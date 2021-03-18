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  2. Матчи
Динамо Загреб
3:0
Доп. время (2 тайм)

Стадион:
Тоттенхэм
0'
22' Желтая карточка
Ламела Эрик
32' Желтая карточка
Якич Кристиян
1:0
62' Гол
Оршич Мислав
80' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
2:0
83' Гол
Оршич Мислав
93' Желтая карточка
Стоянович Петар
3:0
106' Гол
Оршич Мислав
110'
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
6
Лауритсен
Расмус
28
Теофил-Катерин
Кевин
38
Франьич
Бартол
97
Якич
Кристиян
5
Адеми
Ариян
99
Оршич
Мислав
17
Иванушец
Лука
21
Петкович
Бруно
10
Майер
Ловро
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
8
Уинкс
Гарри
11
Ламела
Эрик
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
Динамо Загреб
4-3-3
Тоттенхэм
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Ламела Эрик
32'
Якич Кристиян
 
60'
 
Бэйл Гарет
Ламела Эрик
62'
Оршич Мислав
(Майер Ловро)
1:0
68'
 
Ло Чельсо Джовани
Алли Деле
68'
 
Н'Домбеле Тангай
Уинкс Гарри
75'
Атьемвен Айяйи
Якич Кристиян
 
80'
Лауритсен Расмус
 
81'
Леовац Марин
Франьич Бартол
 
81'
Гавранович Марио
Майер Ловро
 
83'
Оршич Мислав
(Атьемвен Айяйи)
2:0
86'
 
Винисиус Карлос
Лукас Моура
90'
Стоянович Петар
Ристовски Стефан
 
90'
Мишич Йосип
Петкович Бруно
 
91'
 
Регилон Серхио
Дэвис Бен
93'
Стоянович Петар
 
106'
Оршич Мислав
3:0
107'
 
Бергвейн Стевен
Орье Серж

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оршич Мислав 5 0.5
2. Петкович Бруно 4 (1) 0.4
3. Майер Ловро 2 0.2
4. Атьемвен Айяйи 2 0.2
5. Иванушец Лука 1 0.1
6. Кастрати Лирим 1 0.1
7. Гвардиол Йошко 1 0.1
8. Адеми Ариян 0 0
9. Якич Кристиян 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 6 0.6
2. Лукас Моура 4 0.4
3. Кейн Гарри 3 0.3
4. Бэйл Гарет 3 (1) 0.3
5. Сон Хынмин 3 0.3
6. Алли Деле 2 (1) 0.2
7. Ло Чельсо Джовани 2 0.2
8. Уинкс Гарри 1 0.1
9. Ламела Эрик 0 0
10. Доэрти Мэтт 0 0
11. Дэвис Бен 0 0
12. Н'Домбеле Тангай 0 0
13. Скарлетт Дейн 0 0

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Франьич Бартол 3 0
3. Якич Кристиян 2 0
4. Майер Ловро 2 0
5. Гавранович Марио 1 0
6. Адеми Ариян 1 0
7. Леовац Марин 1 0
8. Теофил-Катерин Кевин 1 0
9. Ристовски Стефан 1 0
10. Стоянович Петар 1 0
11. Лауритсен Расмус 1 0
12. Иванушец Лука 1 0
13. Кастрати Лирим 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
2. Доэрти Мэтт 2 0
3. Алли Деле 2 0
4. Санчес Давинсон 2 0
5. Сиссоко Мусса 1 0
6. Алдервейрельд Тоби 1 0
7. Ламела Эрик 1 0
8. Лукас Моура 1 0
9. Дэвис Бен 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Тоттенхэм 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 25% (6) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Вараждин 0:5 Динамо Загреб Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Риека Динамо Загреб 2:0 Славен
Динамо Загреб 3:0 Славен Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс

