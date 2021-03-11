Провод и Станчу возле мяча - второй решился на удар с острого угла, но Макгрегор перевёл мяч на угловой.

"Рейнджерс" выскочил в быструю контру, но Хаджи сделал слабый и неточный пас на забегание Кенту, которого опередил защитник и отвёл угрозу от своих ворот.

Станчу в борьбе с Паттерсоном заработал штрафной для своей команды в метре от углового флажка. Ещё одна возможность для чехов обострить игру.

Станчу выполнил подачу со штрафного, Бах выиграл воздух, но его удар головой получился слабеньким и неточным - мяч опустился на сетку ворот.

Пока возле ворот Коларжа обостряют одни лишь его защитники. На этот раз Зима в "слепую" отдавал назад. Но снова всё обошлось.

29' Баришич остановил не по правилам проход по правому флангу Кухты и получил первую для своей команды жёлтую карточку. А "Славия" получает возможность исполнить опасный штрафной удар.

28' Кудела проверил реакцию своего вратаря. Защитник, не глядя, отдал назад голкиперу, который стоял в противоположном углу, но всё же успел на передачу и выбил мяч в поле.

27' Кухта упускает шикарную возможность, чтобы удвоить счёт. Провод вывел партнера на свидание с вратарём, но тот запутался в собственных ногах при приёме и пробил немного неточно.

25' Стивен Дэвис выполнил навесную подачу в штрафную, но единственным на мяче оказался Сима, который спокойно головой сделал скидку своему вратарю.

24' Шотландцы усилиями Хаджи зарабатывают опасный штрафной удар вблизи ворот "Славии".

23' "Славия" старается начинать атаки длинными передачами, а после найти вариант обыгрыша и удара. Но пока "Рейнджерс" удается неплохо защищаться. За исключением, конечно, того удара издали Станчу.

22' Камара красиво сыграл в подкате и эффективно отобрал мяч у Провода, который рвался к ворота по центру.

21' Кент пытался из центральной зоны бросить в забег по левому флангу Баришича, но тот проиграл борьбу 19-летнему сенегальцу Абдалле Симе.

20' Пока у "Рейнджерс" ничего не получается в атаке. Команда легендарного Стивена Джеррарда быстро теряет мяч после перехода центральной линии и чаще пребывает в роли "отбирающего".

19' Кухта оказался на правом фланге и пытался выполнить точную навесную передачу в штрафную площадь в расчёте на одного из троих своих партнеров. Но мяч, видимо, срезался с ноги игрока "Славии" и вылетел за пределы поля.

18' Кент в одиночку пытался вывести свою команду в атаку, но банально не устоял на ногах и потерял мяч - "Славия" выскочила в контратаку.

17' Хеландер снова стал жертвой настырных чехов. На этот раз на левом фланге защитнику досталось по ногам от Провода.

16' Кухта слишком самоотверженно пошёл в отбор против Хеландера и в районе вратарской уложил на газон стоппера гостей.

15' Морелос пошёл на разговор с арбитром. Нападающему "Рейнджерс" показалось, что против него нарушили правила и он слишком бурно отреагировал на тишину от судьи.

14' "Рейнджерс" усилиями индивидуального мастерства Райана Кента попытался выйти в атаку, но партнеры запал своего левого вингера не поддержали и потеряли мяч.

13' Чехи действительно стали действовать более уверенно. Они сейчас владеют территориальным преимуществом и чаще атакуют. Но тот безумный удар Станчу всё ещё остается единственным в матче.

12' Угловой чехов мог завершиться быстрой контрой для шотландцев. На мяч в центральном круге первым едва не подоспел Стивен Дэвич, но защитник всё же на мгновение опередил хава гостей.

11' Лукас Провод по левому флангу вошёл в штрафную, бил из убойной позиции, но его попытку заблокировал защитник - угловой для "Славии".

10' Арибо как-то грубо и слегка топорно сыграл в борьбе против Кухты. Арбитр разрешил продолжать игру и пока держит свои карточки в кармане.

8' Хозяева получили психологическое преимущество и продолжают идти вперёд. На левом фланге за мяч зацепился Олайинка, но вместо того, чтобы обострить атаку хозяева решили сохранить мяч и перешли в позиционный штурм.

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛАЕ СТАНЧУ! 1:0!



Сработало Станчу решился на дальний удар и застал врасплох Макгрегора. Хозяева открывают счёт первым же ударом по воротам в матче.



6' Капитан "Славии" подбадривает свою команду аплодисментами - действительно, командам стоило бы приниматься за какой-то конструктивный футбол.

5' Морелос нарушил правила в отборе мяча на чужой половине поля. Дюжий нападающий снёс с ног защитника Александра Баха.

4' Макгрегор (который Аллан - не Конор) ошибся при выносе мяча - зажёг свечу вблизи своих ворот, но вратаря "Рейнджерс" подстраховали защитники.

3' На старте матча команды успели обменяться несколькими длинными забросами в расчёте на игру на втором этаже своих нападающих. Но в обоих случаях победителями дуэлей вышли защитники.

2' "Славия" подхватила мяч после попытки застать врасплох хозяев длинной передачей и организовывает свою первую атаку в матче.