    1.80 1.94
    1.85 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    4.20 1.20
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.38 1.32
    3.20 1.32
    3.20 1.32
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Динамо Загреб

    Исход игры
    Тоттенхэм
    91.3% (42)
    Ничья
    6.5% (3)
    Динамо Загреб
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (20)
    Нет
    54.55% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    32.6% (15)
    2:1 Тоттенхэм
    26.1% (12)
    1:0 Тоттенхэм
    10.9% (5)
    3:1 Тоттенхэм
    10.9% (5)
    3:0 Тоттенхэм
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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