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Стадион:
Олимпиакос

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.33
2. Уиллок Джо 3 0.33
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.33
4. Нкетиа Эдди 3 0.33
5. Балогун Фоларин 2 0.22
6. Эльнени Мохамед 2 0.22
7. Сака Букайо 1 0.11
8. Смит-Роу Эмил 1 0.11
9. Нелсон Райс 1 0.11
10. Мари Пабло 1 0.11
11. Ляказетт Александр 1 0.11
12. Луис Давид 1 0.11
13. Эдегор Мартин 1 0.11
14. Тирни Киран 1 0.11
15. Габриэль дос Сантос 1 0.11
16. Виллиан Боргес 0 0
17. Седрик Соареш 0 0
18. Бельерин Эктор 0 0
19. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 2 0.67
2. Хассан Ахмед 1 0.33
3. М'Вила Янн 1 0.33
4. Бухалакис Андреас 1 0.33
5. Масурас Гиоргос 1 0.33
6. Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Мустафи Шкодран 1 0
3. Лено Бернд 1 0
4. Седрик Соареш 1 0
5. Луис Давид 1 0
6. Эльнени Мохамед 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Габриэль дос Сантос 1 0
9. Смит-Роу Эмил 1 0
10. Нкетиа Эдди 1 0
11. Уиллок Джо 1 0
12. Сака Букайо 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. М'Вила Янн 1 0
2. Лала Кенни 1 0
3. Бухалакис Андреас 1 0
4. Брума Арминду 1 0
5. Дрэгер Мохамед 1 0
6. Масурас Гиоргос 1 0
7. Ба Уссейну 1 0
8. Рябчук Олег 1 0
9. Цолакис Костас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 8% (2) 12% (3) 16% (4) 16% (4) 24% (6) 24% (6)
 Олимпиакос 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал
Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лариса 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:3 Арсенал Олимпиакос 3:0 Ламия Арис Салоники 1:1 Олимпиакос
Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Олимпиакос: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Олимпиакос 1:3 Арсенал Лига Европы Арсенал 1:2 Олимпиакос Лига Европы Олимпиакос 0:1 Арсенал Лига Европы Олимпиакос 0:3 Арсенал Лига чемпионов
Арсенал 2:3 Олимпиакос Лига чемпионов Олимпиакос 2:1 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 3:1 Олимпиакос Лига чемпионов Олимпиакос 3:1 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 2:1 Олимпиакос Лига чемпионов Олимпиакос 1:0 Арсенал Лига чемпионов Арсенал 2:0 Олимпиакос Лига чемпионов
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
2 Гранада
0 Мольде
1 Олимпиакос
3 Арсенал
3 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Олимпиакос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Арсенал 98.4% (63)
    X 1.6% (1)
    Олимпиакос 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Олимпиакос
    1.45
    4.94
    8.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.43 4.94 8.60
    Бонус: 10 000 ₽ 1.45 4.80 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.90 8.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.80 7.90
      1.41 4.92 7.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.50 1.11 3.78 1.25 2.65 1.47 2.08 1.87 1.61 2.32 1.36 3.15 1.21 4.42 1.11 6.45
    4.40 1.22 2.21 1.68 1.74 2.11 1.48 2.65 1.19 4.80 1.06 9.00
    11.75 1.00 11.00 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.32 1.68 1.77 2.05 1.46 2.64 1.21 4.05 1.16 4.45 1.05 7.60
    15.00 0.00 9.90 1.03 4.30 1.22 3.45 1.31 2.23 1.70 1.99 1.88 1.75 2.15 1.47 2.70 1.23 4.00 1.19 4.70 1.07 7.90 1.06 8.70 0.00 14.50
    4.53 1.22 2.69 1.50 2.24 1.68 1.99 1.88 1.72 2.18 1.56 2.50 1.45 2.81 1.17 5.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.79 2.02 1.37 3.10 1.17 5.15
    3.25 1.31 2.20 1.62 1.52 2.43 1.13 5.40
    3.38 1.32 2.32 1.61 1.54 2.48 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.18 1.68 1.50 2.55 1.17 4.90
    2.88 1.45 2.26 1.68 1.75 2.16 1.53 2.61 1.35 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.94 1.25 2.28 1.63 1.65 2.24 1.31 3.44
    4.50 1.18 1.87 1.86 1.25 3.70
    4.80 1.18 3.32 1.33 1.91 1.89 1.43 2.83 1.26 3.85
    3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.84
    1.87 1.87
    1.88 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.54 1.20
    4.50 1.18
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.32 1.33
    3.35 1.29
    3.30 1.31
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    Прогнозы на матч Арсенал - Олимпиакос

    Исход игры
    Арсенал
    98.4% (63)
    Ничья
    1.6% (1)
    Олимпиакос
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (24)
    Меньше
    61.9% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    36.51% (23)
    Нет
    63.49% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    48.4% (31)
    2:1 Арсенал
    31.3% (20)
    1:0 Арсенал
    10.9% (7)
    3:1 Арсенал
    3.1% (2)
    3:0 Арсенал
    3.1% (2)
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