Последние игры между собой

Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Лига Европы Тоттенхэм 4:0 Динамо Загреб Лига Европы
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Мольде
2 Олимпиакос
3 Арсенал
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
1/4 финала
?
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?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Дополнительное время
  • 112'
    Бергвейн промчался по левому флангу, но упустил мяч за лицевую линию поля.
  • Угловой
    111'
    "Динамо" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.
  • 110'
    Дамир Крзнар на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Около 10 минут остается до сенсации.
  • 109'
    Похоже, сломались гости психологически и морально. Опустились руки и идет недоигрывание моментов.
  • Замена
    108'
    Орье поле покинул. Вместо него теперь Бергвейн.
  • 3 гола - хет-трик!
    107'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Оршич!!!
    Индивидуальный проход Оршича с завершающим ударом с линии штрафной. Льорис опять бессилен. А вот Оршич после такого явно заинтересует серьёзные клубы.
  • Второй тайм начался
    106'
    В Хорватии только что стартовал второй дополнительный тайм.
  • Перерыв
    Через минуту наша игра возобновится.
  • 105'
    Обидная ошибка, свежий Регилон упускает мяч за боковую линию поля.
  • 104'
    Доходит мяч всё-таки до Винисиуса, однако его удар с 13 метров был заблокирован.
  • 103'
    Пытается "Тоттенхэм" дожать соперника здесь и сейчас. Следует очередной заброс в направлении Винисиуса, но всё читаемо было.
  • 102'
    Бэйл решается на удар по воротам метров с 27. Ливакович всё контролировал, мяч летит мимо.
  • Фол, нарушение
    101'
    А сейчас уже Оршич с нарушением правил мяч отбирает.
  • Фол, нарушение
    100'
    Леовац сбивает Бэйла у центральной линии поля.
  • 99'
    Пока "Тоттенхэм" впереди ничем не отмечается. Команда не может завладеть мячом, чтобы перебираться регулярно на чужую территорию.
  • Фол, нарушение
    98'
    Очередная попытка "Динамо" войти в штрафную прервана. На этот раз свистком судьи, нарушение правил в атаке.
  • 97'
    Леовац получает пас на правом краю штрафной, но вместо удара он сделал передачу на Атьемвена, который на мяч не успел.
  • Фол, нарушение
    96'
    Дайер сфолил на половине поля "Динамо".
  • Фол, нарушение
    95'
    Стоянович вновь нарушает правила на половине поля соперника.
  • 94'
    "Тоттенхэм" долго возился с мячом в центре поля, а закончилось все неточным пасом за боковую.
  • Желтая карточка
    93'
    Стоянович за фол в атаке получает жёлтую карточку.
  • Замена
    92'
    Кстати, Дэвис на этот тайм не вышел. Вместо него будет играть Регилон.
  • Первый тайм начался
    91'
    Первый дополнительный тайм только что стартовал!
  • Второй тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 90'
    Нет, Бэйл безобразно исполнил. Не избежать нам двух таймов по 15 минут.
  • Фол, нарушение
    90'
    Адеми нарушает правила у своей штрафной. Это последний шанс избежать дополнительного времени.
  • Замена
    90'
    Стоянович и Мишич выходят в составе "Динамо". Петкович и Ристовски на сегодня отыграли.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты судья добавил.
  • 89'
    Создается ощущение, что команды уже готовятся к перерыву, скорости совсем упали.
  • Фол, нарушение
    88'
    Н'Домбеле нарушает правила в штрафной загребского "Динамо".
  • Замена
    87'
    Винисиус вместо Моуры. Такую перестановку решает сделать Моуринью.
  • Опасный момент
    86'
    Кейн едва не забивает сейчас. Теофил-Катерин выбивает мяч с ленточки ворот.
  • 85'
    И вот теперь наш поединок может продлиться ещё минут на 30. Как вам такой расклад?
  • 2 гола - дубль!
    84'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Оршич!!!
    Оршича впустили в штрафную, который в касание замыкает прострел от партнёра.
  • Замена
    83'
    Двойная замена у "Динамо". Леовац вместо Франьича, а Гавранович заменил Майера. Всех в атаку отправляет Дамир Крзнар.
  • 82'
    "Тоттенхэм" пока никак не может найти свою игру. "Динамо" переигрывает гостей закономерно.
  • 81'
    Надо отметить, что "Динамо" после потери мяча моментально организует коллективный отбор, а от этого у "Тоттенхэма" противоядия нет.
  • Желтая карточка
    80'
    Лауритсен за срыв атаки получает жёлтую карточку.
  • 79'
    "Динамо" долго готовило атаку, гоняя мяч поперек поля. Когда же дело дошло до передачи в штрафную, защитники "Тоттенхэма" спокойно вынесли мяч к центру.
  • 78'
