  1. Футбол
  2. Матчи
Аякс
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Янг Бойз
0' 42'
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
10
Тадич
Душан
7
Нерес
Давид
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Аякс
4-3-3
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

34'
 
Зесигер Седрик
Али Мохамед

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Классен Дэви 1 0.33
2. Броббей Брайан 1 0.33
3. Тадич Душан 1 (1) 0.33
4. Нерес Давид 1 0.33
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.44
2. Фасснахт Кристиан 3 0.33
3. Сибачо Жордан 3 0.33
4. Мамбимби Феликс 2 0.22
5. Гаудино Джанлука 1 0.11
6. Элиа Мешак 1 0.11
7. Сулеймани Миралем 1 0.11
8. Эбишер Мишель 0 0
9. Лефор Жордан 0 0
10. Шпильман Марвин 0 0
11. Хефти Сильван 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Блинд Дэйли 1 0
2. Альварес Эдсон 1 0
3. Нерес Давид 1 0
4. Броббей Брайан 1 0
5. Ренсх Девайн 1 0
6. Тимбер Юррьен 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Нсаме Жан-Пьер 1 1
2. Али Мохамед 1 1
3. Эбишер Мишель 2 0
4. Сулеймани Миралем 1 0
5. Гаудино Джанлука 1 0
6. Лефор Жордан 1 0
7. Зесигер Седрик 1 0
8. Элиа Мешак 1 0
9. Мамбимби Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 25% (1) 0 0 0 0 75% (3)
 Янг Бойз 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль
Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз
Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 44'
    Успокоилась немного игра. При этом "Аякс" продолжает больше времени проводить с мячом.
  • 43'
    Да, были у "Аякса" опасные моменты, получается у них больше в атаке, нежели у соперника. Вот только мяч в сетку упорно не летит.
  • Фол, нарушение
    42'
    Очень много грубости стало на футбольном поле. Искры летят, борьба на каждом участке. Возможно, скоро наступит время карточек.
  • Фол, нарушение
    41'
    Тадич фолит у центрального круга.
  • 40'
    Дошли гости до правого края штрафной, после чего размяли своей подачей Стекеленбурга.

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  • 39'
    Наконец-то игроки из Швейцарии перехватили мяч, но перекатывают его близко к центру поля, особо не стремясь обострять.
  • 38'
    Устают швейцарцы от беспрестанной необходимости обороняться. Будто не хватает им сил уже.
  • Опасный момент
    37'
    Тадич наносит удар по воротам с левого угла вратарской, мяч низом летел, в итоге оказался в руках у голкипера.
  • 36'
    Элиа размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • 35'
    "Янг Бойз" робко атакует, но все это как-то от лукавого. "Аякс" игру держит под своим контролем. Всё-таки более классная команда.
  • Замена
    34'
    Мохамед Али не мог продолжить игру из-за повреждения. Вместо него теперь Зесигер.
  • Фол, нарушение
    33'
    Сулеймани получает по ногам на левом фланге.
  • 32'
    Впервые швейцарцы, хотя бы на минуту, перевели игру на чужую половину поля. Но быстрая потеря. Соперник снова с мячом.
  • 31'
    Концовка первого тайма у нас. Не скажешь, что тайм прошел на одном дыхании, с моментами не так всё интересно, но команды стараются. Особенно это касается "Аякса".
  • 30'
    Подача Гравенберха нашла голову Мартинеса, который отправил мяч выше цели.
  • Фол, нарушение
    29'
    Тадич получает по ногам, Лустенбергер был не прав.
  • 28'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Аякса", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 27'
    Подачами из глубины уже "Янг Бойз" вскрыть защиту противника. Только вот никакой остроты не возникает.
  • 26'
    Как только хозяева перекрыли все зоны, так у "Янг Бойз" и проблемы возникают. Сложно выйти со совей половины поля. А просто никому и не будет.
  • 25'
    Стекеленбург за половину первого тайма очень редко касается мяча, ударов нет вообще, только лишь слабые забросы.
  • Угловой
    24'
    "Аякс" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • Фол, нарушение
    23'
    Тадича завалили у центрального круга. Сулеймани мог за срыв атаки и жёлтую получить.
  • 22'
    Статистика по владению мячом уже 75 на 25, назревает гол в ворота швейцарского коллектива.
  • Офсайд
    21'
    Нереса поймали сейчас в офсайдную ловушку. Прав арбитр из Италии.
  • 20'
    Хозяева продолжают держать мяч по всей красоте. Это у них неплохо получается, но надо думать о забитых мячах.
  • 19'
    Хозяева прессингуют по всей ширине поля, "Янг Бойз" сейчас выглядит очень по-детски.
  • Опасный момент
    18'
    Влетает мяч в сетку с внешней стороны после удара Нереса метров с 12. Ещё один опасный момент у ворот гостей.
  • 17'
    Швейцарцы садятся все глубже. Давление растет, а мяч практически не покидает окрестностей штрафной Февра. Очень хочет победить "Аякс".
  • Опасный момент
    16'
    Гийом Февр отбивает неприятный удар по своим воротам, а это обострял Гравенберх с левого угла штрафной.
  • 15'
    Игроки "Аякса" уже владеют мячом в 2 раза больше, чем гости, 68 на 32. Впечатляет.
  • 14'
    Хозяева смотрятся хорошо. Давят иногда прилично, получается неплохо. Когда же точные удары придут?
  • Опасный момент
    13'
    Чуть было не влетает мяч в ворота гостей, Тадич с правого края штрафной навесил на голову Антони, который переправлял круглого в дальний угол, но игровой снаряд летит рядом со штангой.
  • 12'
    Немного улеглись страсти. Спала волна агрессивности со стороны "Аякса".
  • 11'
    Херардо Сеоане требует от команды максимум выжимать. Конечно, оседать у своих ворот - дело гиблое.
  • Угловой
    10'
    "Аякс" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 9'
    И к 10 минуте 58% времени держится мяч у подопечных Эрика тен Хага, а толку от этого очень мало.
  • Угловой
    8'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • Опасный момент
    7'
    А вот и первый опасный момент к нам заглянул. Атака "Аякса" через левый фланг, последовал прострел на Антони, который с 7 метров пробил точно во вратаря. Хотя можно сказать, что и Февр выручил.
  • 6'
    Команды в дебюте никуда не торопятся. Катают себе мяч в центре поля и присматриваются друг к другу.
  • Фол, нарушение
    5'
    Тадич падает у центрального круга. Судья фиксирует очередной нарушение.
  • 4'
    Очень много борьбы и пауз. Те самые вылазки по флангам то и дело приводят к аутам и взаимным потерям. Пока только такая толкотня.
  • 3'
    Довольно много борьбы в центре поля, команды жестко сталкиваются в районе полузащиты.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу Марко Гуида. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Мартинес у центрального круга.
  • 1'
    "Аякс" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в жёлто-черной футболисты "Янг Бойз".
  • Первый тайм начался
    Прозвучал стартовый свисток на "Йохан Кройф Арена". С центра поля встречу начал "Аякс".
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! На связи Амстердам, именно здесь и пройдет первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между "Аяксом" и "Янг Бойз". Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
    • Прогнозы 163
    Аякс 96.3% (157)
    X 1.8% (3)
    Янг Бойз 1.8% (3)
    Все прогнозы
    1.61 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Янг Бойз
    1.64
    4.40
    6.80
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.62 4.31 5.52
Бонус: 10 000 ₽ 1.64 4.20 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.40 5.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.70 6.80
  1.55 4.28 5.77

