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Славия Прага
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
1:0
7' Гол
Станчу Николае
28'
1
Коларж
Ондржей
5
Бах
Александр
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
3
Голеш
Томаш
12
Сима
Абдалла
7
Станчу
Николае
17
Провод
Лукас
9
Олайинка
Питер
16
Кухта
Ян
1
Макгрегор
Аллан
16
Паттерсон
Нэйтан
6
Голдсон
Коннор
5
Хеландер
Филип
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
7
Хаджи
Янис
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
Славия Прага
4-1-4-1
Глазго Рейнджерс
4-3-3

Ход матча

7'
Станчу Николае
(Олайинка Питер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сима Абдалла 4 0.44
2. Станчу Николае 2 0.22
3. Олайинка Питер 2 0.22
4. Кухта Ян 2 0.22
5. Провод Лукас 2 0.22
6. Лингр Ондржей 1 0.11
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 3 0.33
2. Баришич Борна 3 (3) 0.33
3. Кент Райан 2 0.22
4. Тавернье Джеймс 2 (2) 0.22
5. Арфилд Скотт 2 0.22
6. Руф Кемар 2 0.22
7. Иттен Седрик 2 (1) 0.22
8. Паттерсон Нэйтан 1 0.11
9. Голдсон Коннор 1 0.11
10. Камара Глен 1 0.11
11. Хаджи Янис 1 0.11
12. Арибо Джо 1 0.11

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Боржил Ян 2 0
2. Коларж Ондржей 2 0
3. Провод Лукас 2 0
4. Зима Давид 2 0
5. Кудела Ондрей 1 0
6. Голеш Томаш 1 0
7. Станчу Николае 1 0
8. Масопуст Лукаш 1 0
9. Шевчик Петр 1 0
10. Говорка Давид 1 0
11. Олайинка Питер 1 0
12. Кухта Ян 1 0
13. Муса Петар 1 0
14. Сима Абдалла 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Балогун Леон 3 0
2. Камара Глен 2 0
3. Арфилд Скотт 1 0
4. Макгрегор Аллан 1 0
5. Тавернье Джеймс 1 0
6. Джек Райан 1 0
7. Голдсон Коннор 1 0
8. Руф Кемар 1 0
9. Зунгу Бонгани 1 0
10. Баришич Борна 1 0
11. Кент Райан 1 0
12. Хаджи Янис 1 0
13. Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2)
 Глазго Рейнджерс 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Славия Прага 2:1 Баник Острава Славия Прага 10:3 Карловы Вары Словацко 2:3 Славия Прага Лестер 0:2 Славия Прага
Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Глазго Рейнджерс 4:1 Данди Юнайтед
Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 1:2 Глазго Рейнджерс Лех 0:2 Глазго Рейнджерс
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Опасный момент
    35'
    Пока возле ворот Коларжа обостряют одни лишь его защитники. На этот раз Зима в "слепую" отдавал назад. Но снова всё обошлось.
  • 33'
    Станчу выполнил подачу со штрафного, Бах выиграл воздух, но его удар головой получился слабеньким и неточным - мяч опустился на сетку ворот.
  • 32'
    Станчу в борьбе с Паттерсоном заработал штрафной для своей команды в метре от углового флажка. Ещё одна возможность для чехов обострить игру.
  • 31'
    "Рейнджерс" выскочил в быструю контру, но Хаджи сделал слабый и неточный пас на забегание Кенту, которого опередил защитник и отвёл угрозу от своих ворот.
  • Опасный момент
    30'
    Провод и Станчу возле мяча - второй решился на удар с острого угла, но Макгрегор перевёл мяч на угловой.

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  • Желтая карточка
    29'
    Баришич остановил не по правилам проход по правому флангу Кухты и получил первую для своей команды жёлтую карточку. А "Славия" получает возможность исполнить опасный штрафной удар.
  • Опасный момент
    28'
    Кудела проверил реакцию своего вратаря. Защитник, не глядя, отдал назад голкиперу, который стоял в противоположном углу, но всё же успел на передачу и выбил мяч в поле.
  • Опасный момент
    27'
    Кухта упускает шикарную возможность, чтобы удвоить счёт. Провод вывел партнера на свидание с вратарём, но тот запутался в собственных ногах при приёме и пробил немного неточно.
  • 25'
    Стивен Дэвис выполнил навесную подачу в штрафную, но единственным на мяче оказался Сима, который спокойно головой сделал скидку своему вратарю.
  • Фол, нарушение
    24'
    Шотландцы усилиями Хаджи зарабатывают опасный штрафной удар вблизи ворот "Славии".
  • 23'
    "Славия" старается начинать атаки длинными передачами, а после найти вариант обыгрыша и удара. Но пока "Рейнджерс" удается неплохо защищаться. За исключением, конечно, того удара издали Станчу.
  • 22'
    Камара красиво сыграл в подкате и эффективно отобрал мяч у Провода, который рвался к ворота по центру.
  • 21'
    Кент пытался из центральной зоны бросить в забег по левому флангу Баришича, но тот проиграл борьбу 19-летнему сенегальцу Абдалле Симе.
  • 20'
    Пока у "Рейнджерс" ничего не получается в атаке. Команда легендарного Стивена Джеррарда быстро теряет мяч после перехода центральной линии и чаще пребывает в роли "отбирающего".
  • 19'
    Кухта оказался на правом фланге и пытался выполнить точную навесную передачу в штрафную площадь в расчёте на одного из троих своих партнеров. Но мяч, видимо, срезался с ноги игрока "Славии" и вылетел за пределы поля.
  • 18'
    Кент в одиночку пытался вывести свою команду в атаку, но банально не устоял на ногах и потерял мяч - "Славия" выскочила в контратаку.
  • 17'
    Хеландер снова стал жертвой настырных чехов. На этот раз на левом фланге защитнику досталось по ногам от Провода.
  • 16'
    Кухта слишком самоотверженно пошёл в отбор против Хеландера и в районе вратарской уложил на газон стоппера гостей.
  • 15'
    Морелос пошёл на разговор с арбитром. Нападающему "Рейнджерс" показалось, что против него нарушили правила и он слишком бурно отреагировал на тишину от судьи.
  • 14'
    "Рейнджерс" усилиями индивидуального мастерства Райана Кента попытался выйти в атаку, но партнеры запал своего левого вингера не поддержали и потеряли мяч.
  • 13'
    Чехи действительно стали действовать более уверенно. Они сейчас владеют территориальным преимуществом и чаще атакуют. Но тот безумный удар Станчу всё ещё остается единственным в матче.
  • Угловой
    12'
    Угловой чехов мог завершиться быстрой контрой для шотландцев. На мяч в центральном круге первым едва не подоспел Стивен Дэвич, но защитник всё же на мгновение опередил хава гостей.
  • Опасный момент
    11'
    Лукас Провод по левому флангу вошёл в штрафную, бил из убойной позиции, но его попытку заблокировал защитник - угловой для "Славии".
  • 10'
    Арибо как-то грубо и слегка топорно сыграл в борьбе против Кухты. Арбитр разрешил продолжать игру и пока держит свои карточки в кармане.
  • 8'
    Хозяева получили психологическое преимущество и продолжают идти вперёд. На левом фланге за мяч зацепился Олайинка, но вместо того, чтобы обострить атаку хозяева решили сохранить мяч и перешли в позиционный штурм.
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НИКОЛАЕ СТАНЧУ! 1:0!

