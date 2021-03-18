Бакка врывается в штрафную площадку правым краем и пробивает с острого угла - в створ не попадает.

Родригес прессингует Фунеса Мори, но защитник "Вильярреала" играет надёжно, выполняя пас назад на Серхио Асенхо.

Виталий Буяльский выполняет кросс с правого фланга, но партнёров не находит, первый на мяче Рауль Альбиоль.

Буяльский! Виталий успел к мячу в штрафную площадку, обыграл вышедшего вратаря, а затем пробил с острого угла, но дотянулся до игрового снаряда Серхио Асенхо и забрал его.

Гол! 1-0! Морено! Выигрывает позицию Морено и пробивает в левый от себя угол после подачи с правого фланга.

9' Пока ничего не создали в атаке гости, с мячом больше работают футболисты "Вильярреала".

8' Сидорчук встретился с мячом в центре поля, но развить атаку не сумел, никто не открывался, пришлось играть назад на Сироту.

6' Альфонсо Педраса подключается к атаке левым флангом и простреливает низом в штрафную площадь, но там первый на мяче игрок "Динамо".

5' Карлос Де Пена перехватил мяч после передачи Парехо, но не сумел развить атаку, далеко отпустив игровой снаряд.

4' Сразу три игрока "Динамо" прессинговали Педрасу, но Альфонсо сумел выполнить передачу на открытого партнёра.

3' Виктор Цыганков откликнулся на передачу по левому флангу, выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку в центр, но Родригеса опередили защитники "Вильярреала".

2' С центра поля начали хозяева, будем смотреть за их первой атакой в матче. Интересно, как поведут себя гости. Приступят ли сразу к атакам, или начнут осторожно.