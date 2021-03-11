Аякс
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Янг Бойз
15
Ренсх
Девайн
39
Антони
10
Тадич
Душан
91
Февр
Гийом
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Классен Дэви
|1
|0.33
|2.
|Броббей Брайан
|1
|0.33
|3.
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.33
|4.
|Нерес Давид
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (2)
|0.44
|2.
|Фасснахт Кристиан
|3
|0.33
|3.
|Сибачо Жордан
|3
|0.33
|4.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.22
|5.
|Гаудино Джанлука
|1
|0.11
|6.
|Элиа Мешак
|1
|0.11
|7.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.11
|8.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|9.
|Лефор Жордан
|0
|0
|10.
|Шпильман Марвин
|0
|0
|11.
|Хефти Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|2.
|Альварес Эдсон
|1
|0
|3.
|Нерес Давид
|1
|0
|4.
|Броббей Брайан
|1
|0
|5.
|Ренсх Девайн
|1
|0
|6.
|Тимбер Юррьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|1
|2.
|Али Мохамед
|1
|1
|3.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|4.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|5.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|6.
|Лефор Жордан
|1
|0
|7.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|8.
|Элиа Мешак
|1
|0
|9.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|25% (1)
|0
|0
|0
|0
|75% (3)
|Янг Бойз
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +16 =3 -1Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =5 -1Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз
Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс 0:0 Янг Бойз
Исход игры
Аякс
96.3% (157)
Ничья
1.8% (3)
Янг Бойз
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.42% (116)
Меньше
26.58% (42)
Обе команды забьют
Да
71.52% (113)
Нет
28.48% (45)
Популярный счёт
2:1 Аякс
44.8% (73)
3:1 Аякс
20.9% (34)
2:0 Аякс
19.6% (32)
1:0 Аякс
3.7% (6)
3:0 Аякс
3.1% (5)
1:1 Ничья
1.8% (3)
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