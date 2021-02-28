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Рома
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 5 0.63
2. Джеко Эдин 3 0.38
3. Верету Жордан 1 (1) 0.13
4. Мхитарян Генрих 1 0.13
5. Перес Бруно 1 0.13
6. Миланезе Томмазо 1 0.13
7. Педро Родригес 1 0.13
8. Перес Карлес 1 0.13
9. Кумбулла Мараш 1 0.13
10. Ибаньес Рожер 1 0.13
11. Калафьори Рикардо 1 0.13
12. Спинаццола Леонардо 0 0
13. Эль-Шаарави Стефан 0 0
14. Пеллегрини Лоренцо 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 1 0.5
2. Тете 1 0.5
3. Мораес Жуниор 1 (1) 0.5
4. Матвиенко Николай 0 0
5. Фернандо Педро 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Фасио Федерико 1 0
6. Мхитарян Генрих 1 0
7. Верету Жордан 1 0
8. Жуан Жезус 1 0
9. Манчини Джанлука 1 0
10. Диавара Амаду 1 0
11. Калафьори Рикардо 1 0
12. Трипи Филиппо 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тайсон Фреда 1 0
2. Марлос Ромеро 1 0
3. Эдуардо Витор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5)
 Шахтёр Донецк 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага
Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив
Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов

Последние игры между собой

Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рома 1:0 Шахтёр Донецк Лига чемпионов Шахтёр Донецк 2:1 Рома Лига чемпионов Шахтёр Донецк 3:0 Рома Лига чемпионов Рома 2:3 Шахтёр Донецк Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
0 Манчестер Юнайтед
0 Милан
0 Динамо Киев
0 Вильярреал
0 Аякс
0 Янг Бойз
0 Славия Прага
0 Глазго Рейнджерс
0 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
0 Гранада
0 Мольде
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.66 4.34 5.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.61 4.30 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.40 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.30 5.30
  1.61 4.35 5.31

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.70 1.10 4.20 1.23 2.71 1.46 2.10 1.85 1.62 2.30 1.38 3.02 1.21 4.32 1.12 6.25
4.60 1.20 2.26 1.64 1.79 2.04 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
13.50 1.00 11.75 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.38 1.72 1.79 2.02 1.49 2.54 1.23 3.80 1.17 4.35 1.05 7.50 1.04 8.10
16.50 0.00 10.50 1.02 4.40 1.21 3.65 1.29 2.31 1.67 2.07 1.84 1.82 2.10 1.49 2.60 1.25 4.00 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
4.77 1.20 2.77 1.48 2.29 1.66 2.04 1.84 1.77 2.12 1.59 2.42 1.48 2.72 1.19 5.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.83 1.97 1.41 2.91 1.18 4.90
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.39 1.13 5.40
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.55
2.25 1.64 1.53 2.48 1.19 4.70
2.95 1.43 2.32 1.65 1.79 2.11 1.55 2.55 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.94 1.25 2.31 1.61 1.67 2.21 1.33 3.32
4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.55
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.26 3.85
3.35 1.30 1.90 1.84 1.44 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.14
1.69 2.09
1.70 2.17
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
4.10 1.21
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
3.00 1.35
3.00 1.36
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Прогнозы на матч Рома - Шахтёр Донецк

Исход игры
Рома
81.8% (36)
Ничья
11.4% (5)
Шахтёр Донецк
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.74% (33)
Меньше
23.26% (10)
Обе команды забьют
Да
86.05% (37)
Нет
13.95% (6)
Популярный счёт
2:1 Рома
61.4% (27)
1:1 Ничья
9.1% (4)
2:0 Рома
9.1% (4)
1:2 Шахтёр Донецк
6.8% (3)
1:0 Рома
4.5% (2)
3:1 Рома
4.5% (2)
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