Олимпиакос
Позже
Стадион: Караискакис
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.5
|2.
|Хассан Ахмед
|1
|0.5
|3.
|М'Вила Янн
|1
|0.5
|4.
|Бухалакис Андреас
|1
|0.5
|5.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.5
|6.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|3
|0.38
|2.
|Уиллок Джо
|3
|0.38
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.38
|4.
|Нкетиа Эдди
|3
|0.38
|5.
|Балогун Фоларин
|2
|0.25
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.13
|7.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.13
|8.
|Нелсон Райс
|1
|0.13
|9.
|Мари Пабло
|1
|0.13
|10.
|Ляказетт Александр
|1
|0.13
|11.
|Луис Давид
|1
|0.13
|12.
|Эльнени Мохамед
|1
|0.13
|13.
|Тирни Киран
|1
|0.13
|14.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|15.
|Седрик Соареш
|0
|0
|16.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|17.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лала Кенни
|1
|0
|2.
|Брума Арминду
|1
|0
|3.
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|4.
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|5.
|Ба Уссейну
|1
|0
|6.
|Рябчук Олег
|1
|0
|7.
|Цолакис Костас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|3.
|Лено Бернд
|1
|0
|4.
|Седрик Соареш
|1
|0
|5.
|Луис Давид
|1
|0
|6.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|7.
|Парти Томас
|1
|0
|8.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0
|9.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|10.
|Уиллок Джо
|1
|0
|11.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|Арсенал
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =3 -2Олимпиакос 3:0 Ламия Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос
Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =5 -6Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити
Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
Арсенал: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 5
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
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— ?
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1/2 финала
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— ?
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— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Олимпиакос - Арсенал
Исход игры
Олимпиакос
7.1% (3)
Ничья
35.7% (15)
Арсенал
57.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
85.37% (35)
Нет
14.63% (6)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
42.9% (18)
1:1 Ничья
21.4% (9)
2:2 Ничья
9.5% (4)
2:1 Олимпиакос
7.1% (3)
0:1 Арсенал
7.1% (3)
0:2 Арсенал
4.8% (2)
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