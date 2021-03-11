Дошли гости до правого края штрафной, после чего размяли своей подачей Стекеленбурга.

Очень много грубости стало на футбольном поле. Искры летят, борьба на каждом участке. Возможно, скоро наступит время карточек.

Да, были у "Аякса" опасные моменты, получается у них больше в атаке, нежели у соперника. Вот только мяч в сетку упорно не летит.

Успокоилась немного игра. При этом "Аякс" продолжает больше времени проводить с мячом.

39' Наконец-то игроки из Швейцарии перехватили мяч, но перекатывают его близко к центру поля, особо не стремясь обострять.

38' Устают швейцарцы от беспрестанной необходимости обороняться. Будто не хватает им сил уже.

37' Тадич наносит удар по воротам с левого угла вратарской, мяч низом летел, в итоге оказался в руках у голкипера.

36' Элиа размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

35' "Янг Бойз" робко атакует, но все это как-то от лукавого. "Аякс" игру держит под своим контролем. Всё-таки более классная команда.

34' Мохамед Али не мог продолжить игру из-за повреждения. Вместо него теперь Зесигер.

33' Сулеймани получает по ногам на левом фланге.

32' Впервые швейцарцы, хотя бы на минуту, перевели игру на чужую половину поля. Но быстрая потеря. Соперник снова с мячом.

31' Концовка первого тайма у нас. Не скажешь, что тайм прошел на одном дыхании, с моментами не так всё интересно, но команды стараются. Особенно это касается "Аякса".

30' Подача Гравенберха нашла голову Мартинеса, который отправил мяч выше цели.

29' Тадич получает по ногам, Лустенбергер был не прав.

28' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Аякса", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

27' Подачами из глубины уже "Янг Бойз" вскрыть защиту противника. Только вот никакой остроты не возникает.

26' Как только хозяева перекрыли все зоны, так у "Янг Бойз" и проблемы возникают. Сложно выйти со совей половины поля. А просто никому и не будет.

25' Стекеленбург за половину первого тайма очень редко касается мяча, ударов нет вообще, только лишь слабые забросы.

24' "Аякс" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

23' Тадича завалили у центрального круга. Сулеймани мог за срыв атаки и жёлтую получить.

22' Статистика по владению мячом уже 75 на 25, назревает гол в ворота швейцарского коллектива.

21' Нереса поймали сейчас в офсайдную ловушку. Прав арбитр из Италии.

20' Хозяева продолжают держать мяч по всей красоте. Это у них неплохо получается, но надо думать о забитых мячах.

19' Хозяева прессингуют по всей ширине поля, "Янг Бойз" сейчас выглядит очень по-детски.

18' Влетает мяч в сетку с внешней стороны после удара Нереса метров с 12. Ещё один опасный момент у ворот гостей.

17' Швейцарцы садятся все глубже. Давление растет, а мяч практически не покидает окрестностей штрафной Февра. Очень хочет победить "Аякс".

16' Гийом Февр отбивает неприятный удар по своим воротам, а это обострял Гравенберх с левого угла штрафной.

15' Игроки "Аякса" уже владеют мячом в 2 раза больше, чем гости, 68 на 32. Впечатляет.

14' Хозяева смотрятся хорошо. Давят иногда прилично, получается неплохо. Когда же точные удары придут?

13' Чуть было не влетает мяч в ворота гостей, Тадич с правого края штрафной навесил на голову Антони, который переправлял круглого в дальний угол, но игровой снаряд летит рядом со штангой.

12' Немного улеглись страсти. Спала волна агрессивности со стороны "Аякса".

11' Херардо Сеоане требует от команды максимум выжимать. Конечно, оседать у своих ворот - дело гиблое.

10' "Аякс" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

9' И к 10 минуте 58% времени держится мяч у подопечных Эрика тен Хага, а толку от этого очень мало.

8' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

7' А вот и первый опасный момент к нам заглянул. Атака "Аякса" через левый фланг, последовал прострел на Антони, который с 7 метров пробил точно во вратаря. Хотя можно сказать, что и Февр выручил.

6' Команды в дебюте никуда не торопятся. Катают себе мяч в центре поля и присматриваются друг к другу.

5' Тадич падает у центрального круга. Судья фиксирует очередной нарушение.

4' Очень много борьбы и пауз. Те самые вылазки по флангам то и дело приводят к аутам и взаимным потерям. Пока только такая толкотня.

3' Довольно много борьбы в центре поля, команды жестко сталкиваются в районе полузащиты.

2' Обслуживает встречу Марко Гуида. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Мартинес у центрального круга.

1' "Аякс" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в жёлто-черной футболисты "Янг Бойз".