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Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Аякс
0' 14'
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
8
Сьерро
Венсан
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
4
Альварес
Эдсон
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
6
Классен
Дэви
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
7
Нерес
Давид
Янг Бойз
4-4-2
Аякс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.4
2. Фасснахт Кристиан 3 0.3
3. Сибачо Жордан 3 0.3
4. Мамбимби Феликс 2 0.2
5. Гаудино Джанлука 1 0.1
6. Элиа Мешак 1 0.1
7. Сулеймани Миралем 1 0.1
8. Эбишер Мишель 0 0
9. Лефор Жордан 0 0
10. Шпильман Марвин 0 0
11. Хефти Сильван 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Классен Дэви 2 0.5
2. Броббей Брайан 2 0.5
3. Тадич Душан 2 (1) 0.5
4. Нерес Давид 1 0.25
5. Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 3 0
2. Нсаме Жан-Пьер 1 1
3. Али Мохамед 1 1
4. Сулеймани Миралем 1 0
5. Гаудино Джанлука 1 0
6. Сьерро Венсан 1 0
7. Лефор Жордан 1 0
8. Лаупер Сандро 1 0
9. Зесигер Седрик 1 0
10. Элиа Мешак 1 0
11. Мамбимби Феликс 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Блинд Дэйли 1 0
2. Тальяфико Николас 1 0
3. Альварес Эдсон 1 0
4. Нерес Давид 1 0
5. Броббей Брайан 1 0
6. Ренсх Девайн 1 0
7. Тимбер Юррьен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 20% (3) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4)
 Аякс 14.29% (1) 0 0 0 14.29% (1) 71.43% (5)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Аякс 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз
Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано
Аякс Последние 20 матчей: +17 =3 -0
ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс
ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс 3:0 Янг Бойз Лига Европы
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Мольде
2 Олимпиакос
3 Арсенал
5 Рома
1 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Опасный момент
    14'
    Сулеймани, известный своей скоростью, с фланга набросил в штрафную площадь - Нсаме с линии пробил прямо во вратаря.
  • 13'
    Альварес опередил Нсаме и позволил "Аяксу" зацепиться за мяч. Ловко играет сегодня мексиканец.
  • Фол, нарушение
    12'
    Грязно Камара сыграл против Тадича, толкнув того в спину. Сербский лидер "Аякса" поднялся - Блинд протянул ему руку.
  • 11'
    Голкипер "Янг Бойз" Февр играет сегодня в защитном шлеме - в таком же головном уборе на поле неизменно после травмы выходил бывший вратарь "Челси" Петр Чех.
  • 10'
    "Аякс" провёл атаку 4 в 4, но Нерес очень странно распорядился мячом и запорол потенциальный подход к штрафной "Янг Бойз".
  • Фол, нарушение
    9'
    Нарушение правил зафиксировано. Классен за плечо придержал Лаупера в центре поля, но до жёлтой карточки дело не дошло.
  • Опасный момент
    8'
    Опасно! Нсаме, приняв мяч во вратарской, едва не перекинул его мимо опытного Стекеленбурга. Экс-голкипер "Эвертона" подменяет дисквалифицированного на год Онана.
  • Опасный момент
    7'
    Мешак на скорости ворвался в штрафную с фланга и прострелил - грамотно позиционно отработал Альварес, выбивший мяч за пределы поля.
  • 6'
    Мартинес опередил Сулеймани и выбил мяч из-под ног серба. "Янг Бойз" перешёл в наступление.
  • 5'
    Антони, не входя в штрафную площадь, ловко набросил в район пенальти, но Лустенбергер вынес снаряд на безопасное расстояние.
  • Фол, нарушение
    4'
    Небольшой фол на Нересе фиксирует арбитр - Камара перестарался на бровке.
  • Угловой
    3'
    Последовал навес из глубины поля в штрафную площадь, пытался Нсаме на подступах к штрафной после рикошета зацепиться за мяч, но заработал только угловой.
  • 2'
    "Аякс" играет в привычных цветах - красно-белая форма сегодня у голландского клуба. "Янг Бойз" вышел на газон в чёрно-жёлтой амуниции.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • До матча
  • Приветствуем всех на матче Лиги Европы! Сегодня в рамках 1/8 финала сойдутся швейцарский "Янг Бойз" и нидерландский "Аякс". Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу представителя Эредивизии. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
    • Прогнозы 145
    Янг Бойз 9.7% (14)
    X 21.4% (31)
    Аякс 69% (100)
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Аякс
    4.30
    4.50
    2.20
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 3.88 4.44 1.88
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.85 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 4.40 1.86
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 4.40 1.83
  3.95 4.54 1.80

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.65 1.10 6.45 1.11 3.74 1.27 2.72 1.46 2.12 1.83 1.67 2.20 1.43 2.83 1.28 3.66 1.15 5.40
5.00 1.17 2.43 1.56 1.93 1.88 1.59 2.37 1.24 4.10 1.09 7.60
11.75 1.00 11.00 1.00 6.10 1.08 5.35 1.12 2.99 1.37 2.40 1.57 1.89 2.01 1.51 2.56 1.35 3.10 1.16 4.70 1.12 5.20 1.03 8.60
15.50 0.00 15.00 1.01 6.30 1.10 5.40 1.13 3.05 1.38 2.08 1.75 2.50 1.57 2.12 1.78 1.89 1.97 1.51 2.55 1.37 3.10 1.19 4.80 1.14 5.20 1.05 8.70 1.04 9.10 0.00 15.00
6.65 1.13 3.06 1.40 2.67 1.50 2.44 1.60 2.07 1.81 1.86 2.04 1.66 2.31 1.48 2.81 1.33 3.48 1.13 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.68 1.28 2.14 1.71 1.57 2.40 1.28 3.68
3.45 1.28 2.36 1.55 1.58 2.28 1.15 4.90
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
2.90 1.42 1.75 2.08 1.32 3.40
3.73 1.31 3.00 1.43 2.13 1.79 1.77 2.13 1.54 2.59 1.32 3.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.90 1.13 3.00 1.39 2.04 1.78 1.55 2.45 1.31 3.44
5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.47 1.31 3.30
6.00 1.13 4.85 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.95
3.25 1.31 2.39 1.53 1.78 1.97 1.45 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.57
1.49 2.50
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
3.04 1.38
3.50 1.27
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.34 1.60
2.60 1.46
2.35 1.55
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Прогнозы на матч Янг Бойз 0:0 Аякс

Исход игры
Янг Бойз
9.5% (14)
Ничья
21.1% (31)
Аякс
69.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
76.03% (111)
Меньше
23.97% (35)
Обе команды забьют
Да
90.41% (132)
Нет
9.59% (14)
Популярный счёт
1:2 Аякс
55.1% (81)
1:1 Ничья
14.3% (21)
2:1 Янг Бойз
8.2% (12)
2:2 Ничья
6.8% (10)
0:2 Аякс
4.8% (7)
0:1 Аякс
3.4% (5)
2:3 Аякс
2.7% (4)
1:3 Аякс
2.7% (4)
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