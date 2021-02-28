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Олимпиакос
 
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Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 1 0.5
2. Хассан Ахмед 1 0.5
3. М'Вила Янн 1 0.5
4. Бухалакис Андреас 1 0.5
5. Масурас Гиоргос 1 0.5
6. Вальбуэна Матьё 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.38
2. Уиллок Джо 3 0.38
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.38
4. Нкетиа Эдди 3 0.38
5. Балогун Фоларин 2 0.25
6. Сака Букайо 1 0.13
7. Смит-Роу Эмил 1 0.13
8. Нелсон Райс 1 0.13
9. Мари Пабло 1 0.13
10. Ляказетт Александр 1 0.13
11. Луис Давид 1 0.13
12. Эльнени Мохамед 1 0.13
13. Тирни Киран 1 0.13
14. Виллиан Боргес 0 0
15. Седрик Соареш 0 0
16. Бельерин Эктор 0 0
17. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Лала Кенни 1 0
2. Брума Арминду 1 0
3. Дрэгер Мохамед 1 0
4. Масурас Гиоргос 1 0
5. Ба Уссейну 1 0
6. Рябчук Олег 1 0
7. Цолакис Костас 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Мустафи Шкодран 1 0
3. Лено Бернд 1 0
4. Седрик Соареш 1 0
5. Луис Давид 1 0
6. Эльнени Мохамед 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Смит-Роу Эмил 1 0
9. Нкетиа Эдди 1 0
10. Уиллок Джо 1 0
11. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)
 Арсенал 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 27.27% (6) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Олимпиакос 3:0 Ламия Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос
Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити
Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал 1:2 Олимпиакос Лига Европы Олимпиакос 0:1 Арсенал Лига Европы Олимпиакос 0:3 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 2:3 Олимпиакос Лига чемпионов
Олимпиакос 2:1 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 3:1 Олимпиакос Лига чемпионов Олимпиакос 3:1 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 2:1 Олимпиакос Лига чемпионов Олимпиакос 1:0 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 2:0 Олимпиакос Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Олимпиакос 7.1% (3)
    X 35.7% (15)
    Арсенал 57.1% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Арсенал
    4.20
    3.78
    1.99
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      4.08 3.78 1.98
    Бонус: 10 000 ₽ 3.80 3.55 1.99
    Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.75 1.96
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.60 1.90
      4.19 3.58 1.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.03 4.84 1.18 3.12 1.36 2.25 1.75 1.69 2.17 1.40 2.96 1.24 4.04 1.11 6.40
    9.80 1.06 3.60 1.30 2.75 1.46 1.89 1.92 1.50 2.60 1.35 3.25 1.12 6.20
    9.40 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.35 1.09 5.95 1.01 10.75
    12.00 1.01 8.60 1.06 3.65 1.27 2.80 1.42 2.14 1.71 1.96 1.90 1.75 2.15 1.53 2.60 1.35 3.10 1.16 5.10 1.10 5.80 1.03 9.80 1.02 11.00 0.00 18.00
    3.80 1.28 2.91 1.44 2.27 1.67 1.96 1.91 1.73 2.17 1.52 2.63 1.34 3.34 1.12 6.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.61 2.32 1.29 3.60 1.11 6.45
    2.80 1.40 1.88 1.85 1.41 2.80 1.09 6.60
    3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
    1.94 1.86 1.42 2.75 1.13 5.90
    3.09 1.40 2.53 1.55 1.98 1.89 1.60 2.42 1.43 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.30 1.33 1.98 1.83 1.49 2.62 1.23 4.18
    3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.07 1.19 4.40
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
    2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 1.95
    1.76 1.99
    1.74 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.40 1.18
    4.50 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.44 1.31
    3.30 1.31
    3.20 1.32
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    Прогнозы на матч Олимпиакос - Арсенал

    Исход игры
    Олимпиакос
    7.1% (3)
    Ничья
    35.7% (15)
    Арсенал
    57.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    42.9% (18)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    2:2 Ничья
    9.5% (4)
    2:1 Олимпиакос
    7.1% (3)
    0:1 Арсенал
    7.1% (3)
    0:2 Арсенал
    4.8% (2)
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