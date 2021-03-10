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Вильярреал
 
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Стадион:
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.56
2. Бакка Карлос 3 0.33
3. Морено Херард 2 (1) 0.22
4. Баэна Алехандро 2 0.22
5. Ниньо Фер 2 0.22
6. Кубо Такефуса 1 0.11
7. Чуквезе Саму 1 0.11
8. Фойт Хуан 1 0.11
9. Альбиоль Рауль 1 0.11
10. Пино Йереми 1 0.11
11. Торрес Пау II 1 0.11
12. Парехо Даниэль 0 0
13. Коста Хауме 0 0
14. Тригерос Мануэль 0 0
15. Эступиньян Первис 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 2 0.67
2. Цыганков Виктор 0 0
3. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 2 0
2. Коклен Франсис 2 0
3. Фунес Мори 2 0
4. Пенья Рубен 2 0
5. Альбиоль Рауль 1 0
6. Иборра Висенте 1 0
7. Капу Этьен 1 0
8. Коста Хауме 1 0
9. Фойт Хуан 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 0
2. Беседин Артём 1 0
3. Шапаренко Николай 1 0
4. Миколенко Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 10% (2) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 30% (6)
 Динамо Киев 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М
Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка
Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев 0:2 Вильярреал Лига Европы
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
2 Гранада
0 Мольде
1 Олимпиакос
3 Арсенал
3 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 20 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Вильярреал 79.4% (50)
    X 15.9% (10)
    Динамо Киев 4.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Динамо Киев
    1.56
    4.24
    7.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.55 4.24 7.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.56 4.10 6.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.20 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.90 7.10
      1.54 4.05 7.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.03 4.88 1.18 3.11 1.32 2.23 1.76 1.68 2.19 1.40 2.79 1.24 4.04 1.11 6.50
    9.80 1.05 3.55 1.30 2.75 1.46 1.88 1.93 1.49 2.65 1.34 3.30 1.12 6.40
    9.40 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.68 1.47 1.93 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.35 1.08 6.05 1.00 10.75
    11.00 1.02 8.10 1.05 3.45 1.29 2.70 1.50 2.17 1.74 1.89 1.97 1.73 2.11 1.47 2.70 1.32 3.25 1.14 5.40 1.10 6.20 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 18.50
    3.59 1.31 2.74 1.48 2.18 1.72 1.89 1.97 1.68 2.26 1.47 2.79 1.32 3.53 1.11 7.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.48 1.54 1.60 2.34 1.28 3.66 1.11 6.65
    2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.80 1.09 6.60
    3.00 1.39 1.93 1.87 1.42 2.88 1.13 5.90 1.09 7.30
    1.90 1.90 1.41 2.85 1.13 6.10
    3.02 1.41 2.48 1.57 1.93 1.93 1.57 2.49 1.41 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.00 1.81 1.49 2.62 1.24 4.04
    3.90 1.23 2.70 1.43 1.69 2.10 1.18 4.50
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.28 3.64 1.19 4.70
    2.65 1.45 1.68 2.11 1.28 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.70
    2.00 1.75
    1.99 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    5.00 1.15
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    3.75 1.24
    3.70 1.25
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    Прогнозы на матч Вильярреал - Динамо Киев

    Исход игры
    Вильярреал
    79.4% (50)
    Ничья
    15.9% (10)
    Динамо Киев
    4.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (30)
    Меньше
    51.61% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    61.29% (38)
    Нет
    38.71% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    39.7% (25)
    2:0 Вильярреал
    17.5% (11)
    1:0 Вильярреал
    15.9% (10)
    1:1 Ничья
    15.9% (10)
    3:0 Вильярреал
    3.2% (2)
    3:1 Вильярреал
    3.2% (2)
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