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Динамо Загреб
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петкович Бруно 4 (1) 0.44
2. Майер Ловро 2 0.22
3. Оршич Мислав 2 0.22
4. Атьемвен Айяйи 2 0.22
5. Иванушец Лука 1 0.11
6. Кастрати Лирим 1 0.11
7. Гвардиол Йошко 1 0.11
8. Адеми Ариян 0 0
9. Якич Кристиян 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 6 0.67
2. Лукас Моура 4 0.44
3. Кейн Гарри 3 0.33
4. Бэйл Гарет 3 (1) 0.33
5. Сон Хынмин 3 0.33
6. Алли Деле 2 (1) 0.22
7. Ло Чельсо Джовани 2 0.22
8. Уинкс Гарри 1 0.11
9. Ламела Эрик 0 0
10. Доэрти Мэтт 0 0
11. Дэвис Бен 0 0
12. Н'Домбеле Тангай 0 0
13. Скарлетт Дейн 0 0

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Франьич Бартол 3 0
3. Майер Ловро 2 0
4. Гавранович Марио 1 0
5. Адеми Ариян 1 0
6. Леовац Марин 1 0
7. Теофил-Катерин Кевин 1 0
8. Ристовски Стефан 1 0
9. Иванушец Лука 1 0
10. Якич Кристиян 1 0
11. Кастрати Лирим 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
2. Доэрти Мэтт 2 0
3. Алли Деле 2 0
4. Санчес Давинсон 2 0
5. Сиссоко Мусса 1 0
6. Алдервейрельд Тоби 1 0
7. Лукас Моура 1 0
8. Дэвис Бен 1 0
9. Дайер Эрик 1 0
10. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Тоттенхэм 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 25% (6) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Вараждин 0:5 Динамо Загреб Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Риека Динамо Загреб 2:0 Славен
Динамо Загреб 3:0 Славен Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс

Последние игры между собой

Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Лига Европы Тоттенхэм 4:0 Динамо Загреб Лига Европы
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
2 Гранада
0 Мольде
1 Олимпиакос
3 Арсенал
3 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Динамо Загреб 9.4% (6)
    X 31.3% (20)
    Тоттенхэм 59.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.76
    3.68
    2.09
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.76 3.68 2.09
    Бонус: 10 000 ₽ 3.65 3.60 2.06
    Бонус: 5 000 ₽ 3.74 3.65 2.07
    Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.50 2.05
      3.73 3.59 2.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.04 4.98 1.17 3.24 1.34 2.26 1.62 1.81 2.15 1.45 2.77 1.28 3.66 1.14 5.80
    3.85 1.27 2.95 1.40 1.97 1.84 1.56 2.43 1.39 3.05 1.14 5.80
    9.30 1.02 8.20 1.05 3.98 1.23 2.83 1.43 2.14 1.79 1.54 2.48 1.41 2.82 1.15 4.90 1.10 5.50 1.02 9.60
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.28 2.85 1.42 2.04 1.77 1.97 1.90 1.76 2.14 1.55 2.55 1.36 3.20 1.16 5.30 1.12 5.80 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 16.00
    3.99 1.26 3.03 1.41 2.31 1.65 1.97 1.90 1.75 2.14 1.54 2.56 1.36 3.23 1.13 6.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.40 1.57 1.61 2.31 1.31 3.44 1.11 6.30
    2.95 1.37 1.96 1.78 1.44 2.65 1.10 6.20
    2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.77 1.14 5.10 1.10 7.00
    2.00 1.81 1.44 2.75 1.14 5.60
    3.16 1.38 2.60 1.53 2.04 1.84 1.63 2.35 1.45 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.44 1.31 2.09 1.74 1.55 2.45 1.27 3.76
    4.10 1.21 1.76 2.00 1.21 4.20
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
    2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.00
    1.70 2.08
    1.74 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.20 1.20
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
    3.10 1.33
    3.20 1.32
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    Прогнозы на матч Динамо Загреб - Тоттенхэм

    Исход игры
    Динамо Загреб
    9.4% (6)
    Ничья
    31.3% (20)
    Тоттенхэм
    59.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.79% (32)
    Меньше
    49.21% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    73.02% (46)
    Нет
    26.98% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    32.8% (21)
    1:1 Ничья
    23.4% (15)
    0:1 Тоттенхэм
    10.9% (7)
    0:2 Тоттенхэм
    10.9% (7)
    2:1 Динамо Загреб
    7.8% (5)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
    1:3 Тоттенхэм
    3.1% (2)
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