    Много сумбура в защитных действиях "Тоттенхэма", есть ощущение, будто игроки до сих пор не разобрались, кто должен опекать форвардов соперника.
  • 77'
    Моуринью прикрикнул на своих. Ему показалось, что не слишком охотно игроки возвращаются в оборону. Есть риск увлечься.
  • 76'
    "Динамо" периодически оттягивается назад, позволяя противнику держать мяч. Хозяева ждут шанса для контратаки.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Динамо". Вместо Якича теперь играет Атьемвен.
  • Опасный момент
    74'
    Моура чуть был сейчас не забивает гол с острого угла, только мяч влетает в сетку с внешней стороны.
  • Опасный момент
    73'
    Быстрый ответ гостей через левый край поля завершается пасом на линию штрафной, а там Ло Чельсо развернулся и пробил низом. Ливакович спасает.
  • 72'
    С фланга на фланг бегают игроки из Загреба, но проникнуть в штрафную им так и не удается, навесы не обостряют.
  • Угловой
    71'
    Получили право на угловой футболисты "Динамо". Майер закрутил мяч в штрафную площадь, но защитники быстро вынесли его оттуда.
  • Замена
    70'
    И ещё одна перестановка у гостей. Н'Домбеле вместо Уинкса.
  • Замена
    69'
    Алли поле покидает. Вместо него теперь сыграет Ло Чельсо.
  • 68'
    Не получается никак у "Тоттенхэма" провести вразумительную атаку. Если у "Динамо" играть в пас выходит, то вот гости пока вне игры в этом плане.
  • 67'
    Якича вывели на ударную позицию, но мяч после его касания с линии штрафной летит выше цели.
  • 66'
    Игра после забитого гола совсем не поменялась. "Динамо" жаждет забить второй мяч, чтобы сравнять счет по итогам двух матчей.
  • Угловой
    65'
    Очередное наступление "Динамо" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Майер, следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.
  • 64'
    Жозе Моуринью активно дает советы своим подопечным. Перемещаясь в своей технической зоне.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Оршич!!!
    Оршич великолепным ударом с левого угла штрафной отправляет мяч в верхний угол ворот. Льорис оказался бессилен.
  • 62'
    Территориальное и игровое преимущество хозяев во втором тайме не вызывает сомнений, вот только они не торопятся его в голы превращать.
  • 61'
    "Тоттенхэм" предпочитает ничего не выдумывать и играть как можно проще при обороне. Опять англичане встали у своей штрафной.
  • Замена
    60'
    А вот и первая замена. Ламела уступил место на поле Бэйлу.
  • 59'
    "Динамо" долго разыгрывало комбинацию, большими силами прошли по центру к чужой штрафной. Там сразу два человека упали, но судья не увидел повода для остановки игры.
  • 58'
    Я напомню, что без замен в перерыве обошлись команды. Но они обязательно будут во втором тайме. Сил всё равно тратится много по такой вязкой игре.
  • Фол, нарушение
    57'
    Нарушает правила Адеми у центрального круга.
  • 56'
    "Динамо" ощущает тотальный контроль над игрой. Гостям нужно взять паузу, подержать мяч, чтобы прийти в себя. В атаке "Тоттенхэма" нет.
  • 55'
    Игра набирает обороты, "Динамо" с нулями на табло мириться не намерено.
  • Угловой
    54'
    Атака "Динамо" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась хорошей, Адеми с 11 метров головой пробил точно по центру ворот, Льорис на месте.
  • 53'
    Моуринью призывает свою команду плотнее играть против соперника в центре поля, не давать легко разыгрывать мяч.
  • 52'
    Не спешат хозяева расставаться с мячом, выманивая соперника ближе к своим воротам, а прессинговать он опасается.
  • Офсайд
    51'
    Ответ гостей завершается офсайдом Алли.
  • 50'
    Петкович получает мяч на линии штрафной, но его удар был заблокирован.
  • 49'
    Замены необходимы. Сумбура станет еще больше, но там хотя бы повеселее будет. Опять-таки игроки с лавки будут посвежее, смогут лучше распорядиться чужими ошибками.
  • 48'
    Игра идет без ворот и даже не на подступах к чьей-либо штрафной.
  • 47'
    У "Динамо" много суеты - возможно, они пытаются соответствовать высокому уровню, действовать в касание, но ошибки у них случаются чаще.
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется игра в Хорватии.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв в Загребе! После первого тайма счет на табло 0:0. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту судья добавил к тайму.
  • Опасный момент
    45'
    Ливакович не даёт мячу влететь в ворота. Обострял Кейн с левого края вратарской, вратарь успел сократить угол обстрела и отбил игровой снаряд.
  • 44'
    Ламела своей подачей нашел голову Орье, но удар у Сержа не получился точным. Затылком он отправил мяч выше цели.
  • Фол, нарушение
