Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Стад де Суиз
Аякс
91
Февр
Гийом
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
-
39 АнтониНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (2)
|0.4
|2.
|Фасснахт Кристиан
|3
|0.3
|3.
|Сибачо Жордан
|3
|0.3
|4.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.2
|5.
|Гаудино Джанлука
|1
|0.1
|6.
|Элиа Мешак
|1
|0.1
|7.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.1
|8.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|9.
|Лефор Жордан
|0
|0
|10.
|Шпильман Марвин
|0
|0
|11.
|Хефти Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Классен Дэви
|2
|0.5
|2.
|Броббей Брайан
|2
|0.5
|3.
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.5
|4.
|Нерес Давид
|1
|0.25
|5.
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|3
|0
|2.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|1
|3.
|Али Мохамед
|1
|1
|4.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|5.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|6.
|Сьерро Венсан
|1
|0
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0
|8.
|Лаупер Сандро
|1
|0
|9.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|10.
|Элиа Мешак
|1
|0
|11.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|3.
|Альварес Эдсон
|1
|0
|4.
|Нерес Давид
|1
|0
|5.
|Броббей Брайан
|1
|0
|6.
|Ренсх Девайн
|1
|0
|7.
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|20% (3)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|Аякс
|14.29% (1)
|0
|0
|0
|14.29% (1)
|71.43% (5)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =6 -1Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Аякс 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз
Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано
Аякс Последние 20 матчей: +17 =3 -0ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Янг Бойз 0:0 Аякс
Исход игры
Янг Бойз
9.5% (14)
Ничья
21.1% (31)
Аякс
69.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
76.03% (111)
Меньше
23.97% (35)
Обе команды забьют
Да
90.41% (132)
Нет
9.59% (14)
Популярный счёт
1:2 Аякс
55.1% (81)
1:1 Ничья
14.3% (21)
2:1 Янг Бойз
8.2% (12)
2:2 Ничья
6.8% (10)
0:2 Аякс
4.8% (7)
0:1 Аякс
3.4% (5)
2:3 Аякс
2.7% (4)
1:3 Аякс
2.7% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!