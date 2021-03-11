Славия Прага
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Синобо
Глазго Рейнджерс
1:0
7' ГолСтанчу Николае
18
Боржил
Ян
12
Сима
Абдалла
17
Провод
Лукас
16
Кухта
Ян
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
34 Вагнер МатяшВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
61 Кинг ЛеонЗащитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
25 Руф КемарНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сима Абдалла
|4
|0.44
|2.
|Станчу Николае
|2
|0.22
|3.
|Олайинка Питер
|2
|0.22
|4.
|Кухта Ян
|2
|0.22
|5.
|Провод Лукас
|2
|0.22
|6.
|Лингр Ондржей
|1
|0.11
|7.
|Шевчик Петр
|0
|0
|8.
|Голеш Томаш
|0
|0
|9.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|3
|0.33
|2.
|Баришич Борна
|3 (3)
|0.33
|3.
|Кент Райан
|2
|0.22
|4.
|Тавернье Джеймс
|2 (2)
|0.22
|5.
|Арфилд Скотт
|2
|0.22
|6.
|Руф Кемар
|2
|0.22
|7.
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.22
|8.
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0.11
|9.
|Голдсон Коннор
|1
|0.11
|10.
|Камара Глен
|1
|0.11
|11.
|Хаджи Янис
|1
|0.11
|12.
|Арибо Джо
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боржил Ян
|2
|0
|2.
|Коларж Ондржей
|2
|0
|3.
|Провод Лукас
|2
|0
|4.
|Зима Давид
|2
|0
|5.
|Кудела Ондрей
|1
|0
|6.
|Голеш Томаш
|1
|0
|7.
|Станчу Николае
|1
|0
|8.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|9.
|Шевчик Петр
|1
|0
|10.
|Говорка Давид
|1
|0
|11.
|Олайинка Питер
|1
|0
|12.
|Кухта Ян
|1
|0
|13.
|Муса Петар
|1
|0
|14.
|Сима Абдалла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балогун Леон
|3
|0
|2.
|Камара Глен
|2
|0
|3.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|4.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|5.
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|6.
|Джек Райан
|1
|0
|7.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|8.
|Руф Кемар
|1
|0
|9.
|Зунгу Бонгани
|1
|0
|10.
|Баришич Борна
|1
|0
|11.
|Кент Райан
|1
|0
|12.
|Хаджи Янис
|1
|0
|13.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|Глазго Рейнджерс
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =4 -1Славия Прага 2:1 Баник Острава Славия Прага 10:3 Карловы Вары Словацко 2:3 Славия Прага Лестер 0:2 Славия Прага
Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =2 -1Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Глазго Рейнджерс 4:1 Данди Юнайтед
Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 1:2 Глазго Рейнджерс Лех 0:2 Глазго Рейнджерс
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Славия Прага
35.3% (53)
Ничья
37.3% (56)
Глазго Рейнджерс
27.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (68)
Меньше
54.05% (80)
Обе команды забьют
Да
78.38% (116)
Нет
21.62% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (49)
2:1 Славия Прага
21.3% (32)
1:2 Глазго Рейнджерс
16% (24)
1:0 Славия Прага
9.3% (14)
0:1 Глазго Рейнджерс
7.3% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Славия Прага
2.7% (4)
1:3 Глазго Рейнджерс
1.3% (2)
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