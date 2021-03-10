Динамо Загреб
Позже
Стадион: Максимир
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петкович Бруно
|4 (1)
|0.44
|2.
|Майер Ловро
|2
|0.22
|3.
|Оршич Мислав
|2
|0.22
|4.
|Атьемвен Айяйи
|2
|0.22
|5.
|Иванушец Лука
|1
|0.11
|6.
|Кастрати Лирим
|1
|0.11
|7.
|Гвардиол Йошко
|1
|0.11
|8.
|Адеми Ариян
|0
|0
|9.
|Якич Кристиян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Карлос
|6
|0.67
|2.
|Лукас Моура
|4
|0.44
|3.
|Кейн Гарри
|3
|0.33
|4.
|Бэйл Гарет
|3 (1)
|0.33
|5.
|Сон Хынмин
|3
|0.33
|6.
|Алли Деле
|2 (1)
|0.22
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.22
|8.
|Уинкс Гарри
|1
|0.11
|9.
|Ламела Эрик
|0
|0
|10.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|11.
|Дэвис Бен
|0
|0
|12.
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|13.
|Скарлетт Дейн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|3
|0
|2.
|Франьич Бартол
|3
|0
|3.
|Майер Ловро
|2
|0
|4.
|Гавранович Марио
|1
|0
|5.
|Адеми Ариян
|1
|0
|6.
|Леовац Марин
|1
|0
|7.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|8.
|Ристовски Стефан
|1
|0
|9.
|Иванушец Лука
|1
|0
|10.
|Якич Кристиян
|1
|0
|11.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|2
|0
|3.
|Алли Деле
|2
|0
|4.
|Санчес Давинсон
|2
|0
|5.
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|6.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|7.
|Лукас Моура
|1
|0
|8.
|Дэвис Бен
|1
|0
|9.
|Дайер Эрик
|1
|0
|10.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Загреб
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Тоттенхэм
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|25% (6)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +16 =1 -3Вараждин 0:5 Динамо Загреб Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Риека Динамо Загреб 2:0 Славен
Динамо Загреб 3:0 Славен Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =1 -7Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс
Последние игры между собой
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Загреб - Тоттенхэм
Исход игры
Динамо Загреб
9.4% (6)
Ничья
31.3% (20)
Тоттенхэм
59.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
50.79% (32)
Меньше
49.21% (31)
Обе команды забьют
Да
73.02% (46)
Нет
26.98% (17)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
32.8% (21)
1:1 Ничья
23.4% (15)
0:1 Тоттенхэм
10.9% (7)
0:2 Тоттенхэм
10.9% (7)
2:1 Динамо Загреб
7.8% (5)
2:2 Ничья
4.7% (3)
0:0 Ничья
3.1% (2)
1:3 Тоттенхэм
3.1% (2)
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