    Сработало Станчу решился на дальний удар и застал врасплох Макгрегора. Хозяева открывают счёт первым же ударом по воротам в матче.
     
  • 6'
    Капитан "Славии" подбадривает свою команду аплодисментами - действительно, командам стоило бы приниматься за какой-то конструктивный футбол. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Морелос нарушил правила в отборе мяча на чужой половине поля. Дюжий нападающий снёс с ног защитника Александра Баха.
  • 4'
    Макгрегор (который Аллан - не Конор) ошибся при выносе мяча - зажёг свечу вблизи своих ворот, но вратаря "Рейнджерс" подстраховали защитники.
  • 3'
    На старте матча команды успели обменяться несколькими длинными забросами в расчёте на игру на втором этаже своих нападающих. Но в обоих случаях победителями дуэлей вышли защитники.
  • 2'
    "Славия" подхватила мяч после попытки застать врасплох хозяев длинной передачей и организовывает свою первую атаку в матче.
  • Первый тайм начался
    1'
    Овидиу Хацеган даёт сигнал о старте первого тайма. В центре поля начали футболисты "Рейнджерс". Желаем удачи командам и болеем за результативный футбол. Поехали.
  • До матча
  • Представляем бригаду арбитров.

    Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)
    1-й ассистент: Василе Маринеску (Румыния)
    2-й ассистент:  Себастьян Георге (Румыния)
    4-й арбитр:  Иштван Ковач (Румыния)
  • Приветствуем поклонников футбола высшей европейской пробы.
    На сервисе LiveResult матчи Лиги Европы. Сегодня "Славия" сыграет с "Рейнджерс". А текстовую трансляцию для вас ведет Александр Костюк.
    • Прогнозы 150
    Славия Прага 35.3% (53)
    X 37.3% (56)
    Глазго Рейнджерс 27.3% (41)
    Все прогнозы
    1.73 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Славия Прага
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    2.42
    5.07
    3.42
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.42 3.30 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.38 3.42
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.80 10.00
  2.24 3.21 3.47

Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Глазго Рейнджерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.06 3.40 1.32 2.60 1.51 1.81 2.00 1.45 2.80 1.31 3.45 1.11 6.80
7.90 1.04 7.30 1.06 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.33 3.30 1.23 3.98 1.08 6.50 1.06 7.00 1.00 11.00
8.70 1.06 6.50 1.09 5.55 1.14 4.20 1.22 1.98 1.89 2.18 1.68 1.70 2.15 1.60 2.33 1.22 3.85 1.09 5.55 1.06 6.50 1.01 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
3.24 1.37 2.56 1.54 2.18 1.74 1.83 2.05 1.63 2.36 1.47 2.81 1.46 2.84 1.30 3.72 1.11 7.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.81 1.93 1.38 2.90 1.08 6.80
2.72 1.46 1.83 1.98 1.36 3.15 1.11 6.65 1.08 8.00
2.65 1.47 1.74 2.10 1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50
2.48 1.56 2.04 1.83 1.57 2.46 1.37 3.15 1.36 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.45 1.66 2.14 1.17 4.60
3.38 1.32 2.40 1.57 1.55 2.45 1.22 4.25 1.15 5.45
3.25 1.33 2.18 1.68 1.50 2.55 1.16 4.54 1.11 5.58

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
1.93 2.08
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
4.05 1.23
Где смотреть матч Славия Прага 1:0 Глазго Рейнджерс онлайн

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Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Славия Прага
35.3% (53)
Ничья
37.3% (56)
Глазго Рейнджерс
27.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (68)
Меньше
54.05% (80)
Обе команды забьют
Да
78.38% (116)
Нет
21.62% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (49)
2:1 Славия Прага
21.3% (32)
1:2 Глазго Рейнджерс
16% (24)
1:0 Славия Прага
9.3% (14)
0:1 Глазго Рейнджерс
7.3% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Славия Прага
2.7% (4)
1:3 Глазго Рейнджерс
1.3% (2)
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