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Гранада
 
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Стадион:
Мольде

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррера Янгель 2 0.25
2. Суарес Луис III 2 0.25
3. Мачис Дарвин 1 0.13
4. Монторо Анхель 1 0.13
5. Кенеди Роберт 1 0.13
6. Соро Альберто 1 0.13
7. Видаль Молина 1 0.13
8. Фулкье Димитри 0 0
9. Пуэртас Антонио 0 0
10. Милья Луис 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 3 0.38
2. Эллингсен Мартин 3 0.38
3. Андерсен Эйрик Улланд 3 0.38
4. Омойджуфано Охи 3 (1) 0.38
5. Хуссейн Эцаз 1 0.13
6. David Datro Fofana 1 0.13
7. Риса Бирк 0 0
8. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
9. Джеймс Леке 0 0
10. Эурснес Фредрик 0 0
11. Хёуген Кристоффер 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 3 0
2. Санчес Герман 3 0
3. Эррера Янгель 3 0
4. Фулкье Димитри 2 0
5. Мачис Дарвин 2 0
6. Силва Руи 2 0
7. Дуарте Домингуш 2 0
8. Суарес Луис III 2 0
9. Перес Неуэн 2 0
10. Кенеди Роберт 1 0
11. Гоналон Максим 1 0
12. Видаль Молина 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Виктор Диаз 1 0
15. Милья Луис 1 0
16. Этеки Ян 1 0
17. Нева Карлос 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Грегерсен Стиан 3 0
2. Эурснес Фредрик 2 0
3. Эллингсен Мартин 2 0
4. Риса Бирк 2 0
5. Кнутсон Эрлинг 1 0
6. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
7. Линде Андреас 1 0
8. Синюан Шерифф 1 0
9. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 22.22% (2) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 0
 Мольде 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 42.86% (6) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада
Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис
Мольде Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Хоффенхайм 0:2 Мольде Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог
Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Мольде от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Гранада 81% (34)
    X 16.7% (7)
    Мольде 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Мольде
    1.49
    4.90
    8.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.49 4.84 7.30
    Бонус: 10 000 ₽ 1.47 4.60 6.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.90 7.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.40 8.00
      1.44 4.55 7.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.95 1.13 3.70 1.28 2.52 1.52 1.98 1.96 1.54 2.47 1.34 3.24 1.18 4.82 1.10 7.10
    4.40 1.22 2.19 1.69 1.73 2.13 1.47 2.70 1.18 4.90 1.06 9.20
    11.75 1.01 10.50 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.20 1.75 1.69 2.17 1.44 2.69 1.20 4.20 1.14 4.75 1.03 8.30
    14.50 0.00 10.00 1.03 4.10 1.23 3.25 1.33 2.14 1.73 1.94 1.91 1.71 2.21 1.42 2.75 1.20 4.30 1.16 4.90 1.05 8.40 1.04 9.00 0.00 15.00
    4.52 1.22 2.63 1.52 2.19 1.71 1.95 1.92 1.70 2.22 1.55 2.55 1.44 2.85 1.16 5.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.79 1.44 1.75 2.08 1.36 3.15 1.16 5.35
    3.25 1.31 2.20 1.63 1.51 2.44 1.13 5.40
    3.32 1.33 2.30 1.62 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
    2.14 1.71 1.48 2.60 1.16 5.00
    2.83 1.46 2.22 1.70 1.74 2.19 1.51 2.65 1.34 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.20 1.67 1.61 2.32 1.30 3.52
    4.50 1.18 1.86 1.88 1.25 3.75
    4.60 1.20 3.26 1.34 1.84 1.96 1.39 3.00 1.24 4.05
    3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.81
    1.85 1.89
    1.88 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.64 1.20
    4.40 1.18
    4.70 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.52 1.30
    3.35 1.30
    3.30 1.29
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    Прогнозы на матч Гранада - Мольде

    Исход игры
    Гранада
    81% (34)
    Ничья
    16.7% (7)
    Мольде
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.71% (13)
    Меньше
    68.29% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    46.34% (19)
    Нет
    53.66% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Гранада
    26.2% (11)
    2:0 Гранада
    26.2% (11)
    1:0 Гранада
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
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