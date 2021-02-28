Гранада
Позже
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Мольде
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эррера Янгель
|2
|0.25
|2.
|Суарес Луис III
|2
|0.25
|3.
|Мачис Дарвин
|1
|0.13
|4.
|Монторо Анхель
|1
|0.13
|5.
|Кенеди Роберт
|1
|0.13
|6.
|Соро Альберто
|1
|0.13
|7.
|Видаль Молина
|1
|0.13
|8.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|9.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|10.
|Милья Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.38
|2.
|Эллингсен Мартин
|3
|0.38
|3.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.38
|4.
|Омойджуфано Охи
|3 (1)
|0.38
|5.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.13
|6.
|David Datro Fofana
|1
|0.13
|7.
|Риса Бирк
|0
|0
|8.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|9.
|Джеймс Леке
|0
|0
|10.
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|11.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монторо Анхель
|3
|0
|2.
|Санчес Герман
|3
|0
|3.
|Эррера Янгель
|3
|0
|4.
|Фулкье Димитри
|2
|0
|5.
|Мачис Дарвин
|2
|0
|6.
|Силва Руи
|2
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|8.
|Суарес Луис III
|2
|0
|9.
|Перес Неуэн
|2
|0
|10.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|11.
|Гоналон Максим
|1
|0
|12.
|Видаль Молина
|1
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|14.
|Виктор Диаз
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Этеки Ян
|1
|0
|17.
|Нева Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|2.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|3.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|4.
|Риса Бирк
|2
|0
|5.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|7.
|Линде Андреас
|1
|0
|8.
|Синюан Шерифф
|1
|0
|9.
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|Мольде
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|42.86% (6)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада
Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис
Мольде Последние 20 матчей: +14 =3 -3Хоффенхайм 0:2 Мольде Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог
Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
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1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Гранада - Мольде
Исход игры
Гранада
81% (34)
Ничья
16.7% (7)
Мольде
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.71% (13)
Меньше
68.29% (28)
Обе команды забьют
Да
46.34% (19)
Нет
53.66% (22)
Популярный счёт
2:1 Гранада
26.2% (11)
2:0 Гранада
26.2% (11)
1:0 Гранада
23.8% (10)
1:1 Ничья
14.3% (6)
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