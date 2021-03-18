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Вильярреал
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Динамо Киев
0' 12'
1
Асенхо
Серхио
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
6
Фунес
Мори
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
22
Родригес
Жерсон
Вильярреал
4-4-2
Динамо Киев
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.5
2. Бакка Карлос 3 0.3
3. Морено Херард 2 (1) 0.2
4. Баэна Алехандро 2 0.2
5. Ниньо Фер 2 0.2
6. Кубо Такефуса 1 0.1
7. Чуквезе Саму 1 0.1
8. Фойт Хуан 1 0.1
9. Альбиоль Рауль 1 0.1
10. Пино Йереми 1 0.1
11. Торрес Пау II 1 0.1
12. Парехо Даниэль 0 0
13. Коста Хауме 0 0
14. Тригерос Мануэль 0 0
15. Эступиньян Первис 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 2 0.5
2. Цыганков Виктор 0 0
3. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 2 0
2. Коклен Франсис 2 0
3. Фунес Мори 2 0
4. Пенья Рубен 2 0
5. Альбиоль Рауль 1 0
6. Иборра Висенте 1 0
7. Капу Этьен 1 0
8. Коста Хауме 1 0
9. Фойт Хуан 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 0
2. Беседин Артём 1 0
3. Шапаренко Николай 1 0
4. Миколенко Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 10% (2) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 30% (6)
 Динамо Киев 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М
Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка
Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев 0:2 Вильярреал Лига Европы
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Мольде
2 Олимпиакос
3 Арсенал
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Гол! 1-0! Морено! Выигрывает позицию Морено и пробивает в левый от себя угол после подачи с правого фланга. 
  • Опасный момент
    13'
    Буяльский! Виталий успел к мячу в штрафную площадку, обыграл вышедшего вратаря, а затем пробил с острого угла, но дотянулся до игрового снаряда Серхио Асенхо и забрал его. 
  • 12'
    Виталий Буяльский выполняет кросс с правого фланга, но партнёров не находит, первый на мяче Рауль Альбиоль. 
  • 11'
    Родригес прессингует Фунеса Мори, но защитник "Вильярреала" играет надёжно, выполняя пас назад на Серхио Асенхо. 
  • Опасный момент
    10'
    Бакка врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает с острого угла - в створ не попадает. 
  • 9'
    Пока ничего не создали в атаке гости, с мячом больше работают футболисты "Вильярреала". 
  • 8'
    Сидорчук встретился с мячом в центре поля, но развить атаку не сумел, никто не открывался, пришлось играть назад на Сироту. 
  • 6'
    Альфонсо Педраса подключается к атаке левым флангом и простреливает низом в штрафную площадь, но там первый на мяче игрок "Динамо". 
  • 5'
    Карлос Де Пена перехватил мяч после передачи Парехо, но не сумел развить атаку, далеко отпустив игровой снаряд. 
  • 4'
    Сразу три игрока "Динамо" прессинговали Педрасу, но Альфонсо сумел выполнить передачу на открытого партнёра. 
  • 3'
    Виктор Цыганков откликнулся на передачу по левому флангу, выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку в центр, но Родригеса опередили защитники "Вильярреала". 
  • 2'
    С центра поля начали хозяева, будем смотреть за их первой атакой в матче. Интересно, как поведут себя гости. Приступят ли сразу к атакам, или начнут осторожно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток на "Эстадио де ла Керамика".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 1.56 4.22 7.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.56 4.10 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.25 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.20 6.40
  1.54 4.16 6.98

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 4.74 1.19 3.08 1.36 2.21 1.78 1.66 2.22 1.38 3.06 1.23 4.16 1.10 6.65
9.80 1.05 3.55 1.30 2.75 1.46 1.88 1.93 1.49 2.65 1.34 3.30 1.12 6.40
9.30 1.02 8.30 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.00
11.50 1.02 8.30 1.05 3.50 1.30 2.70 1.49 2.21 1.72 1.91 1.95 1.73 2.11 1.50 2.70 1.32 3.35 1.14 5.60 1.11 6.10 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 19.00
3.71 1.30 2.81 1.48 2.20 1.72 1.90 1.99 1.68 2.27 1.48 2.81 1.32 3.56 1.11 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.46 1.54 1.58 2.34 1.27 3.76 1.10 6.80
2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.80 1.09 6.60
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
1.88 1.92 1.41 2.95 1.12 6.20
3.02 1.42 2.48 1.59 1.93 1.95 1.57 2.51 1.41 3.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.30 1.30 1.97 1.83 1.48 2.65 1.22 4.28
3.90 1.23 2.70 1.43 1.69 2.10 1.18 4.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.75
2.00 1.75
2.04 1.78
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
5.00 1.15
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.75 1.24
3.65 1.25
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Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Вильярреал
84.2% (128)
Ничья
10.5% (16)
Динамо Киев
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
56.67% (85)
Нет
43.33% (65)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
38.8% (59)
2:0 Вильярреал
23% (35)
1:0 Вильярреал
15.1% (23)
1:1 Ничья
9.9% (15)
3:1 Вильярреал
5.3% (8)
0:2 Динамо Киев
2% (3)
1:2 Динамо Киев
2% (3)
3:0 Вильярреал
2% (3)
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