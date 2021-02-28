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Аякс
 
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Стадион:
Янг Бойз

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Классен Дэви 1 0.5
2. Броббей Брайан 1 0.5
3. Тадич Душан 1 (1) 0.5
4. Нерес Давид 1 0.5
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.5
2. Фасснахт Кристиан 3 0.38
3. Сибачо Жордан 3 0.38
4. Мамбимби Феликс 2 0.25
5. Гаудино Джанлука 1 0.13
6. Элиа Мешак 1 0.13
7. Сулеймани Миралем 1 0.13
8. Эбишер Мишель 0 0
9. Лефор Жордан 0 0
10. Шпильман Марвин 0 0
11. Хефти Сильван 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Блинд Дэйли 1 0
2. Альварес Эдсон 1 0
3. Нерес Давид 1 0
4. Броббей Брайан 1 0
5. Ренсх Девайн 1 0
6. Тимбер Юррьен 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Нсаме Жан-Пьер 1 1
2. Али Мохамед 1 1
3. Эбишер Мишель 2 0
4. Сулеймани Миралем 1 0
5. Гаудино Джанлука 1 0
6. Лефор Жордан 1 0
7. Зесигер Седрик 1 0
8. Элиа Мешак 1 0
9. Мамбимби Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 25% (1) 0 0 0 0 75% (3)
 Янг Бойз 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль
Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз
Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Аякс 91.3% (42)
    X 4.3% (2)
    Янг Бойз 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Янг Бойз
    1.68
    4.37
    5.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.68 4.36 5.25
    Бонус: 10 000 ₽ 1.64 4.20 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.33 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.30 5.20
      1.63 4.37 5.15

    Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.40 1.11 3.98 1.25 2.67 1.47 2.07 1.88 1.60 2.34 1.37 3.09 1.21 4.44 1.11 6.40
    4.60 1.20 2.27 1.64 1.79 2.03 1.51 2.55 1.20 4.60 1.07 8.60
    12.50 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.30 1.69 1.76 2.06 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.05 7.60
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.60 1.20 3.65 1.31 2.31 1.66 2.06 1.81 1.81 2.07 1.50 2.60 1.25 3.90 1.19 4.40 1.07 7.50 1.06 8.20 1.01 14.50
    4.72 1.21 2.82 1.46 2.34 1.63 2.06 1.82 1.76 2.12 1.58 2.47 1.46 2.79 1.17 5.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.91 1.41 1.80 2.01 1.39 3.00 1.17 5.10
    3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.38 1.13 5.40
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    2.23 1.66 1.53 2.55 1.19 4.90
    2.90 1.44 2.28 1.67 1.77 2.14 1.53 2.59 1.36 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.94 1.25 2.28 1.63 1.66 2.22 1.32 3.38
    4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.55
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.35 1.30 1.94 1.80 1.45 2.65 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.02
    1.67 2.12
    1.72 2.17
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    4.00 1.22
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.12 1.36
    3.00 1.36
    2.90 1.38
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    Прогнозы на матч Аякс - Янг Бойз

    Исход игры
    Аякс
    91.3% (42)
    Ничья
    4.3% (2)
    Янг Бойз
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    41.3% (19)
    2:0 Аякс
    23.9% (11)
    3:1 Аякс
    13% (6)
    1:0 Аякс
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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