    43'
    Теофил-Катерин нарушает правила у своей штрафной.
  • 42'
    Быстрый выход из обороны на оформили гости, но только вот Кейн допустил брак.
  • 41'
    "Тоттенхэм" тянет время. Гости уже добрую минуту выбрасывают мяч из-за боковой линии.
  • 40'
    "Тоттенхэм" всеми силами сидит в обороне, практически всей командой за линией мяча.
  • 39'
    "Динамо" получает мяч и сразу же, без долгих раздумий, забрасывает его в атаку. Хотят они забить до перерыва.
  • 38'
    "Тоттенхэм" несколько насторожился после этих опасных моментов, и сейчас совсем вперед старается не идти, контролируя мяч в середине поля.
  • Опасный момент
    37'
    И ещё одна атака на ворота английского клуба. Санчес чуть не срезал мяч в собственные ворота, Льорис успел отбить игровой снаряд в сторону.
  • Опасный момент
    36'
    Майер едва не забил сейчас, нанес он удар низом с линии штрафной, мяч просвистел рядом со штангой.
  • 35'
    Лукас Моура падает на линии штрафной "Динамо", но судья ничего криминального не увидел. Продолжаем игру.
  • 34'
    Очередной заброс в штрафную "Динамо", но там все игроки стоят спиной к воротам, а в таком положении что-то сложно изобрести в атаке.
  • Желтая карточка
    33'
    Якич срывает атаку гостей в середине поля. Жёлтая карточка.
  • Угловой
    33'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 32'
    Перехватили игроки из Загреба мяч, но перейти центр поля пока проблематично.
  • Фол, нарушение
    31'
    Ристовски был не прав на правом фланге атаки загребского "Динамо".
  • Угловой
    30'
    "Тоттенхэм" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • Фол, нарушение
    29'
    А сейчас Алли нарушает правила у штрафной соперника.
  • 28'
    И атака вторым темпом завершается потерей. Это Дэвис виноват.
  • 27'
    Кейн вбежал в штрафную через левый фланг, но достаточно быстро расстался с мячом форвард.
  • 26'
    Растет процент брака у обеих команд. Необходим дополнительный взрыв эмоций в игре.
  • Фол, нарушение
    25'
    Петкович нарушает правила на половине поля англичан.
  • 24'
    Рваный темп всё равно у нас.  Сейчас "Динамо" пытается атаковать, "Тоттенхэм" пытается вязко защищаться.
  • Офсайд
    23'
    А теперь офсайд зафиксирован у Петковича. Прав итальянский арбитр.
  • Желтая карточка
    22'
    Ламела грубовато сыграл у своей штрафной. Жёлтая карточка в руках арбитра.
  • 21'
    Наконец-то хорваты себе забрали мяч, пробуют заходы с разных флангов, но пока в тылу врага все ходы перекрыты.
  • 20'
    В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • Фол, нарушение
    19'
    Сиссоко правила нарушает в середине поля.
  • 18'
    На своей половине поля контролируют мяч теперь игроки "Динамо", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 17'
    Гости снова захватили контроль над мячом и не позволяют "Динамо" вывернуться в контратаку.
  • 16'
    31 на 69, именно такой процент по владению мячом в пользу "Тоттенхэма".
  • 15'
    Обе команды пытаются активно прессинговать и пока разрушать получается лучше, чем созидать.
  • 14'
    Ответ англичан был опаснее, только вот Алли на прострел Кейна не успел.
  • 13'
    Попытались игроки "Динамо" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 12'
    Игра опять немного потеряла в содержательности. Завязалась настоящая борьба в середине поля, со множеством ошибок и потерь мяча.
  • Фол, нарушение
    11'
    Уинкс нарушает правила у центрального круга. Судья всё видел.
  • 10'
    Алли не смог грамотно распорядиться мячом в хорватской штрафной.
  • 9'
    Борьба в центре поля, из которой "Тоттенхэм" выходит, завладев мячом, но не продвинувшись вперед.
  • 8'
    "Динамо" начинает понемногу теряться, опасная срезка приводит к невынужденной потере мяча.
  • 7'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 6'
    "Динамо" не торопится лезть на ворота противника, а "Тоттенхэм" просто за мяч зацепиться не может.
  • 5'
    Не дает "Тоттенхэм" сопернику свободно выйти из обороны после вбрасывания мяча из аута.
  • Фол, нарушение
    4'
    Петкович нарушает правил на правом фланге атаки. Игра вновь прервана.
  • 3'
    Хозяева ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу Давиде Масса. Зафиксировал он первое нарушение в матче, допустил фол Дэвис в атаке. 
  • 1'
    "Динамо" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в жёлтой "Тоттенхэм".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 4.80 3.87 1.77
Бонус: 10 000 ₽ 3.65 3.60 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.68 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.90 21.00
  1.35 4.08 13.57

