Вильярреал
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Динамо Киев
11
Чуквезе
Саму
25
Капу
Этьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.5
|2.
|Бакка Карлос
|3
|0.3
|3.
|Морено Херард
|2 (1)
|0.2
|4.
|Баэна Алехандро
|2
|0.2
|5.
|Ниньо Фер
|2
|0.2
|6.
|Кубо Такефуса
|1
|0.1
|7.
|Чуквезе Саму
|1
|0.1
|8.
|Фойт Хуан
|1
|0.1
|9.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.1
|10.
|Пино Йереми
|1
|0.1
|11.
|Торрес Пау II
|1
|0.1
|12.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|13.
|Коста Хауме
|0
|0
|14.
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|15.
|Эступиньян Первис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|2
|0.5
|2.
|Цыганков Виктор
|0
|0
|3.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|2
|0
|2.
|Коклен Франсис
|2
|0
|3.
|Фунес Мори
|2
|0
|4.
|Пенья Рубен
|2
|0
|5.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|6.
|Иборра Висенте
|1
|0
|7.
|Капу Этьен
|1
|0
|8.
|Коста Хауме
|1
|0
|9.
|Фойт Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|2.
|Беседин Артём
|1
|0
|3.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|4.
|Миколенко Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|30% (6)
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М
Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка
Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Динамо Киев
Исход игры
Вильярреал
84.2% (128)
Ничья
10.5% (16)
Динамо Киев
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
56.67% (85)
Нет
43.33% (65)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
38.8% (59)
2:0 Вильярреал
23% (35)
1:0 Вильярреал
15.1% (23)
1:1 Ничья
9.9% (15)
3:1 Вильярреал
5.3% (8)
0:2 Динамо Киев
2% (3)
1:2 Динамо Киев
2% (3)
3:0 Вильярреал
2% (3)
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