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.40 1.09 4.84 1.18 3.04 1.38 2.43 1.59 1.94 1.96 1.58 2.44 1.27 3.54 1.16 5.15 1.07 8.40
4.60 1.20 2.27 1.64 1.79 2.03 1.51 2.55 1.20 4.60 1.07 8.60
12.75 1.00 13.50 1.00 4.85 1.13 4.15 1.20 2.43 1.51 1.94 1.86 1.61 2.45 1.29 3.60 1.22 4.10 1.07 6.70 1.05 6.75
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 1.52 2.52 2.18 1.73 1.23 4.05 1.76 2.14 1.17 4.90 1.04 8.44 1.03 9.07 1.03 9.15 1.09 6.60 1.02 11.50 1.01 12.00
5.07 1.19 2.74 1.48 2.21 1.71 1.93 1.95 1.69 2.25 1.46 2.83 1.66 2.30 1.53 2.59 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.36 1.30 2.03 1.79 1.47 2.68 1.22 4.24
3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.38 1.13 5.40
4.25 1.22 2.79 1.44 1.67 2.21 1.29 3.60 1.17 4.90
1.42 2.85 1.05 9.50 1.03 12.00 1.04 8.22 1.03 9.27
2.01 1.85 1.65 2.29 1.30 3.62 1.74 2.15 1.51 2.61 1.34 3.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.58 1.20 2.50 1.53 1.78 2.04 1.39 3.15
4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.55
5.30 1.17 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
5.05 1.13 3.80 1.22 2.10 1.67 1.58 2.52 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.54
1.67 2.12
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.48 1.35
4.00 1.22
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.58 1.50
3.00 1.36
3.25 1.47
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Прогнозы на матч Аякс 0:0 Янг Бойз

Исход игры
Аякс
96.3% (157)
Ничья
1.8% (3)
Янг Бойз
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.42% (116)
Меньше
26.58% (42)
Обе команды забьют
Да
71.52% (113)
Нет
28.48% (45)
Популярный счёт
2:1 Аякс
44.8% (73)
3:1 Аякс
20.9% (34)
2:0 Аякс
19.6% (32)
1:0 Аякс
3.7% (6)
3:0 Аякс
3.1% (5)
1:1 Ничья
1.8% (3)
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