Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Олимпиакос
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|3
|0.33
|2.
|Уиллок Джо
|3
|0.33
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.33
|4.
|Нкетиа Эдди
|3
|0.33
|5.
|Балогун Фоларин
|2
|0.22
|6.
|Эльнени Мохамед
|2
|0.22
|7.
|Сака Букайо
|1
|0.11
|8.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.11
|9.
|Нелсон Райс
|1
|0.11
|10.
|Мари Пабло
|1
|0.11
|11.
|Ляказетт Александр
|1
|0.11
|12.
|Луис Давид
|1
|0.11
|13.
|Эдегор Мартин
|1
|0.11
|14.
|Тирни Киран
|1
|0.11
|15.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.11
|16.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|17.
|Седрик Соареш
|0
|0
|18.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|19.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.67
|2.
|Хассан Ахмед
|1
|0.33
|3.
|М'Вила Янн
|1
|0.33
|4.
|Бухалакис Андреас
|1
|0.33
|5.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.33
|6.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|3.
|Лено Бернд
|1
|0
|4.
|Седрик Соареш
|1
|0
|5.
|Луис Давид
|1
|0
|6.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|7.
|Парти Томас
|1
|0
|8.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|9.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0
|10.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|11.
|Уиллок Джо
|1
|0
|12.
|Сака Букайо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|М'Вила Янн
|1
|0
|2.
|Лала Кенни
|1
|0
|3.
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|4.
|Брума Арминду
|1
|0
|5.
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|6.
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|7.
|Ба Уссейну
|1
|0
|8.
|Рябчук Олег
|1
|0
|9.
|Цолакис Костас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|24% (6)
|Олимпиакос
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =4 -5Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал
Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лариса 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:3 Арсенал Олимпиакос 3:0 Ламия Арис Салоники 1:1 Олимпиакос
Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Олимпиакос: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
— ?
Финал
— ?
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Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арсенал - Олимпиакос
Исход игры
Арсенал
98.4% (63)
Ничья
1.6% (1)
Олимпиакос
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (24)
Меньше
61.9% (39)
Обе команды забьют
Да
36.51% (23)
Нет
63.49% (40)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
48.4% (31)
2:1 Арсенал
31.3% (20)
1:0 Арсенал
10.9% (7)
3:1 Арсенал
3.1% (2)
3:0 Арсенал
3.1% (2)
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