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 4.78 1.18 3.12 1.36 2.35 1.68 1.83 2.08 1.42 2.88 1.26 3.86 1.12 6.10
3.85 1.27 2.95 1.40 1.97 1.84 1.56 2.43 1.39 3.05 1.14 5.80
8.70 1.03 8.10 1.06 3.50 1.28 2.72 1.46 1.95 1.95 1.51 2.56 1.34 3.14 1.13 5.15 1.09 5.70 1.01 10.25
3.90 1.25 2.63 1.48 1.53 2.50 1.09 7.20 2.18 1.73 1.05 9.50 1.72 2.20 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 11.00 1.10 6.80 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 19.00
2.99 1.41 2.39 1.60 1.84 2.02 2.11 1.76 1.73 2.16 1.35 3.30 1.43 2.88 1.20 4.70 1.57 2.46 1.50 2.67 1.34 3.36 1.12 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.68 1.50 1.71 2.19 1.35 3.34 1.11 6.55
2.95 1.37 1.96 1.78 1.44 2.65 1.10 6.20
2.79 1.44 1.90 1.90 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.20
1.20 4.44 1.20 4.44 1.12 6.10 1.14 5.55 1.07 7.20
1.58 2.40 1.34 3.26 1.11 6.83 1.44 2.82 1.44 2.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.28 1.36 1.99 1.82 1.52 2.57 1.27 3.76
4.10 1.21 1.76 2.00 1.21 4.20
3.95 1.25 2.79 1.44 1.74 2.09 1.31 3.45 1.22 4.30
3.35 1.31 2.33 1.60 1.55 2.45 1.18 4.30 1.12 5.25
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
2.20 1.66 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер Да Нет
1.88 1.88
1.70 2.08
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
4.61 1.20
4.20 1.20
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.24 1.31
3.10 1.33
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
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Прогнозы на матч Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм

Исход игры
Динамо Загреб
8.1% (12)
Ничья
21.6% (32)
Тоттенхэм
70.3% (104)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (90)
Меньше
38.78% (57)
Обе команды забьют
Да
76.87% (113)
Нет
23.13% (34)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
45.3% (67)
1:1 Ничья
17.6% (26)
0:1 Тоттенхэм
10.8% (16)
0:2 Тоттенхэм
8.1% (12)
2:1 Динамо Загреб
6.1% (9)
1:3 Тоттенхэм
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:3 Тоттенхэм
2% (3)
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