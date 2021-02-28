Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Шахтёр Донецк
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|5
|0.63
|2.
|Джеко Эдин
|3
|0.38
|3.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.13
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.13
|5.
|Перес Бруно
|1
|0.13
|6.
|Миланезе Томмазо
|1
|0.13
|7.
|Педро Родригес
|1
|0.13
|8.
|Перес Карлес
|1
|0.13
|9.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.13
|10.
|Ибаньес Рожер
|1
|0.13
|11.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.13
|12.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|13.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|14.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|1
|0.5
|2.
|Тете
|1
|0.5
|3.
|Мораес Жуниор
|1 (1)
|0.5
|4.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|5.
|Фернандо Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Фасио Федерико
|1
|0
|6.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|7.
|Верету Жордан
|1
|0
|8.
|Жуан Жезус
|1
|0
|9.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|10.
|Диавара Амаду
|1
|0
|11.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|12.
|Трипи Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|3.
|Эдуардо Витор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =5 -4Олимпик Донецк 0:1 Шахтёр Донецк Агробизнес 1:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Заря Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив
Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов
Последние игры между собой
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Шахтёр Донецк
Исход игры
Рома
81.8% (36)
Ничья
11.4% (5)
Шахтёр Донецк
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.74% (33)
Меньше
23.26% (10)
Обе команды забьют
Да
86.05% (37)
Нет
13.95% (6)
Популярный счёт
2:1 Рома
61.4% (27)
1:1 Ничья
9.1% (4)
2:0 Рома
9.1% (4)
1:2 Шахтёр Донецк
6.8% (3)
1:0 Рома
4.5% (2)
3:1 Рома
4.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!