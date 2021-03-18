Орье поле покинул. Вместо него теперь Бергвейн.

Похоже, сломались гости психологически и морально. Опустились руки и идет недоигрывание моментов.

Дамир Крзнар на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Около 10 минут остается до сенсации.

"Динамо" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.

Бергвейн промчался по левому флангу, но упустил мяч за лицевую линию поля.

Первый дополнительный тайм только что стартовал!

Кстати, Дэвис на этот тайм не вышел. Вместо него будет играть Регилон.

Стоянович за фол в атаке получает жёлтую карточку.

"Тоттенхэм" долго возился с мячом в центре поля, а закончилось все неточным пасом за боковую.

Леовац получает пас на правом краю штрафной, но вместо удара он сделал передачу на Атьемвена, который на мяч не успел.

Очередная попытка "Динамо" войти в штрафную прервана. На этот раз свистком судьи, нарушение правил в атаке.

Пока "Тоттенхэм" впереди ничем не отмечается. Команда не может завладеть мячом, чтобы перебираться регулярно на чужую территорию.

А сейчас уже Оршич с нарушением правил мяч отбирает.

Бэйл решается на удар по воротам метров с 27. Ливакович всё контролировал, мяч летит мимо.

Пытается "Тоттенхэм" дожать соперника здесь и сейчас. Следует очередной заброс в направлении Винисиуса, но всё читаемо было.

Доходит мяч всё-таки до Винисиуса, однако его удар с 13 метров был заблокирован.

Через минуту наша игра возобновится.

В Хорватии только что стартовал второй дополнительный тайм.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Оршич!!! Индивидуальный проход Оршича с завершающим ударом с линии штрафной. Льорис опять бессилен. А вот Оршич после такого явно заинтересует серьёзные клубы.

Второй тайм

— Перерыв!

90' Нет, Бэйл безобразно исполнил. Не избежать нам двух таймов по 15 минут.

90' Адеми нарушает правила у своей штрафной. Это последний шанс избежать дополнительного времени.

90' Стоянович и Мишич выходят в составе "Динамо". Петкович и Ристовски на сегодня отыграли.

90' 3 минуты судья добавил.

89' Создается ощущение, что команды уже готовятся к перерыву, скорости совсем упали.

88' Н'Домбеле нарушает правила в штрафной загребского "Динамо".

87' Винисиус вместо Моуры. Такую перестановку решает сделать Моуринью.

86' Кейн едва не забивает сейчас. Теофил-Катерин выбивает мяч с ленточки ворот.

85' И вот теперь наш поединок может продлиться ещё минут на 30. Как вам такой расклад?

84' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Оршич!!!

Оршича впустили в штрафную, который в касание замыкает прострел от партнёра.

83' Двойная замена у "Динамо". Леовац вместо Франьича, а Гавранович заменил Майера. Всех в атаку отправляет Дамир Крзнар.

82' "Тоттенхэм" пока никак не может найти свою игру. "Динамо" переигрывает гостей закономерно.

81' Надо отметить, что "Динамо" после потери мяча моментально организует коллективный отбор, а от этого у "Тоттенхэма" противоядия нет.

80' Лауритсен за срыв атаки получает жёлтую карточку.

79' "Динамо" долго готовило атаку, гоняя мяч поперек поля. Когда же дело дошло до передачи в штрафную, защитники "Тоттенхэма" спокойно вынесли мяч к центру.

78' Много сумбура в защитных действиях "Тоттенхэма", есть ощущение, будто игроки до сих пор не разобрались, кто должен опекать форвардов соперника.

77' Моуринью прикрикнул на своих. Ему показалось, что не слишком охотно игроки возвращаются в оборону. Есть риск увлечься.

76' "Динамо" периодически оттягивается назад, позволяя противнику держать мяч. Хозяева ждут шанса для контратаки.

75' Замена в составе "Динамо". Вместо Якича теперь играет Атьемвен.

74' Моура чуть был сейчас не забивает гол с острого угла, только мяч влетает в сетку с внешней стороны.

73' Быстрый ответ гостей через левый край поля завершается пасом на линию штрафной, а там Ло Чельсо развернулся и пробил низом. Ливакович спасает.

72' С фланга на фланг бегают игроки из Загреба, но проникнуть в штрафную им так и не удается, навесы не обостряют.

71' Получили право на угловой футболисты "Динамо". Майер закрутил мяч в штрафную площадь, но защитники быстро вынесли его оттуда.

70' И ещё одна перестановка у гостей. Н'Домбеле вместо Уинкса.

69' Алли поле покидает. Вместо него теперь сыграет Ло Чельсо.

68' Не получается никак у "Тоттенхэма" провести вразумительную атаку. Если у "Динамо" играть в пас выходит, то вот гости пока вне игры в этом плане.

67' Якича вывели на ударную позицию, но мяч после его касания с линии штрафной летит выше цели.

66' Игра после забитого гола совсем не поменялась. "Динамо" жаждет забить второй мяч, чтобы сравнять счет по итогам двух матчей.

65' Очередное наступление "Динамо" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Майер, следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.

64' Жозе Моуринью активно дает советы своим подопечным. Перемещаясь в своей технической зоне.

63' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Оршич!!!

Оршич великолепным ударом с левого угла штрафной отправляет мяч в верхний угол ворот. Льорис оказался бессилен.

62' Территориальное и игровое преимущество хозяев во втором тайме не вызывает сомнений, вот только они не торопятся его в голы превращать.

61' "Тоттенхэм" предпочитает ничего не выдумывать и играть как можно проще при обороне. Опять англичане встали у своей штрафной.

60' А вот и первая замена. Ламела уступил место на поле Бэйлу.

59' "Динамо" долго разыгрывало комбинацию, большими силами прошли по центру к чужой штрафной. Там сразу два человека упали, но судья не увидел повода для остановки игры.

58' Я напомню, что без замен в перерыве обошлись команды. Но они обязательно будут во втором тайме. Сил всё равно тратится много по такой вязкой игре.

57' Нарушает правила Адеми у центрального круга.

56' "Динамо" ощущает тотальный контроль над игрой. Гостям нужно взять паузу, подержать мяч, чтобы прийти в себя. В атаке "Тоттенхэма" нет.

55' Игра набирает обороты, "Динамо" с нулями на табло мириться не намерено.

54' Атака "Динамо" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась хорошей, Адеми с 11 метров головой пробил точно по центру ворот, Льорис на месте.

53' Моуринью призывает свою команду плотнее играть против соперника в центре поля, не давать легко разыгрывать мяч.

52' Не спешат хозяева расставаться с мячом, выманивая соперника ближе к своим воротам, а прессинговать он опасается.

51' Ответ гостей завершается офсайдом Алли.

50' Петкович получает мяч на линии штрафной, но его удар был заблокирован.

49' Замены необходимы. Сумбура станет еще больше, но там хотя бы повеселее будет. Опять-таки игроки с лавки будут посвежее, смогут лучше распорядиться чужими ошибками.

48' Игра идет без ворот и даже не на подступах к чьей-либо штрафной.

47' У "Динамо" много суеты - возможно, они пытаются соответствовать высокому уровню, действовать в касание, но ошибки у них случаются чаще.